KALECİ



Fabri

Tolga Zengin

Denys Boyko

Utku Yuvakuran

SAVUNMA



Gökhan Gönül

Pepe

Dusko Tosic

Adriano

Caner Erkin

Matej Mitrovic

Atınç Nukan

Gary Medel

ORTA SAHA



Atiba Hutchinson





Oğuzhan Özyakup

Tolgay Arslan

Necip Uysal

Anderson Talisca

Ricardo Quaresma

Ryan Babel

Jeremain Lens

Orkan Çınar

Gökhan Töre

FORVET



Cenk Tosun

Alvaro Negredo

Mustafa Pektemek

, Şampiyon tamamladığı iki sezonun ardından 2017-2018 sezonunda da ipi göğüslemek niyetiyle oldukça sükse yapan transferle sezona giriyor. Geçtiğimiz sezonki kadrosundan ayrılan oyuncuları inceleyecek olursak en çok göze batan iki isimve. Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan iki futbolcu bu sene Lyon ve Porto forması giyecekler. Lyon’un Marcelo ısrarı ve Beşiktaş’ın FFP nedeni ile bonservis geliri elde etme zorunluluğu bu transferdeki en büyük etken oldu. Aboubakar ise kiralık geçirdiği sezonun ardından, bonservisinin alınması konusunda mutabakat sağlanamadığından kulübü Porto’ya geri döndü ve başarılı bir sezon girişine imza attı. Takımdan ayrılan diğer isimler arasında en çok forma giyen isim iseoldu. Siyah Beyazlı takımda 2 sezon geçirip, 2 şampiyonluk yaşayan Alman sağ bek Stuttgart’ın yolunu tuttu. İkinci Beşiktaş maceraları oldukça başarısız geçenveile kadroda düşünülmeyenve kiralık gönderilenileise yolların ayrıldığı diğer isimler oldu.Beşiktaş sezonavetransferleri ile girerken, şampiyonluğun yine en güçlü adayı olarak gözükmekte. İsterseniz kadroyu ayrıntılı olarak inceleyelim.Beşiktaş’ta ikinci sezonuna başlayan İspanyol eldiven, geçtiğimiz sezon başarılı bir istatistik ortaya koydu. Süper Lig’de 32 karşılaşmada görev alan Fabri, bu karşılaşmalarda toplam 27 gol yedi.Her ne kadar genel olarak başarılı bir sezon geçirse de, Lyon karşılaşmasında yaptığı hata ile belki de Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final oynama şansını engelledi. Bu sebeple camiada yüzde yüz bir güven oluşturduğunu söylemek oldukça güç. Ancak yıllardır kalecilerden yana hep dertli olan Beşiktaş taraftarı için ehveni şer kotasından sezona yine as kaleci olarak girdiğini söyleyebiliriz.Kaptan Beşiktaş’ta 5.sezonuna çıkıyor. As kaleci olarak geçirdiği 3 sezonun ardından gerek kendi hataları gerek taraftar tepkileri neticesinde geçtiğimiz sezon 3. Hafta kaleyi Fabri’ye kaptıran Tolga Zengin, geçtiğimiz senelerden akılda kalan Brugge ve Sporting maçlarındaki hatalarına geçen sene de Benfica maçında yediği gol eklenince bir anda yedek kaleci konumuna düştü. Karakteri ve efendiliği ile camia tarafından sevilen milli eldivenin, sahada kalmasa da kulüpte kalması oldukça faydalı. Kaptan vasıflarına sahip Tolga’nın gerek takımdaki arkadaşlığa katkısı gerekse yerli futbolcular üzerindeki gerçekten önemli.2015-2016 sezonu devre arasında transfer edilen Denys Boyko, şans bulduğu karşılaşma sayısı oldukça az olsa da maalesef yeterli güveni sağlayamadı ve geçtiğimiz sezonu Malaga kulübünde kiralık olarak geçirdi. İspanya’da da beklediği kadar forma şansı yakalayamayan Boyko, bu sezon kulüpte düşünülmüyor ve kadro dışı bırakıldı. Transferin son gününe kadar takımdan ayrılması beklenen Boyko herhangi bir kulüple anlaşamadı. Ne olursa olsun Boyko Beşiktaş taraftarının zihninde hep bir “acaba” ya sebep olacak.Henüz 