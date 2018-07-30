30 Temmuz 2018 Pazartesi

Premier League'de Forma Gelirleri

Pazartesi, Temmuz 30, 2018

          Premier League'de 2018-19 sezonu forma sponsorluk gelirleri belli oldu. Manchester United, yıllık 47 milyon pound gelir ile zirvede yer alırken; şampiyon Manchester City de 45 milyon pound ile onları takip etti. Ligin toplam forma sponsorluk geliri 313,6 milyon pound'a ulaşırken; geçen seneye göre 31,8 milyon pound artış gösterdiği görüldü.
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