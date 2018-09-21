Devler Ligi'nde ilk hafta seyirci sayıları

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları geride kalırken, açılış haftasındaki seyirci sayıları da belli oldu. Camp Nou'da oynanan Barcelona - PSV maçı, 73.482 seyirci ile zirvede yer alırken; 69.251 seyirci ile Real Madrid - Roma ve 64.123 seyirci ile Inter - Tottenham maçları, en çok izlenen diğer maçlar oldu.
Galatasaray - Lokomotiv maçını 43.542 taraftar tribünde izlerken; en az seyircinin izlediği maçlar ise; Monaco - Atletico Madrid (10.575) ve Viktoria Plzen - CSKA Moskova (11.312) oldu.
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