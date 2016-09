SİVASSPOR

ESKİŞEHİRSPOR

MERSİN İDMAN YURDU

ADANA DEMİRSPOR

ELAZIĞSPOR

BALIKESİRSPOR

GİRESUNSPOR

GAZİANTEP BBSK

SAMSUNSPOR

ALTINORDU

~Kiralık), Sertaç Çam (Bandırmaspor),

YENİ MALATYASPOR

BOLUSPOR

~Kiralık), Hüsnü Başkurt (Sarıyer),

Alvin Fortes (PAE Veria),

Arif Şahin (Tuzlaspor), Sefer Sever (24 Erzincanspor), Eren Pamuk (Silivrispor), Enes Yılmaz (Ankara Demirspor).

GÖZTEPE

ŞANLIURFASPOR

DENİZLİSPOR

MANİSASPOR

ÜMRANİYESPOR

BANDIRMASPOR

: Leandrinho (Denizlispor), Ahmet Cebe (Akhisar Belediyespor), Ali Şaşal Vural (Eskişehirspor), Kerim Avcı (Balıkesirspor), Tolgahan Acar (Altınordu), Ergin Keleş (Adanaspor), Galip Güzel (Osmanlıspor), Hasan Hatipoğlu (Boluspor), Erkut Şentürk (Eskişehirspor), Cenk Sarıtaş (Anadolu Üsküdar), Emre Bakır (İstanbul Damlaspor), Osman Özköylü (T.D.): Aatif Chahechouhe (Fenerbahçe), Cristian Tanase (Karabükspor), Jeronimo Barrales (Huracan), Ernestas Setkus (ADO Den Haag), Emre Öztürk (Manisaspor), Gökhan Süzen (Tokatspor), Orhan Gülle (Ankaragücü), İbrahim Akın (Altay), Cenk Sarıtaş (Diyarbekirspor), Fatih Çıplak (İstanbulspor), Fatih Kıran (Kocaeli Birlikspor), Etzaz Hussain, Cicinho, Mehdi Taouil, İbrahim Öztürk, , Djakaridja Kone.: Erkan Zengin (Trabzonspor), Semih Şentürk (Başakşehir), Chico Ofoedu (Samsunspor), Uğur İnceman (Roda JC), Bruno Mezenga (Akhisar Belediyespor), Felix Michel (Syrianska), Hakan Çinemre (Fenerbahçe), Tarık Çamdal (GalatasarayHürriyet Güçer (Gaziantepspor), Aykut Akgün, Uğur Akdemir (Adana Demirspor), Ramazan Övüç (Trabzonspor), Bilal Aziz (Osmanlıspor), Kayacan Erdoğan (Kayserispor), Kaan Gül (Berliner AK), Enes Akgün (FC Shkupi), Alican Candemir (Ayvalıkgücü Belediyespor), Jerry Akaminko, Berkay Dabanlı, Alpay Özalan (T.D.): Goran Causic (Osasuna), Anel Hadzic (Videotan FC), Jordi Figueras (Karlsruher), Engin Bekdemir (Osmanlıspor), Emre Güral (Antalyaspor), Anıl Karaer (Kayserispor), Kıvanç Karakaş, Emre Güngör (Bandırmaspor), Ali Şaşal Vural (Sivasspor), Sinan Ören (Şanlıurfaspor), Buğra Temel (Trabzonspor), Andaç Güleryüz (Denizlispor~Kiralık), Onur Bayramoğlu (Ankaragücü), Erkut Şentürk (Sivasspor), Gökhan Siverek (Sarıyer), Gökhan Köseoğlu (Denizli BBSK), Hasan Ayaroğlu (Kastamonuspor 1966), Feyzi Yıldırım (Afjet Afyonspor), Nassim Ben Khalifa, Leandro Junio, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Aytaç Öden.: Transfer yasağı devam ediyor.: Prejuce Nakoulma, Welliton, Muammer Yıldırım (Kayserispor), Loret Sadiku (Kasımpaşa), Abdul