3 Haziran 2018 Pazar

Zidane'a 4 yıl için 200 milyon Euro!

Pazar, Haziran 03, 2018

          Katar, Zinedine Zidane'a 2022 Dünya Kupası'nda milli takımın başında olması için 4 yıllığına 200 milyon Euro önerdi. Zidane, bu teklifi kabul ederse dünyanın en çok kazanan hocası olacak.

          Şu an dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri ise aşağıda şekilde; (Rakamlar "milyon euro" bazında yıllık ücretleri gösteriyor)

💰 26m Jose Mourinho (Manchester United)
💰 22m Marcello Lippi (Çin Milli Takımı)
💰 21m Diego Simeone (Atletico Madrid)
💰 20m Pep Guardiola (Manchester City)
💰 15m Fabio Cannavaro (Guangzhou Evergrande)
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