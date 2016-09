bölümde





Geçen sezonun ilk yarısında, lig tarihinin en kötü ilk yarı performanslarından birini göstererek küme düşme potasında tamamlayan Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısında teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde harika bir ikinci yarı geçirerek, ligin ikinci yarısında 32 puan toplayarak sezonu 45 puanla 10.basamakta noktaladı.Üzülmez geçen sezonki performansının ardından Gençlerbirliği’ndeki geleceği için yeterli teknik direktörlük doneleri verdi. Ancak Başkent ekibinde son yıllarda yaşanan teknik direktör sirkülasyonunu takip etmek gerçekten zor. Ligin son haftalarına doğru Üzülmez’le yönetim arasında, sözleşmenin uzatılması meselesinden dolayı soğuk rüzgarlar esmeye başladığı haberleri geliyordu. Sezonun sona ermesinin ardından da İbrahim Üzülmez’in görevine son verildiğine dair bazı haberler yapıldı. Yönetim bu haberleri hemen olmasa da bir süre sonra yalanladı ve İbrahim Üzülmez takımının başında Erzurum ve Hollanda kamplarına gitti.Gençlerbirliği de yaz dönemini hareketli geçiren takımlardan oldu. Geçen sezon ligin ikinci yarısındaki formuyla dikkat çeken’un sözleşmesi sona erdi. Oyuncuyla yeniden anlaşmak amacıyla yönetim büyük bir çaba sarf etse de Portekizli oyuncu takımdan ayrıldı. Takım içinde huzursuzluk yarattığı söylenende ayrılan bir diğer önemli isim oldu. Yazının yayına hazırlandığı sırada beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı ve İzlandalı’un sözleşmesi de feshedildi. Skulason'un ertesi gün Karabükspor ile sözleşme imzalaması ayrılığın nedenini daha iyi anlamımızı sağlıyordu. Takımın genç ve yetenekli isimlerinden biri olande 400 bin Euro bonservisle Göztepe'ye satıldı.Son iki sezondur 1.Lig’de göze çarpan bir performans sergileyen, orta sahanın her bölgesinde oynayabilen ve “joker” diye nitelendirilen, Slovakya liginden, Fransa’nın Metz takımından sol kanat oyuncusu, hem stoper hem de önlibero oynayabilen Karadağlu, Mersin İY ile sözleşmesi sona eren kaleci, Kasımpaşa’dan ayrılan, Atromitos’tan ofansif orta saha oyuncusuve son olarak Stabaek'te forma giyen defansif orta saha oyuncusutransfer edildi.Erzurum kampının aksine Hollanda kampında iyi sonuçlar alınamadı. Cordoba, Zwolle, Heerenveen ve Asteras’a mağlup olan Gençlerbirliği,’nda ise Adanaspor ve Konyaspor’u geçerek şampiyon oldu. Özellikle yeni transferetkileyici bir performans sergilerken, Muriqi hayal kırıklığı yarattı. Başkent ekibinin biri orta sahaya biri de forvete olmak üzere iki takviye gerçekleştirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon takımın en golcü ismi olanve takımın maestrosu’ın takımda tutulması Başkent ekibi adına önemliydi. Haziran başında yaşanan krizin ardından Beştepe’de rüzgarlar sakinlemişti. Ta ki İlhan Cavcav’ın yaptığı son açıklamalara kadar. Teknik direktör İbrahim Üzülmez hakkında sert açıklamalar yapan deneyimli başkan, Beştepe’de savaş kılıçlarının çekilmesine neden oldu. Bunda başkan ilhan Cavcav ve teknik direktör İbrahim Üzülmez arasında transfer konusunda yaşanan anlaşmazlık etkili oldu. Son üç sezon içinde Başkent ekibindeki teknik direktör sirkülasyonunu ve yaşananları düşündüğümüzde, Gençlerbirliği’nin sezonunu ve ligdeki konumu saha içi olduğu kadar biraz da saha dışındaki gelişmeler belirleyecek.Geçen sezonu 11.sırada tamamlayan Bursaspor, transfer döneminde kulübün