Rahman Khalili (Gençlerbirliği), Wederson, Mehmet Taş (Adana Demirspor), Nihat Şahin (Gençlerbirliği), Murat Ceylan (Gaziantep BBSK), Marko Futacs (Hajduk Split), Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor), Berkan Afşarlı (Denizlispor), Serkan Balcı (Ankaragücü), Burak Aksaz (Artvin Çoruhspor), Serol Demirhan.: Seidu Salifu (Club Africain), Petar Grbic (Akhisar Belediyespor), Mustafa Durak (Gaziantepspor), Sercan Kaya, Oğuzhan Berber (Çaykur Rizespor), Nikola Raspopovic, Serkan Yanık (Gaziantep BBSK), Wederson, Mehmet Taş (Mersin İdmanyurdu), Waldison (Giresunspor), Göksu Alhas (Trabzonspor), Berkay Samancı (Altınordu), Tevfik Köse (Boluspor), Zülküf Özer (Alanyaspor), Ümit Karaal (Beşiktaş), Servan Taştan (Denizlispor), Tufan Kelleci (Manisa BBSK) Ozan İpek, Erkan Sözeri (T.D.): Joseph Attamah (Başakşehir), Tiago Bezerra (Al Qadisiyah), İbrahim Moro (Silkeborg), Burak Çalık, Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), Şenol Can (Gaziantepspor), Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor), Umut Sözen, Ozan Tahtaişleyen (Altınordu), Ahmet Burak Solakel (Yeni Malatyaspor), Aykut Akgün (Eskişehirspor), İbrahim Dağaşan (Menemen Belediyespor), Emin Aladağ (Aydınspor 1923), Berat Demirbuğa (Kozan Belediyespor), Ümit Karaal (Anadolu Üsküdar), Anıl Taşdemir (Manisaspor), Reiner Ferreira, Formose Mendy.: Transfer yasağı devam ediyor.: Silvere Ganvoula M'Boussy (Westerlo), Prince Segbefia (Göztepe), Ahmet Doğan (Elaziz Belediyespor), Umut Tekoğlu (Derincespor): Foxi Kethevoama (Gaziantep BBSK), Daudet N'Dongala (Slavia Sofya), Christian Bekamenga (Troyes), Burak Çalık, Abdulkadir Özgen (Adana Demirspor), İshak Çakmak (Konyaspor), Nizamettin Çalışkan (Gençlerbirliği), Yusuf Balcıoğlu (Kayseri Erciyesspor), Atilla Özmen (İnegölspor), Mehmet Boztepe (Bandırmaspor), Doğa İşeri (Erzurumspor), Oğuz Yılmaz (Pendikspor): Alfred Sankoh (Denizlispor), Ante Erceg (Hajduk Split), Yiğit Gökoğlan (Bandırmaspor), Kerim Avcı (Sivasspor), Ali Öztürk (Manisa BBSK), Umutcan Yüksel (Afjet Afyonspor), Sinan Uzun (Zonguldak Kömürspor), Ertuğrul Furkan (Tokatspor), Ragıp Başdağ (Anadolu Selçukspor).: Nemanja Tomic, Panajotis Dimitriadis (Gençlerbirliği), Igors Tarasovs (Jagiellonia Bialystok), Peter Onyekachi (Abia Warriors), Gökhan Yılmaz (Antalyaspor), Recep Aydın (Konyaspor), Guido Koçer (Gençlerbirliği), Youssef Yeşilmen (Karşıyaka), Özgürcan Özcan (Boluspor), Salih Sefercik (Ankaragücü), Volkan Okumak (Kayseri Erciyesspor), Aykut Civelek (Pazarspor), Çağrı Bülbül (Gençlerbirliği), Mustafa Kaplan (T.D.): Vedat Muriqi (Gençlerbirliği), Herve Tchami (CD Feirense), Waldison (Adana Demirspor), Fevzi Özkan, Abdulaziz Solmaz (Şanlıurfaspor), Süleyman Özdamar (Aydınspor 1923), Rıdvan Sağlam (Darıca Gençlerbirliği), Alaattin Tosun (Niğde Belediyespor), Samet Yalçın (Muğlaspor), Bruno Alves.: Ekigho Ehiosun (Samsunspor), Muhammet Reis, Rıza Efendioğlu (Gaziantep BBSK), Uche Kalu (Adanaspor), Nenad Marinkovic (Vozdovac), Damir Zlomislic (HNK Rijeka), Gökhan Alsan (Trabzonspor), Ahmet Kesim (Osmanlıspor), Murat Ceylan (Mersin İdmanyurdu), Yasin Palaz (Alanyaspor), Okan Derici (Konyaspor), Ramazan Kahya (Yeni Malatyaspor), Serhat Maden (Orhangazispor): Foxi Kethevoama (Balıkesirspor), Alanzinho (Stabaek), Nikola Raspopovic, Serkan Yanık (Adana Demirspor), Murat Yıldırım (Boluspor), Ufuk Budak, Umut Sönmez, Erkan Reşmen (Kayserispor), Yasin Ozan (Denizlispor).: Transfer yasağı devam ediyor.: Chico Ofoedu (Eskişehirspor), Ekigho Ehiosun (Gaziantep BBSK), Taha Yalçıner (Alanyaspor), Musa Aydın (Futbolu bıraktı), Galin Ivanov.: Kenan Karışık (Akhisar Belediyespor), Umut Sözen, Ozan Tahtaişleyen (Adana Demirspor), Üstün Bilgi (Kayseri Erciyesspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Murat Hocaoğlu (FenerbahçeMuhammed Emel (Denizlispor): Çağlar Söyüncü (Freiburg), Cengiz Ünder (Başakşehir), Ahmet Arı (Menemen Belediyespor), Tolgahan Acar (Sivasspor), Ozan Sol (Manisaspor), Ahmet Arı (Menemen Belediyespor), Timur Temeltaş (Ümraniyespor), Murat Yılmaz (Ankaragücü), Evren Üstündağ (Erzurumspor), Berkay Samancı (Adana Demirspor), Süleyman Güneş, Alim Harlak, Gökhan Tunahan (Karacabey Belediyespor), Murat İrisli (Orhangazispor), Cihan Topaloğlu (Silivrispor), Berkant İstanbul (Kütahyaspor: Sinan Özkan (Alanyaspor), Boubacar Dialiba (Cracovia Krakow), Austin Amutu (Kiryat Shmona), Michael Pereira (Mallorca), Mehmet Sak (Adanaspor), Ahmet Burak Solakel (Adana Demirspor), Hakan Canbazoğlu, Caner Arıcı (Osmanlıspor) Murat Akça (Karabükspor), Eren Tozlu (Mersin İdmanyurdu), Buğra Çağıran (Arsinspor), Semih Beyaz (Hatayspor), Taşkın Çalış (Gümüşhanespor), İrfan Buz (T.D.): Ramazan Kahya (Gaziantep BBSK), Yakup Alkan (Çorum Belediyespor), Kamil İçer (Amedspor), Hüseyin Kar (Keçiörengücü), Serhat Ayvaz (Kahramanmaraşspor), Azad Filiz (Pendikspor), Ali Sakal (Gümüşhanespor), Burak Kavlak, Ferhat Canlı, Cihat Herdili (DersimsporKiralık), Gonzalo Godoy (Sud America), Aydın Çetin (Kocaeli Birlikspor), Taşkın Çalış (Gümüşhanespor), Kemal Cingirt (Keçiörengücü), Izu Azuka.: Andre Santos (FC Wil 1900), Mamadou Diarra (Senegal), Rydell Poepon (Roda JC), Renato Arapi (FK Partizani), Murat Yıldırım (Gaziantep BBSK), Berat Tosun, Yusuf Emre Gültekin (Gençlerbirliği), Efe Halil Özarslan (Karşıyaka), Oğulcan Gökçe (Trabzonspor), İsmail Yıldırım (RKC Waalwijk), Tunahan Çiçek (Winterthur), Özgür İleri (Göztepe), Furkan Şeker (Denizlispor), Fuat Çapa (T.D.): Mirko Ivanovski (Slaven Belupo), Hasan Hatipoğlu (Sivasspor), Özgürcan Özcan (Giresunspor), Tevfik Köse (Adana Demirspor), Noyan Öz (Gençlerbirliği), Alican Karadağ (Şanlıurfaspor), Sefer Sever (Afjet Afyonspor), Mehmet Can Işık (Karacabey Belediyespor: Adis Jahovic (Samara), Famoussa Kone (Bastia), Prince Segbefia (Elazığspor), Leo Schwechlen (Anorthosis Famagusta), Doğa Kaya (Gençlerbirliği), Tayfur Bingöl (Gençlerbirliği), Umut Nayır (Osmanlıspor), Günay Güvenç (Beşiktaş), Tanju Kayhan (Sturm Graz), Emre Can Coşkun (Galatasaray), Gençer Cansev (Başakşehir), Lokman Gör (Antalyaspor), Yavuz Aygün (Trabzonspor), Burak Çolak, Soner Dikmen (Hacettepe) Okan Buruk (T.D.): Cleyton (Omonia Nicosia), Björn Vleminckx (Royal Antwerp), Nahir Besara (Örebro), Gökhan Değirmenci (Gaziantepspor), Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor), Barış Başdaş (Karabükspor), Özgür İleri (Boluspor), Emrah Metoğlu (Amedspor), İsa Akgöl (Aydınspor 1923), Tuncay Kılıç (Hatayspor), Atacan Öztürk (Tokatspor), Fethi Özer (Sarıyerİsmail Köse (İnegölspor), Kerem Şeras, Serkan Kurtuluş, Hakan Arslan, Cengiz Biçer.: Andrei Marc (Dinamo Bükreş), Batuhan Karadeniz (St.Gallen), Vjekoslav Tomic (FC Koper), Carlos Fortes (Braga), Berkay Can Değirmencioğlu (Fenerbahçe), Artun Akçakın (Gençlerbirliği), Oktay Delibalta (Antalyaspor), Muhammet Beşir, Batuhan Artarslan (Trabzonspor), Kağan Söylemezgiller (FC Wil 1900), İsmail Dinler, İzzet Yıldırım, Cemil Adıcan (Karabükspor), Hüseyin Kala (Adana Demirspor), Abdulaziz Solmaz, Fevzi Özkan (Giresunspor), Alican Karadağ (Boluspor), Sinan Ören (Eskişehirspor), Fatih Kaldan (Van BBSK), Ünal Karaman (T.D.): Edinho (Vitoria Setubal), Kubilay Sönmez (Kayserispor), Emrah Tuncel (Ankaragücü), Ekrem Dağ (SV Pachern), Yunus Emre Mest (Payasspor), Halil Çolak (İstanbulspor), Timur Özgöz (Sakaryaspor), Hami Çolak (Yomraspor), Lomana LuaLua, Diogo Valente, Coşkun Kılıç, Necati Yılmaz, Oğuz Çalışkan.: Andre Moritz (Buriram United), Slavko Perovic (Alanyaspor), Leandro Kappel (Panetolikos), Alfred Sankoh (Balıkesirspor), Barış Örücü (Alanyaspor), İsmail Haktan Odabaşı (Gaziantepspor), Ziya Alkurt (1461 Trabzon), Berkan Afşarlı (Mersin İdmanyurdu), Kerem Can Akyüz (Alanyaspor), Yasin Ozan (Gaziantep BBSK), Andaç Güleryüz (Eskişehirspor), İsmail