Şampiyonlar Ligi grupları kadro değerleri

TransferMarkt verilerine göre Şampiyonlar Ligi'nde grupların kadro değerleri üstteki grafikte olduğu şekilde oluştu. Barcelona'nın yer aldığı B Grubu, 2391 milyon euro toplam kadro değeri ile zirvede yer alırken; Liverpool ve PSG'nin yer aldığı C Grubu da 2002 milyon euro ile ikinci sırayı aldı. Galatasaray'ın da yer aldığı D Grubu ise 634 milyon euro ile piyasa değerinde son sırada yer aldı.
16 Ekim 2018 Salı
Şampiyonlar Ligi grupları kadro değerleriSalı, Ekim 16, 2018
TransferMarkt verilerine göre Şampiyonlar Ligi'nde grupların kadro değerleri üstteki grafikte olduğu şekilde oluştu. Barcelona'nın yer aldığı B Grubu, 2391 milyon euro toplam kadro değeri ile zirvede yer alırken; Liverpool ve PSG'nin yer aldığı C Grubu da 2002 milyon euro ile ikinci sırayı aldı. Galatasaray'ın da yer aldığı D Grubu ise 634 milyon euro ile piyasa değerinde son sırada yer aldı.
Transfer Merkezi
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