Mert Nobre

Gökhan Ünal

İbrahim Akın

Deniz Naki

Murat Hacıoğlu

Gökhan Süzen

Ahmet Görkem Görk

Aytaç Ak

Serhat Akyüz

Gökhan Emreciksin





Fahri Tatan

Engin Baytar

Yabancı kontenjanın açılması ile Süper Lig ekiplerinin yabancı oyuncu sevdası, yerli oyuncuların birçoğunun 2.Lig, 3.Lig ekiplerinde boy göstermesine sebep oldu. Bu isimlerin başlıcalarına hep birlikte bakalım.forması ile Türkiye kariyerine başlayan Marcio Nobre, 2003-2004 devre arasında kiralık olarak gelmiş ve ilk Süper Lig maçında Çaykur Rize ağlarına 2 gol atarak iyi bir giriş yapmıştı. Ligde ve Avrupa Kupası maçlarında iyi bir performans gösteren Marcio Nobre, bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış, ertesi sezon da takımda kalmıştı ancak 2005-2006'da beklenen performansı veremeyince bonservisi alınmadı.2006-2007 sezonu başındatarafından 1,8 milyon Euro bonservisle transfer edilen Nobre, ilk resmi maçında Galatasaray karşısında attığı gol ile Beşiktaş'ın Süper Kupa'yı müzesine götürmesinde pay sahibi oldu. Beşiktaş macerası, 2010-2011 sezonu sonunda bitti ve'na transfer oldu. Mersin formasıyla Süper Lig'de oynadığı 40 maçta 19 gol atmayı başardı.2013-14 sezonu öncesinde adı Fenerbahçe ve Eskişehirspor ile anılsa da'a transfer olan Nobre, 2015-2016'da İsviçre'nin 2.Lig ekibi'da forma giydi. Geçen yıl büyük yatırımlar yaparak 2.Lig'e çıkma başarı gösteren, sezon başında Brezilya asıllı golcüyle anlaşarak yeniden ülkemize getirdi. Bir zamanlar 3 büyüklerde oynayan Nobre'yi bu sezon 2.Lig'de izliyoruz.Petrol Ofisi'nde futbola başlayan Gökhan Ünal, Gençlerbirliği, Kayserispor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Karabükspor, Karşıyaka gibi takımların formasını giydi. Süper Lig'deünvanını alan golcü, 2009-2010 sezonunda’dan’ye+ 3.2 Milyon Euro karşılında transfer olmuştu. Süper Lig'de oynadığı 261 maçta 99 gol atan, çeşitli kategoriler de 32 defa Milli formayı giyen golcü oyuncu, bu sezon 2.Lig ekibi'da forması giyiyor. Menemen Belediyespor'un kadrosundagibi Süper Lig'de uzun yıllar forma giymiş birçok isim bulunuyor.Futbolcu bir aileden gelen İbrahim Akın Göztepeli kaleci‘nın oğludur. Futbola İzmir Gençlikspor’da başlamış olsa da futbol severler kendisiniforması ile tanıdı. 7 yıl formasını giydiği Altay’dan'a transfer olan oyuncu sırası ileveformalarını terletti 250 Süper Lig maçında 45 golü bulunan oyuncu, çeşitli kategorilerde 43 defa Milli formayı giydi. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki 2500. golünü atarak kulüp tarihine geçen tecrübeli oyuncu, 2016-2017 sezonu başında 3.Lig'de mücadele eden eski takımı'a geri döndü.Gurbetçi oyuncunun Almanya'da başladığı futbol hayatının Türkiye evresi pek iç acıcı değil. 