Güven (Konyaspor), Zeki Ayvaz (Kartalspor), Burak KAraduman (Anadolu Selçukspor), Taha Can Velioğlu (Adliyespor), Osman Berk Kinli (Altay), Batıcan Aday (Çatalcaspor): Leandrinho (Sivasspor), Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), Servan Taştan (Adana Demirspor), Daniel Dimov, İsmail Şahmalı (Manisaspor), Fatih Çakır (Tire 1922), Şenol Akın (Manisa BBSK), Furkan Şeker (Boluspor), Cem Tosun (Darıca Gençlerbirliği), Muhammed Emel (Altınordu), Mustafa Keçeli (Futbolu bıraktı), Ogün Karakaya (İstanbulspor), Tsvetan Genkov, Veli Acar, Serkan Atak, Kerem Gülbahar.: Dieudonne Gbakle (Gençlerbirliği), Yalany Baio (Sparta), Michael Eneramo (Sivasspor), Harry Novillo (Melbourne City), Anıl Taşdemir (Adana Demirspor), Daniel Dimov, İsmail Şahmalı (Denizlispor), Emre Öztürk (Sivasspor), Mamadou Sangare (Olypique Bamako), Costantin Bakaki (Diables Noirs), Gökcan Kaya (Hobro IK), Ozan Sol (Altınordu), Uğur Pamuk (Sumgayit), Murat Karabatak (Menemen Belediyespor), Koray Palaz (T.D.): Murat Demir (Afjet Afyonspor), Bayram Olgun (Menemen Belediyespor), Hasan Ahmet Sarı (1461 Trabzon), Gökhan Dinçer (Nazilli Belediyespor), Oğuzhan Palaz (Bergama BelediyesporOnur Sağlam (Karacabey Birlikspor), Sercan Türkeri, Erdi Öner, Mehmet Altıparmak (T.D.): Steve Beleck (Fiorentina), Lucky Nguzana (FC Cape Town), Serdar Özbayraktar (Göztepe), Mehmet Sedef (Adanaspor), Ömer Can Sokullu (Başakşehir), Merthan Açıl (Adanaspor), Abdullah Halman (Kocaeli Birlikspor), Timur Temeltaş (Altınordu), Ömer Tunç (1461 Trabzon), Metin Erol (Fethiyespor), Hakkı İsmet Şimşek (Bandırmaspor): Eren Açıkgöz (İnegölspor), Osman Mertoğlu (Diyarbekirspor), Yaser Yıldız (Sarıyer), Ziya Şakar (Amedspor), İlhan Şahin (Futbolu bıraktı), Muzaffer Sarıibrahim, Eser Yayla, Yasin Tosun.: Junior M'Pia Mapuku (Wadi Degla), Alex Amado (Ceara Sporting), Kıvanç Karakaş, Emre Güngör (Eskişehirspor), Yiğit Gökoğlan (Balıkesirspor), Atabey Çiçek (Gençlerbirliği), Furkan Soyalp, Emirhan Aydoğan, Okan Kocuk (Bursaspor), Daniel Costa (Santa Cruz), Brinner (Remo), Marino (Sao Bernardo), Ömer Kandemir (Antalyaspor), Oğulcan Şahin (Bursaspor), Feridun Kıroğlu (Bayrampaşaspor): Hurşut Meriç (Karacabey Birlikspor), Mehmet Boztepe (Balıkesirspor), Sertaç Cam (Altınordu), Talha Mayhoş (Sakaryaspor), Celal Aras (Kırklarelispor), Ekrem Sarıçam (Tokatspor), İbrahim Ak (Karacabey Belediyespor), Oğuz Kocabal, Hacı Mustafa Karabulut (İnegölspor), Hakkı İsmet Şimşek (Ümraniyespor) Abdurrahman Kuyucu (Sivas Belediyespor), Ali Koçak (Muğlaspor), Murat Uluç (Altay), Necdet Kaba.: 31.08.201623:55