içinde bulunduğu ekonomik koşullar doğrultusunda hareket etti ve öncelikli olarak kadrosunu korumaya çalıştı., Tom De Sutter, Dany Nounkeu, Bekir Yılmaz, Miroslav Stoch, Hajime Hosogai gibi isimler ayrıldı. Nordsjaelland’ın kanat oyuncusu, geçen sezon Kasımpaşa’da izlediğimiz, Galatasaray’dan, Brest’ten 1.91’lik Senegalli stoper, Beşiktaş’tan, Kayserispor’danve Hamzaoğlu’nun Akhisar’dan tanıdığı öğrencileriiletakıma dahil oldu. Gelen isimlerden sadece Porto’dan kiralanan Del Valle ile Danimarak’dan transfer edilen Joshua John’a bonservis ödeyen Bursaspor’un akılcı bir transfer politikası izlediğini ve verim alamadığı oyuncularıyla yollarını ayırarak takımın hüviyetini değiştirdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca geçen sezonki kadrodan Ricardo Faty, Bakaye Traore, Pablo Batalla, Cristobal Jorquera ve Tomas Necid gibi isimlerin takımda kalması Bursaspor’un kadro genişliğini arttırıyor ve gözler önüne seriyor.Yeni transferleriyle oynadığı hazırlık maçlarında 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Bursaspor, gollü hazırlık maçlarına imza attı. Trabzonspor’la oynanan son hazırlık maçında ofansif anlamda hazır bir görüntü vermeyen Bursaspor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu transferi kapattıklarını hatta uygun teklifler gelmesi halinde bazı oyuncuları satabileceklerini söyledi. Buradan kulübün içinde bulunduğu ekonomik buhran açıkça belli olurken, taraftarlar arasında da hem Hamzaoğlu’na hem de yönetime karşı bir muhalefet söz konusu. Necid’in tek forvet olarak oynatılması nedeniyle Hamza Hamzaoğlu ciddi eleştiriler alırken, ligin başlamasına kısa bir süre kalan forvette Necid (satılması gündemde)’in dışında net ve takıma vites atlatacak bir golcünün olmaması yeşil-beyazlıların yaşadığı sıkıntılardan.Takımına 4-2-3-1 oynatan Hamza Hamzaoğlu’nun yaşadığı en büyük sıkıntı, orta sahada istediği verimi alamaması. Orta sahanın merkezinde oyunun yönlendirilmesi konusunda Batalla ve Jorquera’nın alacağı sorumluluk önemli. Özellikle Ozan Tufan’ın ayrılmasının ardından Bursaspor’un orta sahasında ciddi bir dinamizm kaybı olduğu ortada. Bursaspor’un durağan bir takım görüntüsünden kurtulması için Faty ve Traore’nin, merkezde etkili bir hücum organizasyonun kurulması için daha agresif bir futbol ortaya koyması gerek. Tomas Necid de her ne kadar etkili bir forvet olsa da, boyu ve fiziğiyle orantılı olarak takıma duvar olamıyor ve ilerideki pas istasyonuna yardımcı olamıyor. Tek forvet yerine onu besleyecek hızlı bir kanat oyuncusu ya da yardımcı bir forvetle Çek oyuncunun verimi artabilir. Yeni transfer Joshua John, savunma arkasına yaptığı koşular ve driblingleriyle etkili bir oyuncu. John yeşil beyazlıların hücumdaki statik kalma problemini çözebilir. Bursaspor için ligin ilk haftalarında alınacak sonuçlar çok önemli. Taraftarların Hamzaoğlu’na karşı çok olumlu bakmamaları, genç teknik adam için ligin ilk haftalarını daha zorlu hale getirecek. Ligin ilk haftalarda yaşanacaklar, Bursaspor adına sezonun geri kalanı için farklı senaryolar üretebilir.Son yıllarda teknik kadroda bir istikrar yakalayamayan Trabzonspor, geçen sezon yaşadığı teknik direktör sirkülasyonu nedeniyle ligi 12. sırada tamamladı.’nın başkanlığında bu sezon adeta kabuk değiştiren bordo-mavililerde takımın başınageri döndü. Yeni sezon öncesinde kadrosunda en fazla değişim yaşayan takım olan Trabzonspor’da orta sahaya Lazio’danve Slovakya