Süper Lig İstatistik Raporu

🏆 FutStats'ın
araştırmasına göre Süper Lig'in ilk 7 haftasında ligin en iyileri belli
oldu. İstatistik liderlerini ve her kategorideki en iyi 10 ismi
aşağıdaki görsellerde görebilirsiniz. 👇
⚽️ Gole çevirme oranı: %46 Loic Remy (Rizespor)
🎯 Kilit pas: 24 Caner Erkin (Fenerbahçe)
🔥 Dripling başarısı: 18 Nwakeme (Trabzonspor)
👥 Hava topu kazanma: 4,6 Yatabare (Sivasspor)
💥 Pas arası: 4,6 Lucas Biglia (Karagümrük)
❌ Rakipten top çalma: 4,3 Kitsiou (Ankaragücü)
👊 En çok kurtarış: 28 Silviu Lung (Kayserispor)
✅ En iyi kurtarış oranı: %88 Marafona (Alanyaspor)
19 Kasım 2020 Perşembe
Süper Lig İstatistik RaporuPerşembe, Kasım 19, 2020
🏆 FutStats'ın
araştırmasına göre Süper Lig'in ilk 7 haftasında ligin en iyileri belli
oldu. İstatistik liderlerini ve her kategorideki en iyi 10 ismi
aşağıdaki görsellerde görebilirsiniz. 👇
Transfer Merkezi
Transfer, Röportaj, Araştırma, Analiz
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