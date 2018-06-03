Zidane'a 4 yıl için 200 milyon Euro!

Katar, Zinedine Zidane'a 2022 Dünya Kupası'nda milli takımın başında olması için 4 yıllığına 200 milyon Euro önerdi. Zidane, bu teklifi kabul ederse dünyanın en çok kazanan hocası olacak.
Şu an dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri ise aşağıda şekilde; (Rakamlar "milyon euro" bazında yıllık ücretleri gösteriyor)
💰 26m Jose Mourinho (Manchester United)
💰 22m Marcello Lippi (Çin Milli Takımı)
💰 21m Diego Simeone (Atletico Madrid)
💰 20m Pep Guardiola (Manchester City)
💰 15m Fabio Cannavaro (Guangzhou Evergrande)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder