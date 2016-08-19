Gaziantepspor'un sezona geç kalan bir teknik direktör anlaşması oldu sonuçta. Tabi ki ben de sezona daha önceden başlayabilecek şartlarda anlaşmak isterdim ama Gaziantepspor'u, şehrin gücünü ve potansiyelini bildiğim için, yeni stadında açılacağını da biliyordum. Şartlar böyle gelişti. Biz de Gaziantepspor ile lige 3-4 hafta kala anlaşma sağladık. Şu anda kamptayız, çalışıyoruz.

İlk etapta Erzurum'da çalıştık, orada iyi bir kamp dönemi geçirdik. Eksiklerimiz var; ama bu eksikliklerimizi gidermek için başkanımız, yönetimimiz ve teknik heyet çalışarak takıma monte etmeyi düşünüyoruz. Bir taraftan da lige iyi hazırlanmak için 2. etap çalışmaları için Bolu'ya geldik.

Var ve şu an transfer çalışmalarımız sürüyor. Defansa birkaç tane oyuncu alacağız. Belki bir yada iki tane orta saha ve hücuma oyuncu transfer edebiliriz. Ama önceliğimiz defans hattı.

Gaziantepspor son yıllarda ligin son haftasına kadar sıkıntılı bir süreç yaşadı. Ama bu sezon geç de olsa istediğimiz oyuncuları takıma kazandırabilirsek, Gaziantepspor'un ligi daha rahat ve daha iyi yerlerde bitirebilmesi için bir yol haritası hazırladık. İyi de çalışıyoruz, bu çalışmanın karşılığında oyuncularımın antrenman performansı ve istekli olması beni daha çok heyecanlandırıyor.

Ligimizde şampiyonluklar yaşamak ve Avrupa Kupalarına katılarak ülkemi temsil etmek istiyorum. Sonunda gelebileceğim en maksimum seviye A Milli Takım teknik direktörü olmak. Daha güçlü bir şekilde bir gün Fenerbahçe'nin başına tekrar geri gelmek hedeflerim arasında.

Bence Türk futbolunda gelişmesi ve geliştirilmesi gereken çok nokta var. Maalesef bu sorunlar burada 3-5 dakika konuşularak giderilmez. Spor Bakanımızın, Federasyon başkanımızın, Kulüpler Birliği'nin, başkanların hep beraber birlikte olduğu bir ortamda bu problemlerin çözümünü sağlayabilirsiniz. Burada benim ya da başka antrenörlerin konuşmalarıyla, söylemleriyle bu işlerin düzeleceğini sanmıyorum.

Ben Fenerbahçe'de o günkü şartlarda elimden gelenin en iyisini yaptım. Aldığım puan ve istatistikler ortadadır. Bize yapılanlar da ortadadır ve benden sonraki gelişmelerde ortadadır. Bunu artık kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Takımına ve bize güvensinler. Biz çok çalışkan, başarıya aç, doğru ve dürüst insanlarız. Bize ve takıma güvendiklerini tribünde hissettirsinler. Biz teknik heyet ve futbolcular olarak, Gaziantepspor taraftarlarına istedikleri takımı inşallah seyrettirmeyi düşünüyoruz. Bunu da başaracağımızı düşünüyorum.

Bugün ülkemizde yaşananları göz önünde bulundurursak bu şartlar altında hep beraber birlik olma zamanı, birbirimize kenetlenme zamanı, birbirimize sevme ve saygı duyma zamanı diye düşünüyorum. Kenetlenip birlik olursak, ülkemizin her alanında hep beraber çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum.

dergisinin Bolu kampından yaptığı röportajlar serisi, yeni sezonda'da teknik direktörlük görevini üstlenen. Bu keyifli söyleşiyi hep birlikte okuyalım.İsmail Hocam öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Gaziantepspor'un başına geçme sürecinizi dinleyerek röportajımıza başlayalım.Sezon öncesi hazırlık çalışmaları nasıl geçiyor?Takımın durumu nasıl? Transfere ihtiyacınız var mı? Varsa hangi bölgelere bu transferler gerçekleşecek?Bu sezon Gaziantepspor taraftarı nasıl bir takım izleyecek?Peki teknik direktör olarak önünüzde ne gibi hedefleriniz var?Milli Takım demişken, Türk futbolunda değişmesi ve gelişmesi gereken noktalar sizce neler?Fenerbahçe'nin başında olduğunuz dönemde Fenerbahçe taraftarınca eleştirildiğiniz dönemler oldu. Fenerbahçe kariyeriniz hakkında neler söylemek istersiniz?Gaziantepspor taraftarına neler söylemek istersiniz?Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?