20 yaşındaki genç eldiven, hazırlık karşılaşmalarında gerek fiziği gerekse kalede duruşu ile umut vadediyor. Bu sezon forma şansı bulması çok zor gözüken Utku’nun kariyerinin nasıl seyredeceği hepimiz için merak konusu.Geçtiğimiz sezon büyük sükse yaratarak Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer olan Gökhan Gönül 2016-2017 sezonunda 38 karşılaşmada 3079 dakika sahada kaldı. Gerek tecrübesi gerekse kalitesi ile hali hazırda en iyi yerli bekler sıralamasında üstlerde yer alan Gönül önünde oynayan Quaresma ile de iyi bir uyum yakaladı. Bu sezona ise yaşadığı sakatlıkla başlayan Gökhan Gönül varlığı ile her zaman güven verenlerden.Şüphesiz Beşiktaş’ın en çok sükse yapan transferi Real Madrid’de yıllarca forma giyen Portekizli stoper Pepe oldu. Yaşı ve geçtiğimiz sezon az forma giymiş olması sebebi ile transferine şüphe ile bakılsa da Pepe, şu ana kadar forma giydiği karşılaşmalarda gerek hırsı, gerek fiziksel olarak çok iyi durumda olması sebebi ile çok başarılı bir transfer olacağını hissettirdi.Beşiktaş’ta 3.sezonuna başlayan Dusko, transfer olduğunda kendisinden beklenen performansın oldukça üzerine çıktı. Transfer olduğu sezon devre arası Ersan’ın satılması ve Rhodolfo’nun sakatlanmasının ardından tandemde Marcelo ile iyi bir ikili oluşturup takımının şampiyon olmasına büyük katkı sağlamıştı. Aynı ikili 1,5 sezon birlikte oynayarak Beşiktaş kulübüne 2 şampiyonluk kazandırdı. Sezon başında Marcelo’nun ayrılmasının ardından Pepe transferi ile birlikte Beşiktaş yönetimi bir stoper daha transfer etmek için oldukça çabaladı. Özellikle Dinamo Kiev’de forma giyen Vida için girişimlerde bulunan Beşiktaş Kulübü bu transfer sonuçsuz kalınca Tosiç yeni sezona yine ilk 11’de öncelik alarak başladı. Çoğu zaman kritik müdahaleleri ile başarılı bir grafik çizen Tosic, tek hamleli niteliği ile oldukça riskli bir oyun yapısına sahip.Geçtiğimiz sezon Barcelona’dan transfer edilen Adriano ismine ve kalitesine yakışır bir sezon geçirerek Beşiktaş’ın şampiyonluğuna büyük katkı sağladı. Süper Lig’de 24’üne ilk 11 başladığı 31 karşılaşmada 1 gol 4 asistlik performans sergiledi. Özellikle Rize deplasmanında 90.dakikada attığı harika gol ile takıma 3 puanı getiren isim olmuştu. Bu sene gerek Caner’in formu gerek ise Beck’in satılması sebebi ile, Şenol Güneş tarafından sağ bek pozisyonunda da değerlendirileceği düşünülmekte.Beşiktaş’a transfer olduğu 2016-2017 sezonuna fırtına gibi bir giriş yapan “fişşek” 8.haftada geçirdiği ağır sakatlık sebebi ile sezonu kapamıştı. Bu sezon ise hali hazırda iyi bir form yakalayan ancak fiziksel olarak eski haline kıyasla çok da iyi durumda olmayan Caner Erkin, yine adrese teslim ortalarıyla Beşiktaş’a büyük katkı sağlayacak.Geçtiğimiz sezon devre arasında ciddi bir bonservis ödenerek transfer edilen Mitrovic, ne teknik heyetin ne de taraftarın gözünde henüz kendini ispatlamış durumda değil. Hırvatistan milli takımının oyuncu havuzunda olması ve Avrupa futbol piyasasında takip edilen bir futbolcu olması kendisine yapılan yatırımın çok da yersiz olduğunu göstermese de formayı kapması oldukça zor gözüküyor. Beşiktaş’ın kapandığı dakikalarda yaptığı kritik müdahaleler dikkat çekiyor, açık savunma da ise yeterince hızlı değil. Bu da aslında Beşiktaş gibi oyunu karşı sahada oynayan bir kulüpten ziyade, kendi sahasında kabul ederek kontralarla hücum arayan bir kulüp için daha uygun olabileceğini düşündürmekte.Fiziği ve yetenekleri ile dikkat çekerek genç yaşında önemli bir bonservis bedeli ile RB Leipzig’e transfer olan Atınç beklenen performansı gösteremeyince yeniden Beşiktaş’ın yolunu tuttu. Henüz tam anlamıyla herkesin güvendiği bir stoper özelliği gösteremese de yaşının genç olması, hava toplarındaki hakimiyeti ve sol ayağı ile oyun kurabilme becerisi sebebi ile hala Beşiktaş camiasının umut beslediği isimlerden birisi.Medel kariyeri tartışmaya kapalı önemli bir defansif oyuncu. Şili Milli Takımının vazgeçilmezi olan Medel, sağ bek, stoper ve ön libero mevkilerinde oynayabiliyor olması ile Şenol Hoca için önemli bir alternatif konumunda. Ancak henüz Şenol Güneş tarafından yeterince forma bulamaması, Medel’in fiziksel olarak istenilen durumda olmadığını düşündürüyor. Oysa sezon başı kampı geçiren ve milli forma ile mücadele eden Medel’in henüz forma şansı bulamaması düşündürücü, Karabükspor maçında, Gökhan Gönül’ün yokluğunda sağ bekte, Tosic’in atılmasının ardından stoperde tercih edilmemesi enteresan. Ümit ediyorum ki kısa süre içinde sağ bek pozisyonunda formayı giyecek ve başarılı bir performans sergileyecektir.Gün geçtikçe adını Beşiktaş efsaneleri arasına yazdırmaya bir adım daha yaklaşan, yerinin nasıl doldurulacağı kara kara düşünülen büyük profesyonel. Hem sakin ve risksiz defansif müdahaleleri ile hem yüksek isabet oranlı pas becerisi ile Beşiktaş’ın vazgeçilmezi Atiba. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Atiba’nın performansındaki düşüş Beşiktaş’ı oldukça olumsuz etkilemişti. Bu sezon yine Oğuzhan’la birlikte Beşiktaş’ın en önemli noktasını oluşturacağına şüphe yok.Taraftarın deyimi ile “Maestro”. Beşiktaş’ta 6. Sezonuna giren Ozzie, özellikle Biliç döneminde yaşadığı düşüşün ardından, Şenol Güneş ile yeniden doğarak kaptanlık pazubandını koluna taktı. Yeni sezona Beşiktaş’ın 10 numarası olarak başlayan Oğuzhan’a Beşiktaş’ın çok ihtiyacı var. Maç içerisinde devamlılığının olmaması hala kendisi için aşması gereken bir duvar. Ancak gün geçtikçe olgunlaşan futbolu ile tartışılmasız çok önemli bir değer.Atiba-Oğuzhan ikilisini her an tehdit eden, çalışkan hırslı bir futbolcu olan Tolgay Arslan, geçtiğimiz sezon takıma fazlasıyla katkı sağladı. Beşiktaş’ın hali hazırdaki kadrosunda orta sahada merkezden dikine dribbling yapma konusunda en usta isim. Özellikle kilitlenen oyunlarda onun bu dibblinglerine çok ihtiyaç var.Necip Uysal, uzun yıllardır Beşiktaş’ın jokeri konumunda, sağ bek, stoper ve ön libero pozisyonlarında görev aldığı zamanlarda hep elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştı. Özellikle defans hattında görev aldığı karşılaşmalarda yetersiz kaldığı anlar oldu ancak yine de varlığı her zaman için takım için yararlı. Ayrıca Beşiktaş özkaynak çıkışlı olması ve takımda herkes tarafından sevilmesi en önemli artıları.Geçtiğimiz sezon başında transfer edildiğinde Sosa’nın yerini doldurup doldurmayacağı merak konusu olan Talisca, geçirdiği ağır sakatlığa rağmen görev aldığı 33 karşılaşmada 17 gol 7 asist yaparak takımın skor yükünü çeken isimlerin başında gelmişti. Bu sezon başında ise Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı uzun süre polemik konusu olan Talisca takımda kaldı ve sezona yine 10 numara pozisyonunda zaman zamansa kırık forvet olarak başladı. Geçtiğimiz sezon ki kadar skora katkı sağlar mı bilinmez ama Beşiktaş’ın en önemli hücum silahları arasında yer alıyor.Beşiktaş taraftarının en büyük ikilemi, ne yaparsa yapsın taraftarın bir bölümü tarafından sürekli alkışlanırken, bir kısmına da tabi caizse hiç yaranamayan Cigano. 2. Beşiktaş serüveni hiç şüphesiz ilkine göre daha doludizgin ve başarılı gidiyor. Eski şımarık görüntüsünden emareleri hala yer yer gösterse de takımın hücum varyasyonlarının büyük çoğunluğunun sağ kanattan geldiği hesap edilirse, takıma çok faydalı olduğu hiç şüphesiz.Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edildiğinde, pek çoklarınca gereksiz bir transfer olarak gözükse de Babel’in maliyetine ve beklentilere göre çok daha fazla katkı verdiği su götürmez bir gerçek. Geçen sene yarım sezonda 24 karşılaşmada 8 gol atan Babel bu sezona da gollerle girdi. Sürekli üst düzey futbol sergilemese de belirli bir oyun kalitesinin asla altına düşmemesi avantajı.Geçtiğimiz sezona Fenerbahçe’den Gökhan Gönül ve Caner Erkin’i alarak başlayan Beşiktaş bu sezonda Lens’i transfer ederek ezeli rakibine psikolojik anlamda ciddi bir darbe daha vurdu. Lens henüz istenilen fizik seviyede olmasa da gerek rotasyonda gerek direkt oyunda Beşiktaş’a büyük katkı sağlayacağını öngörmek çok da zor değil.2016-2017 sezonunda Gaziantespor forması ile oynadığı oyunla dikkat çeken Orkan, Beşiktaş’a transfer olma şansını elde etti. Anadoluda yaptığı sükse ile İstanbul büyüklerine transfer olan ve bekleneni veremeyen nice yetenekli gençten birisi olmaması dileğiyle, kariyer seyrini zevkle izliyor olacağız.West Ham macerası beklediği gibi geçmeyen Gökhan Töre, yeni sezona da sakatlık kâbusu ile başladı. Güçlü bir Töre’nin neler yapabileceği herkesin malumu, ancak önünde Quaresma Babel ve Lens gibi isimler varken, sakatlığın ardından çok sıkı çalışmak zorunda. Sezonun ilerleyen dönemlerinde katkı sağlayacağı düşünülebilir.Türk Futbolu’nun Tosun Paşası Cenk, Biliç döneminde hakettiği şansı hiç bulamasa da geçtiğimiz iki sezon direkt santrafor olmamasına rağmen çok ciddi istatistiklere imza attı. İki sezonda toplam 41 gole ulaşan Cenk Tosun’dan bu sezon da beklentiler üst seviyede. Bu sezon Negredo ile gireceği forma rekabetinde kim galip çıkar bilinmez ama, kazananın Beşiktaş olacağı kesin.Demba Ba, Mario Gomez ve Aboubakar isimlerin her biri Beşiktaş’a büyük katkılar sağlayan santraforlardı. Ancak hepsi sadece birer sezon süren güzel hatıralardan ibaret kaldılar. Dolayısı ile sezona girerken yeni bir santrafor ihtiyacı ortaya çıktı. Beşiktaş yönetimi ise bu ihtiyacı Alvaro Negredo’yu alarak doldurdu. İspanyol santrafor son üç sezonda beklentilerin altında kalsa da kariyeri tartışılmaz. İlk maçlarda fazla süre alamasa da oynadığı dakikalarda oldukça faydalı olacağının göstergelerini ortaya koydu.Mustafa Pektemek, geçtiğimiz sezon Başakşehir’de kiralık geçirerek Beşiktaş’a geri döndü. Beşiktaş kariyeri, başarısızlık, formsuzluk ve sakatlık dolu olan ve yılda 1.7 milyon Euro para kazanan Mustafa Pektemek ile ilgili gelecek sezona ilişkin herhangi bir umudum veya beklentim bulunmuyor açıkçası.