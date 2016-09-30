Yabancı kontenjanın açılması ile Süper Lig ekiplerinin yabancı oyuncu sevdası, yerli oyuncuların birçoğunun 2.Lig, 3.Lig ekiplerinde boy göstermesine sebep oldu. Bu isimlerin başlıcalarına hep birlikte bakalım.
Mert NobreFenerbahçe forması ile Türkiye kariyerine başlayan Marcio Nobre, 2003-2004 devre arasında kiralık olarak gelmiş ve ilk Süper Lig maçında Çaykur Rize ağlarına 2 gol atarak iyi bir giriş yapmıştı. Ligde ve Avrupa Kupası maçlarında iyi bir performans gösteren Marcio Nobre, bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış, ertesi sezon da takımda kalmıştı ancak 2005-2006'da beklenen performansı veremeyince bonservisi alınmadı.
2006-2007 sezonu başında Beşiktaş tarafından 1,8 milyon Euro bonservisle transfer edilen Nobre, ilk resmi maçında Galatasaray karşısında attığı gol ile Beşiktaş'ın Süper Kupa'yı müzesine götürmesinde pay sahibi oldu. Beşiktaş macerası, 2010-2011 sezonu sonunda bitti ve Mersin İdmanyurdu'na transfer oldu. Mersin formasıyla Süper Lig'de oynadığı 40 maçta 19 gol atmayı başardı.
2013-14 sezonu öncesinde adı Fenerbahçe ve Eskişehirspor ile anılsa da Kayserispor'a transfer olan Nobre, 2015-2016'da İsviçre'nin 2.Lig ekibi FC Wil 1900'da forma giydi. Geçen yıl büyük yatırımlar yaparak 2.Lig'e çıkma başarı gösteren BB Erzurumspor, sezon başında Brezilya asıllı golcüyle anlaşarak yeniden ülkemize getirdi. Bir zamanlar 3 büyüklerde oynayan Nobre'yi bu sezon 2.Lig'de izliyoruz.
Gökhan ÜnalPetrol Ofisi'nde futbola başlayan Gökhan Ünal, Gençlerbirliği, Kayserispor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Karabükspor, Karşıyaka gibi takımların formasını giydi. Süper Lig'de "Gol Kralı" ünvanını alan golcü, 2009-2010 sezonunda Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye Burak Yılmaz + 3.2 Milyon Euro karşılında transfer olmuştu. Süper Lig'de oynadığı 261 maçta 99 gol atan, çeşitli kategoriler de 32 defa Milli formayı giyen golcü oyuncu, bu sezon 2.Lig ekibi Menemen Belediyespor'da forması giyiyor. Menemen Belediyespor'un kadrosunda Erman Kılıç, Ertuğrul Arslan, İbrahim Dağaşan, Ahmet Arı gibi Süper Lig'de uzun yıllar forma giymiş birçok isim bulunuyor.
İbrahim AkınFutbolcu bir aileden gelen İbrahim Akın Göztepeli kaleci Erdoğan Akın‘nın oğludur. Futbola İzmir Gençlikspor’da başlamış olsa da futbol severler kendisini Altay forması ile tanıdı. 7 yıl formasını giydiği Altay’dan Beşiktaş'a transfer olan oyuncu sırası ile Başakşehir FK, Gaziantepspor ve Sivasspor formalarını terletti 250 Süper Lig maçında 45 golü bulunan oyuncu, çeşitli kategorilerde 43 defa Milli formayı giydi. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki 2500. golünü atarak kulüp tarihine geçen tecrübeli oyuncu, 2016-2017 sezonu başında 3.Lig'de mücadele eden eski takımı Altay'a geri döndü.
Deniz NakiGurbetçi oyuncunun Almanya'da başladığı futbol hayatının Türkiye evresi pek iç acıcı değil. 2013-14 sezonunda transfer olduğu Gençlerbirliği forması ile 21 maça çıkan oyuncu, siyasi görüşü nedeni ile devamlı gündem olmayı başardı. Gençlerbirliği forması giydi dönemde 3 kişi tarafından saldırıya uğrayan oyuncu, bu olayın üzerine kulübü ile anlaşarak sözleşmesini fesih etti. 6 ay futboldan uzak kalan oyuncui 2015-16 sezonunda 2.Lig ekibi Amed Sportif Faliyetler ekibine transfer oldu. Amedspor forması ile iyi bir sezon geçiren oyuncu, Bursaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçı sonrası yaptığı açıklama nedeni ile 12 maç ceza almıştı. Deniz Naki, hala 2.Lig ekibi Amedspor'da forma giyiyor.
Murat Hacıoğlu1979 Ardeşen doğumlu oyuncu futbola Şekerspor'da başladı sırası ile Bursaspor, Diyarbakırspor formalarını giyen deneyimli oyuncu 2004-2005 sezonu da Fenerbahçe‘ye transfer oldu. Fenerbahçe forması ile çok fazla forma şansı bulmayan oyuncu, daha sonra Konyaspor, Ankaraspor, Kocaelispor, Altay, Çaykur Rizespor gibi birçok takımda oynadı. 2014-2015 sezonunda transfer olduğu 3.Lig ekibi Etimesgutspor formasıyla ligin son haftasında attığı gol ile takımın ligde kalmasını sağlayan tecrübeli oyuncu, ertesi sezon da takımının 2.Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı. Murat Hacıoğlu, bu sezon başında 3.Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'a transfer oldu, takımda düzenli olarak forma giyiyor.
Gökhan SüzenDüzcespor'da futbola başlayan ve daha sonra Galatasaray alt yapısına transfer olan Gökhan Süzen, Abdullah Avcı’nın Galatasaray alt yapı teknik direktörlüğü yaptığı dönemde en gözde oyunlarından biriydi. Abdullah Avcı’nın Başakşehir teknik direktörü olması ile Süper Lig kariyeri başlayan oyuncu, Başakşehir'deki iyi performansı ile 2012-2013 devre arasında 1,1 milyon Euro'ya Beşiktaş’a transfer oldu. Beşiktaş'ta beklenen performansı gösteremeyen oyuncu, önce Gaziantepspor ve Sivasspor'a kiralandı daha sonra da serbest bırakıldı. Süper Lig'de 142 maça çıkan Gökhan Süzen, 2016-2017 sezonunda 2.Lig ekibi Tokatspor'da forması giyecek.
Ahmet Görkem GörkGalatasaray altyapısında futbola başlayan oyuncu Konyaspor, Elazığspor, Sivasspor, Adanaspor, Boluspor, Osmanlıspor formalarını giydi. 2010-2011 sezonunda transfer olduğu 1.Lig ekibi Elazığspor ile Süper Lig'e çıkma başarı gösteren oyuncu, 2014-2015 sezonunda da aynı sevinci Osmanlıspor forması ile aynı sevinci yaşadı. U21 Milli takımında da forma giyen Ahmet Görkem Görk, bu sezon başında Osmanlıspor'dan 2.Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu ancak hazırlık kampında sakatlandığı için henüz ligde forma giyemedi.
Aytaç AkGüngörenspor, Sakaryaspor, Malatyaspor, Ankaragücü, Şekerspor. Sivasspor, Diyarbakırspor ve 1461 Trabzonspor formaları giyen oyuncu, 2014-2015 sezonunda 1461 Trabzon ile 2.Lig Play Off şampiyonluğu yaşamıştı. Süper Lig'de 26 maça çıkan 5 kez de U20 Milli Takım forması giyen Aytaç Ak, 2016-2017 sezonunda memleketi ve eski takımı olan 3.Lig ekibi Sakaryaspor forması terletecek.
Serhat AkyüzDönemin Süper Lig ekibi İstanbulspor altyapısından yetişen oyuncu, Çaykur Rizespor ve Başakşehir FK formaları da giydi. Süper Lig'de 128 maça çıkan deneyimli oyuncu kariyerinde bir anda düşüşler yaşadı ve 2.Lig'de Ankaragücü ve Sarıyer formaları giydi. Daha sonra Bölgesel Amatör Lig'den 3.Lig'e yükselen ve kadrosuna Gökhan Emreciksin gibi yıldız oyuncuları katan Cizrespor’a transfer olarak kariyerindeki en sert düşüşü yaşamış oldu. Cizre bölgesinde yaşanan sıkıntılar dolayısı Cizrespor’un maçlarını şehir dışında oynaması oyuncuların bir bölümünün takımdan ayrılması ile lige devam etmem kararı alan Cizrespor’dan ayrılarak 3.Lig ekibi BB Erzurumspor’a transfer olan oyuncu, Erzurumspor forması ile 2015-2016 sezonunda 3.Lig'de şampiyonluk yaşadı ve 2.Lig'de de Erzurumspor ile yola devam ediyor.
Gökhan EmreciksinNereden nereye? Ankaragücü forması ile göstermiş olduğu performans bir anda gözlerin üzerine çevrilmesine neden olan oyuncu Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kıskacına girmiş ve her geçen gün gelişen performansı Fenerbahçe’ye transferi ile taçlanınca Gökhan Emreciksin için yeni bir sayfa açılmıştı. Fenerbahçe forması ile istenilen performansı bir türlü gösteremeyen oyuncu, İstanbul gece hayatındaki hızı ile gazetelere çoktan manşet olmuştu. 2009-10 sezonunda Mehmet Topuz‘a karşı takas edilen oyuncu için düşüş vakti gelmiş çatmıştı. Kayserispor, Manisa, Konyaspor, Boluspor gibi takımlarda oynayan oyuncu pek forma şansı bulamadı, bulduğunda da iyi kullanamadı. 2015-16 sezonunda 3.Lig'e yeni yükselen Cizrespor’a transfer oldu. Cizre'de yaşanan olaylar sonucu devre arası takımdan ayrılarak Tekirdağspor’a transfer oldu ancak burada da pek fazla forma şansı bulamadı. Gökhan Emreciksin, bu sezon başında bir başka 3.Lig ekibi Kütahyaspor forması giyecek. Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösterilen Gökhan, şimdilerde 3.Lig takımları arasında mekik dokuyor, gittiği yerlerde de hayal kırıklığı olmaktan öteye gidemiyor.
Fahri TatanFenerbahçe alt yapısında futbola başlayan oyuncu, Süper Lig'de ilk resmi maçına Fenerbahçe forması ile Gençlerbirliği karşında çıktı. Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için 2003'te Çaykur Rizespor'a transfer olan Fahri, burada gösterdiği başarılı performansla 2006-07 başında Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta çok fazla şans bulamayan oyuncu sırası ile Konyaspor, Eskişehirspor, Denizlispor, Adanaspor formalarını giydi. Süper Lig'de 157 maçta 10 golü bulunan oyuncu, 2015-2016 sezonunda 3.Lig ekibi BB Erzurumspor’a transfer olarak kariyerinde ilk kez 3.Lig'de forma giydi. Erzurumspor ile lig şampiyonluğu yaşayarak 2.Lig'e çıkma sevinci yaşayan Fahri Tatan, halen Erzurumspor forması giyiyor.
Engin BaytarEski Vansporlu futbolcu Adnan Baytar’ın oğlu olan Engin Baytar, doğup büyüdüğü Almanya'da futbola başladı. 2004'te Maltepespor'a transfer olan Engin, ülkemizdeki kariyerine vukuatlar ile başladı ve 6 ay men cezası aldı. Ceza aldığı dönemi iyi değerlendiren gurbetçi oyuncu, sonrasında gösterdiği performansla İlhan Cavcav’ın radarına girdi ve Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği forması ile iyi bir sezon geçirse de disiplinsiz hareketleri kadro dışı kalmasına sebep olmuştu. Yarım sezon Eskişehirspor'da geçen kiralık döneminin ardından 250 nin Euro +2 oyuncu karşılığında Trabzonspor’a transfer oldu.. Trabzonspor forması ile iyi performans gösterse de yine rahat durmayan oyuncu, Burak Yılmaz ile yaşadığı tartışma sonucu Şenol Güneş tarafından kadroda pek düşünülmemiş ve akabinde oyuncu 1,1 milyon Euro bonservis bedeli ile Galatasaray’ın yolunu tuttu. Galatasaray'daki macerası da bir inişli bir çıkışlı olan oyuncu Cüneyt Çakır’a yaptığı hareket ile 11 maç ceza alması uzun süre gündemi meşgul etmişti. Engin Baytar, Galatasaray ‘ın ardından Çaykur Rizespor ve Karşıyaka formaları giydi ve bu sezon başında 2.Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor‘a transfer oldu.
Hazırlayan: Haydar BULACA
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