21 Eylül 2018 Cuma

Devler Ligi'nde ilk hafta seyirci sayıları

Cuma, Eylül 21, 2018

          Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları geride kalırken, açılış haftasındaki seyirci sayıları da belli oldu. Camp Nou'da oynanan Barcelona - PSV maçı, 73.482 seyirci ile zirvede yer alırken; 69.251 seyirci ile Real Madrid - Roma ve 64.123 seyirci ile Inter - Tottenham maçları, en çok izlenen diğer maçlar oldu.

          Galatasaray - Lokomotiv maçını 43.542 taraftar tribünde izlerken; en az seyircinin izlediği maçlar ise; Monaco - Atletico Madrid (10.575) ve Viktoria Plzen - CSKA Moskova (11.312) oldu.
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