ligindenalınırken, Amerikan ligi MLS'den kanat forvetda önemli bir takviye oldu. Sol beke Kızılyıldız’dan, stopere ise Lokomotiv Moskova’dangibi önemli takviyeler yapılırken; forvete ise Porto’dan Güney Korelive Zenit’ten gençgetirildi. Bu isimlerin dışında Eskişehirspor’dan genç Buğra Temel ve Karabükspor’dan da genç file bekçisi Bahadır Güngördü takıma katılan diğer isimler oldu.Ersun Yanal’la yıldızı barışmayanile birliktevetakımdan ayrılan isimler oldular. Ayrılan isimlerin dışında daha önce takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Paraguaylı forvetile Ersun Yanal’ın gönderilsin talimatı verdiğiDouglas, Sefa Yılmaz, Musa Nizam ve Özer Hurmancı’nın durumları ise belirsiz. Yönetim, teknik direktör Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği bu isimlerle yolları ayırarak kulübü 30 milyon TL’lik bir yükten kurtarmak istiyor.Muharrem Usta yönetimiyle birlikte yeni bir hava yakalayan ve kadroda önemli değişikliklere giden Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde son yılların en umutlu sezonlarından birine başlayacak. Yapılan nokta transferler kamuoyunda herkesin takdirini toplarken, Ersun Yanal’ın da kafasında bir 11 belirlediğini söyleyebiliriz. Sağ beke yapılması muhtemel transfer haricinde, bordo mavililerin diğer bölgelerde alternatifli bir kadroya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sezon ligin en çok gol yiyen üçüncü takımı olan Trabzonspor’da,tandeminin bu sezon savunmayı toplayacağını söyleyebiliriz. Orta sahada ise yeni transferhazırlık döneminde ne kadar yerinde bir transfer olduğunu gösterdi. Oyunun her iki yönüne de katkı yapabilen ve tempolu bir oyuncu olan Onazi’nin bu sezon ligin dikkat çeken isimlerden olacağını düşünüyorum. Yeni transferlerdenda sol kanatta formayı bırakmayacaktır. Sol bekte yeni transfer, tekniği ve hızıyla formayı kapacaktır. Ofansif orta sahada ise şu an için Mehmet Ekici’nin, yeni transfer Bero’ya oranla bir tık avantajlı olduğunu belirtelim.Gol yollarında ise yeni transferlerden Ramil ve Jun Suk’un performansı merakla bekleniyor ancak şu an için bu bölgede Muhammet Demir tek alternatif olarak gözüküyor. Yanal’ın gönderilmesini istediği Dame N’Doye’un kendine kulüp bulamaması nedeniyle bu bölgede bir alternatif oluşturamayacağını takımda kalması halinde sezonun devamında göreceğiz. Geçen sezon Zenit’te iyi bir performans sergileyen Ramil’le, geçen sezon Portekiz liginde Vitoria ile 9 gol- 7 asistle oynadıktan sonra Porto’ya transfer olan ancak burada beklentilerin uzağında kalan 1.91’lik Jun Suk’un formayı kapması biraz da Trabzonspor’un oyun planına bağlı. Geçen sezon topu rakibe teslim eden Vitoria’da fırsatçılığıyla öne çıkan Güney Koreli oyuncu aynı performansı Porto’da gösteremedi. Bunda Suk’un gittiği dönemde Porto’da yaşanan teknik adam değişikliğinin etkisi olduğunu da belirtmemiz gerek.Ersun Yanal’ın takımları her zaman ofansif, göze hoş gelen agresif bir futbol kimliğiyle sahada yer almışlardır. Son derece diri ve genç bir takım olacağını düşündüğüm Trabzonspor’un önde basan bir anlayışla sahada yer almasını bekliyorum. Camia olarak yeni bir hava yakalayan ve sezona bir hayli umutlu giren bordo-mavililerin takıma yeni katılan oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle biraz zamana ihtiyacı olacak. Ligin ilk haftalarının ardından takımın daha da rayına oturacağını düşündüğümüzde Trabzonspor’un bu sezon ligi üst sıralarda ve Avrupa kupaları bandında