2013-14 sezonunda transfer olduğu Gençlerbirliği forması ile 21 maça çıkan oyuncu, siyasi görüşü nedeni ile devamlı gündem olmayı başardı.forması giydi dönemde 3 kişi tarafından saldırıya uğrayan oyuncu, bu olayın üzerine kulübü ile anlaşarak sözleşmesini fesih etti. 6 ay futboldan uzak kalan oyuncui 2015-16 sezonunda 2.Lig ekibiekibine transfer oldu. Amedspor forması ile iyi bir sezon geçiren oyuncu, Bursaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçı sonrası yaptığı açıklama nedeni ile 12 maç ceza almıştı. Deniz Naki, hala 2.Lig ekibi Amedspor'da forma giyiyor.1979 Ardeşen doğumlu oyuncu futbola'da başladı sırası ile Bursaspor, Diyarbakırspor formalarını giyen deneyimli oyuncu 2004-2005 sezonu da‘ye transfer oldu. Fenerbahçe forması ile çok fazla forma şansı bulmayan oyuncu, daha sonra Konyaspor, Ankaraspor, Kocaelispor, Altay, Çaykur Rizespor gibi birçok takımda oynadı. 2014-2015 sezonunda transfer olduğu 3.Lig ekibiformasıyla ligin son haftasında attığı gol ile takımın ligde kalmasını sağlayan tecrübeli oyuncu, ertesi sezon da takımının 2.Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı. Murat Hacıoğlu, bu sezon başında 3.Lig'de mücadele eden'a transfer oldu, takımda düzenli olarak forma giyiyor.Düzcespor'da futbola başlayan ve daha sonra Galatasaray alt yapısına transfer olan Gökhan Süzen, Abdullah Avcı’nınalt yapı teknik direktörlüğü yaptığı dönemde en gözde oyunlarından biriydi. Abdullah Avcı’nınteknik direktörü olması ile Süper Lig kariyeri başlayan oyuncu, Başakşehir'deki iyi performansı ile 2012-2013 devre arasında 1,1 milyon Euro'ya’a transfer oldu. Beşiktaş'ta beklenen performansı gösteremeyen oyuncu, önceve'a kiralandı daha sonra da serbest bırakıldı. Süper Lig'de 142 maça çıkan Gökhan Süzen, 2016-2017 sezonunda 2.Lig ekibi'da forması giyecek.altyapısında futbola başlayan oyuncu Konyaspor, Elazığspor, Sivasspor, Adanaspor, Boluspor, Osmanlıspor formalarını giydi. 2010-2011 sezonunda transfer olduğu 1.Lig ekibiile Süper Lig'e çıkma başarı gösteren oyuncu, 2014-2015 sezonunda da aynı sevinciforması ile aynı sevinci yaşadı. U21 Milli takımında da forma giyen Ahmet Görkem Görk, bu sezon başında Osmanlıspor'dan 2.Lig ekibi'a transfer oldu ancak hazırlık kampında sakatlandığı için henüz ligde forma giyemedi.Güngörenspor, Sakaryaspor, Malatyaspor, Ankaragücü, Şekerspor. Sivasspor, Diyarbakırspor ve 1461 Trabzonspor formaları giyen oyuncu, 2014-2015 sezonunda 1461 Trabzon ile 2.Lig Play Off şampiyonluğu yaşamıştı. Süper Lig'de 26 maça çıkan 5 kez de U20 Milli Takım forması giyen Aytaç Ak, 2016-2017 sezonunda memleketi ve eski takımı olan 3.Lig ekibiforması terletecek.Dönemin Süper Lig ekibialtyapısından yetişen oyuncu, Çaykur Rizespor ve Başakşehir FK formaları da giydi. Süper Lig'de 128 maça çıkan deneyimli oyuncu kariyerinde bir anda düşüşler yaşadı ve 2.Lig'de Ankaragücü ve Sarıyer formaları giydi. Daha sonra Bölgesel Amatör Lig'den 3.Lig'e yükselen ve kadrosuna Gökhan Emreciksin gibi yıldız oyuncuları katan’a transfer olarak kariyerindeki en sert düşüşü yaşamış oldu. Cizre bölgesinde yaşanan sıkıntılar dolayısı Cizrespor’un maçlarını şehir dışında oynaması oyuncuların bir bölümünün takımdan ayrılması ile lige devam etmem kararı alan Cizrespor’dan ayrılarak 3.Lig ekibi’a transfer olan oyuncu, Erzurumspor forması ile 2015-2016 sezonunda 3.Lig'de şampiyonluk yaşadı ve 2.Lig'de de Erzurumspor ile yola devam ediyor.Nereden nereye?forması ile göstermiş olduğu performans bir anda gözlerin üzerine çevrilmesine neden olan oyuncu Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kıskacına girmiş ve her geçen gün gelişen performansı’ye transferi ile taçlanınca Gökhan Emreciksin için yeni bir sayfa açılmıştı. Fenerbahçe forması ile istenilen performansı bir türlü gösteremeyen oyuncu, İstanbul gece hayatındaki hızı ile gazetelere çoktan manşet olmuştu. 2009-10 sezonunda‘a karşı takas edilen oyuncu için düşüş vakti gelmiş çatmıştı. Kayserispor, Manisa, Konyaspor, Boluspor gibi takımlarda oynayan oyuncu pek forma şansı bulamadı, bulduğunda da iyi kullanamadı. 2015-16 sezonunda 3.Lig'e yeni yükselen’a transfer oldu. Cizre'de yaşanan olaylar sonucu devre arası takımdan ayrılarak’a transfer oldu ancak burada da pek fazla forma şansı bulamadı. Gökhan Emreciksin, bu sezon başında bir başka 3.Lig ekibiforması giyecek. Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösterilen Gökhan, şimdilerde 3.Lig takımları arasında mekik dokuyor, gittiği yerlerde de hayal kırıklığı olmaktan öteye gidemiyor.Fenerbahçe alt yapısında futbola başlayan oyuncu, Süper Lig'de ilk resmi maçınaforması ile Gençlerbirliği karşında çıktı. Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için 2003'te'a transfer olan Fahri, burada gösterdiği başarılı performansla 2006-07 başında'a transfer oldu. Beşiktaş'ta çok fazla şans bulamayan oyuncu sırası ile Konyaspor, Eskişehirspor, Denizlispor, Adanaspor formalarını giydi. Süper Lig'de 157 maçta 10 golü bulunan oyuncu, 2015-2016 sezonunda 3.Lig ekibi’a transfer olarak kariyerinde ilk kez 3.Lig'de forma giydi. Erzurumspor ile lig şampiyonluğu yaşayarak 2.Lig'e çıkma sevinci yaşayan Fahri Tatan, halen Erzurumspor forması giyiyor.Eski Vansporlu futbolcu’ın oğlu olan Engin Baytar, doğup büyüdüğü Almanya'da futbola başladı. 2004'te'a transfer olan Engin, ülkemizdeki kariyerine vukuatlar ile başladı ve 6 ay men cezası aldı. Ceza aldığı dönemi iyi değerlendiren gurbetçi oyuncu, sonrasında gösterdiği performansla İlhan Cavcav’ın radarına girdi ve'ne transfer oldu. Gençlerbirliği forması ile iyi bir sezon geçirse de disiplinsiz hareketleri kadro dışı kalmasına sebep olmuştu. Yarım sezon'da geçen kiralık döneminin ardından 250 nin Euro +2 oyuncu karşılığında’a transfer oldu.. Trabzonspor forması ile iyi performans gösterse de yine rahat durmayan oyuncu, Burak Yılmaz ile yaşadığı tartışma sonucu Şenol Güneş tarafından kadroda pek düşünülmemiş ve akabinde oyuncu 1,1 milyon Euro bonservis bedeli ile’ın yolunu tuttu. Galatasaray'daki macerası da bir inişli bir çıkışlı olan oyuncu Cüneyt Çakır’a yaptığı hareket ile 11 maç ceza alması uzun süre gündemi meşgul etmişti. Engin Baytar, Galatasaray ‘ın ardındanveformaları giydi ve bu sezon başında 2.Lig'in yeni ekibi‘a transfer oldu.