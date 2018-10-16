16 Ekim 2018 Salı

Şampiyonlar Ligi grupları kadro değerleri

Salı, Ekim 16, 2018

          TransferMarkt verilerine göre Şampiyonlar Ligi'nde grupların kadro değerleri üstteki grafikte olduğu şekilde oluştu. Barcelona'nın yer aldığı B Grubu, 2391 milyon euro toplam kadro değeri ile zirvede yer alırken; Liverpool ve PSG'nin yer aldığı C Grubu da 2002 milyon euro ile ikinci sırayı aldı. Galatasaray'ın da yer aldığı D Grubu ise 634 milyon euro ile piyasa değerinde son sırada yer aldı.
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