bitireceğini düşünüyorum.Geçen sezonu 13.sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, ligin ikinci yarısında yaşadığı düşme korkusu yaşadı. İkinci yarıda yalnızca 3 galibiyet alabilen Karadeniz ekibi, transfer sezonunda genellikle kiralık ve bonservisi elinde olan oyuncularla anlaştı. Galatasaray’dan genç kaleci, Denizlispor’dan, Alanyaspor’dan, Kayseri Erciyesspor’dan, Bursaspor’danbu isimlerden bazılarıydı. Yine Galatasaray’danveda kiralanarak kadroya dahil edildi. Faslı önlibero, Tunuslu stoper, Erciyesspor’dan denenmek için kampa dahil edilen 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Iyayi Believe Atiemwen, Sloven sağ bek, 21 yaşındaki Iraklı stoperda şu ana dek yapılan yabancı transferler. Sezon başında transfer edilen 2 İranlı futbolcu ise kamp döneminde yaşadıkları uyum sorunu ve ülkedeki karışıklığı gerekçe gösterip ülkelerine döndüler.Geçen sezonki kadrosundan Sercan Kaya, Ousmane Viera, Eren Albayrak, Deniz Kadah, Koray Altınay, Teddy Chevalie, Cedric Makiadi, Ludovic Sylvestre, Murat Duruer gibi as oyuncularını kaybeden Çaykur Rizespor’da, takımın en önemli gol silahı olan’nin sakatlığının henüz tamamen geçmemesi ve lige hazır olmaması mavi-yeşilliler adına büyük bir handikap. Ligin başlamasına sayılı günler kala bir dekrizinin patlak verdiğini ekleyelim. Sezon öncesi Rize’deki mazeret bildirmeden kampa katılmayan, Avusturya kampına da geç katılan 33 yaşındaki kalecinin kendine kulüp aramaya başladığı belirtiliyor. Geçen sezonki kadrosundan Oboabona, Kkweuke, Mehmet Akyüz ve Ahmet İlhan Özek dışında kilit oyuncularını kaybeden Rize ekibinin, yeni yabancı transferlerinin genç oyuncular olduğunu ve vasat takımlardan transfer edildiklerini söyleyebiliriz. Teknik direktör Hikmet Karaman’ın transferde geç kaldıklarını ve en 3-4 takviye daha yapmayı planladıklarını söylemesi de bunun bir kanıtı. Geçen sezon ligin ikinci yarısında kötü sonuçlar alan ve düşme korkusu yaşayan Çaykur Rizespor’un işi, düşen kadro kalitesiyle birlikte bu sezon daha da zor olacak.Güneydoğu temsilcisi Gaziantepspor’da geçen sezon ligin ikinci yarısında yaşadığı düşüşle küme düşme korkusu yaşadı. Sezonun ikinci yarısında 3 galibiyet alabilen Gaziantepspor’da, sözleşmeleri sona eren Hürriyet Gücer,, kaleci, Koray Arslan, Gbenga Arokoyo, Abuda, Mustafa Durak takımdan ayrıldı. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Marçal, Alperen Uysal, Habib Habibou, Hakan Çinemre ve Prince Guano ile de yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar da genel olarak bonservisi elinde olan oyunculara yöneldi ve Zwolle’den sol bek, Rubin Kazan’dantakıma katıldı. İsrail liginden Zambiyalı forvetşu ana dek bonservis ödenen tek isim oldu. Fenerbahçe’den genç kaleci, Çin liginden Fildişili forvetve Brezilya’dan getirilen stoperile orta saha oyuncusukiralık olarak kadroya dahil oldu.Takımın başında sezona başlayacak olan’la Temmuz ayının sonuna doğru anlaşılması Gaziantepspor için büyük bir handikap oldu. Hocanın takıma geç katılması nedeniyle oyun felsefesini ne derece takımına aşılayabildi soru işareti. Ancak teknik direktör İsmail Kartal’ın açıklamalarında takımında son derece memnun olduğunu görüyoruz. Gaziantepspor geride bıraktığımız sezonlarda küme düşme korkusunu yakından hisseden takımlardan oldu. Kadro kalitesi olarak geçen sezonki kadrosundan geride olduğunu söyleyebileceğimiz Gaziantepspor’un şu an için kapalı kutu olduğunu, iyi ihtimalde 10-14 sıralar arasında yer alacağını, kötü ihtimalde ise küme düşme korkusu yaşayabileceğini düşünüyorum.Geçen sezon ligin ikinci yarısında düşüş yaşayan ve küme düşme korkusu yaşayan bir diğer takım da Kayserispor’du. İç Anadolu ekibi ligin son haftalarında Kasımpaşa’yı deplasmanda, Bursaspor’u da evinde yenerek aldığı 6 hayati puanla ligde kalmıştı. Geçen sezon 25 golle ligin en az gol atan takımı olan sarı-kırmızılılar bu sorunu çözmek için forvete ülkemizde Mersin İY’danvetransferlerini gerçekleştirdi. Lorient’ten orta saha, sol beke Anıl Karaer, Mersin İY’dan ayrılan kaleci, Partizan’dan 20’lik stoper, Toulouse’dan Kamerunlu stoperyapılan önemli transferlerden. Bu isimlerin dışında Grasshoppers’tan genç stoper Levent Gülen, Beşiktaş’tan kiralanan Furkan Yaman, sol bek Ufuk Budak, Umut Sönmez ve Şanlıurfaspor’dan transfer edilen 22 yaşındaki önlibero Kubilay Sönmez de diğer transferler. Luzern’de 4 maçta 3 gol kaydeden Arnavut orta saha oyuncusuile de anlaşıldı ve resmi imzaların atılması bekleniyor. Takımdan ayrılanlar arasında ise eksikliği en fazla dikkat çekecek olan isimve. Derley, Diego Lopes, William, Sinan Bakış, Ömer Bayram, Adnane Tighadouini, Yakubu Aiyegbeni, Birol Parlak ise takımdan ayrılan diğer isimler.Kalecive stoper’yı takımda tutan Kayserispor, savunmaya Kana Bıyık, orta saha ve kanatlara Alain Traore ve Nakoulma forvete de Welliton gibi önemli takviyeler gerçekleştirdi. Teknik direktör Hakan Kutlu'nun birer orta saha ve forvet daha istediği gelen haberler arasında. Geçen sezonki kadrosuna göre daha dinamik bir takım kuran Kayserispor’un bu sezon daha üst sıralara yaklaşabileceğini düşünüyorum.12 yıl sonra şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmeyi başaran Adanaspor, Süper Lig’e yeni yükselen takımların yaptığının aksine kadrosunu korumayı tercih etti. Süper Lig’e çıkan kadrodan Nduka, Kalu Uche, Oğuzhan Türk, Ergin Keleş, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Mehmet Sak, Fırat Kocaoğlu, Fahri Akyol gibi isimler ayrıldı., Macar ortasaha, Brezilyalı sağ bek, stoperve ofansif orta saha, Rizespor’dan ayrılan Fildişili stoper, Erciyesspor’dan Ethem Pülgir, 19 yaşındaki Boşnak kalecitransfer edildi. TSYD Ankara Kupası’nda takımın oynadığı kötü futbol ve gol yollarındaki sıkıntının ardından Birleşik Arap Emirlikleri liginde forma giyen Brezilyalı forvet’nın transferi de bitirildi. Transfer döneminin sonuna kadar bir forvet ve bir de sol bek transferinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.Geçen sezon Engin İpekoğlu yönetiminde 1.Lig’in en iyi futbolunu oynayarak Süper Lig’e yükselen Adanaspor’un kadrosunun Süper Lig için ne derece yeterli olduğu konusunda derin endişeler var. TSYD Ankara Kupası’ndaki sinyaller de iyi değildi. Ancak teknik direktör Engin İpekoğlu’yla yönetim arasındaki transfer anlaşmazlığı, ligin ilk maçından bir gün önce zirveye çıktı ve İpekoğlu’yla yollar ayrıldı. Engin İpekoğlu’nun ayrılığı Adanaspor için büyük bir kayıp olacak. Zira geldiği ilk günden bu yana sürekli futbolun doğrularını uygulayan İpekoğlu, takımı Süper Lig’e çıkarmakla kalmayıp, taraftarların güvenini de kazanmıştı. Adanaspor taraftarları takıma katılan oyuncuları yetersiz bulsa da İpekoğlu’na duydukları güven nedeniyle ligde bir şeyler başarabileceklerini umuyorlardı. Toros Kaplanlarının 12 yıl sonra yükseldiği Süper Lig’de, taraftarıyla birlikte lige renk ve heyecan katan bir takım olacağı kesin. Ancak şu an için kadro kalitesi ve teknik adam kriziyle birlikte küme düşme adaylarından biri olmaları kaçınılmaz görünüyor.Süper Lig’in bir diğer yeni ekibi Karabükspor, Süper Lig’e bir sezonluk aranın ardından yeniden döndü. Futbolculuk kariyerinde önemli başarı ve referanslara sahip olan genç Hırvat teknik adam’un teknik direktörlüğünü yapacağı Karadeniz ekibinde yeni sezon öncesi önemli sayıda oyuncu değişikliği yaşandı. Bordeaux’dan Gabonlu önlibero, Trabzonspor’dan, geçen sezon Antalyaspor’da izlediğimiz(kiralık), Rumen önlibero, Rumen milli stoper, genç Sırp orta saha, Sivasspor’dan ayrılan Rumen sol kanat, Gençlerbirliği’nden ayrılan Rumen sol bek, İzlandalı orta sahave sağ bek Hakan Aslantaş,, İshak Doğan, Fatik Atik, Osmanlıspor’dan ayrılan kaleci Ahmet Şahin ve Serdar Deliktaş ve Barış Başdaş takıma dahil olan isimler.Murat Akın, Muhammet Reis, Rıza Efendioğlu, Murat Akça, Cemil Adıcan, İzzet Yıldırım, İsmail Dinler, Bahadır Han Güngördü ise geçen sezon Süper Lig’e yükselen kadrodan ayrılan isimler oldular.Teknik ekibin raporu doğrultusunda İshak Doğan, Kuca, Simon Zenke, Köksal Yedek ve Ergün Teber kadro dışı bırakıldı ve bu isimler çalışmalarını bireysel olarak gerçekleştiriyor. Hazırlık döneminde oynadığı maçlarda iyi sinyaller veren Karabükspor’un, Konyaspor’a 3-2 yenildiği, Adanaspor’u da 3-0 mağlup ettiği TSYD Ankara Kupası maçlarında ayağa çabuk paslarla hızlı hücuma çıkan ve rakip savunmanın arkasına sürpriz koşular yapan oyuncularla sızmaya çalışan bir takım hüviyetinde olduğunu gördük. Hırvat teknik adam Igor Tudor’un takımına hakim bir imaj verdiğini söyleyebiliriz. Ancak 20 yeni ismi kadrosuna katan Karabükspor’un şu an için toplama bir takım olduğunu da söylememiz gerek. Karadeniz ekibi yeni oyuncularıyla yaşayacağı uyum sorununu ne kadar çabuk atlatırsa ligdeki konumu da o denli gelişecektir. Karabükspor’un ligde kalacak bir kadroya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yeni transferler uyum sağlar, takım hüviyetine kavuşulursa Karabük ekibi daha üst sıraları da görebilir ancak ilk 10 içinde olmaları zor görünüyor.Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Alanyaspor, takımı Süper Lig’e çıkaran deneyimli hoca’la yola devam etti. Akdeniz temsilcisinde de tıpkı Karabükspor gibi önemli sayıda oyuncu sirkülasyonu oldu. Daha önce Antalyaspor’dan tanıdığımız, geçen sezon Fenerbahçe’de kiralık oynayan, Wisla Krakow’dan Haitili sol kanat, Ganalı genç önlibero, Metalist Kharkiv’den ayrılan genç sol bek, Maccabi Tel-Aviv’den tecrübeli İspanyol stoper, Benfica’dan kiralanan sağ açık, İranlı forvet, Çek kaleci, Nijeryalı sağ bek(PFK Stal), Antalyaspor’dan, Samsunspor’dan Taha Yalçıner, Fenerbahçe’den Gökay İravul, Kasımpaşa’dan Erhan Kartal ile Kayserispor’dan ayrılan Birol Parlak ve Berkan Emir takıma dahil edildi.Süper Lig’e yükselen kadroda yer alan, Özgür Çek, Sinan Özkan, Barış Örücü, Kerem Can Akyüz, Yasin Palaz, Ünal Noyan, Slavko Perovic gibi isimler ise takımdan ayrıldı.Hüseyin Kalpar’ın takımın başında devam etmesi ve Alanya halkının Süper Lig’e olan özlemi Alanyaspor için önemli bir artı ancak transferlerin sayısına bakıldığında Alanyaspor’un da Karabükspor gibi toplama bir takım görüntüsü verdiğini söyleyebiliriz. Karabükspor'a oranla daha düşük profilli oyuncular transfer edildiğini ve birçok mevkide sıkıntılarının olduğunu söylemek de mümkün. Şu anki oyuncu kalitesiyle ligde kalmanın kulüp için başarı olacağını düşünüyorum.