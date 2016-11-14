İSTATİSTİKLERİ

2014-2015 Konya Anadolu Selçukluspor: 11 maç, 405 dakika, 1 gol

2014-2015 Bursa Nilüferspor: 15 maç, 1234 dakika, 8 gol

2015-2016 Niğde Belediyespor: 34 maç, 2839 dakika, 22 gol

2016-2017 Niğde Belediyespor: 13 maç, 920 dakika, 4 gol (Lig devam ediyor)

Toplam 93 maçta 35 gol atan İbrahim Alan, ortalama 154 dakikada bir gol atmayı başardı.

Bu yazımızda’un forvet oyuncusu’ı yazarımızher açıdan ele alıp sizlere tanıtacak. Keyifli okumalar.doğumlu olan İbrahim Alan, futbola memleketinin takımı’da başladı. 15 yaşındaaltyapısının yolunu tutan İbrahim Alan, 19 yaşında Konyaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı ve ardından Konyaspor’un pilot takımı olan’a kiralandı.2015-16 sezonundaformasını giydi ve buradaatma başarısını gösterdi. Takımının 3.Lig’dengöstermesinde en önemli faktörlerden biri oldu. Bu da Niğdeli futbolseverler tarafından çok sevilmenin önünü açtı. Bu sene adı birçok 1.Lig takımıyla anılmasına rağmen kendisi taraftarının büyük sevgisini kazandığı Niğde’ye tekrar kiralık olarak gitmeyi tercih etti.Adını çok fazla duyduğum İbrahim Alan’ımaçında ilk defa izleme fırsatı buldum. Forvetler bazı özellikleri ile ön plana çıkar. Bazı forvetler çok iyi pivot santrafor olur, topu çok iyi saklar ve top dağıtım işini çok iyi yapar. Bazı forvetler hava toplarında çok etkilidir, bazıları da topla çok fazla oynayamaz ama çok iyi bitiricilik özelliğine sahiptir, bazıları da çok hızlıdır. defans arasından birden sıyrılır süratiyle kendini gösterir. İbrahim Alan, bu saydığım özelliklerden hemen hemen hepsini kendinde barındırıyor ama şuan ki durumundan çok daha iyi konuma gelebilir, hepsini daha da geliştirilebilir.Topu sırtı dönük bir şekilde aldığında çok iyi saklıyor ve pasları çok iyi dağıtıyor. Bu şekilde oynamasıSivasspor Süper Lig’de şampiyonluğa oynadığında’ın futbolunu anımsatıyor. Pivot santrafor oyuncular genellikle yavaş olur ama İbrahim aksine çok hızlı, defans arasına atılan toplara çok iyi koşular yapıyor. Maç içerisinde iki pozisyon hariç kanatlarla çok iyi anlaştı.Dakikalar 70 gösterdiğinde kaleyi tutmasa da çok sert bir şut çekti. 70 dakika boyunca koşup bu kadar sert bir şut çekmesi, kondisyonunu çok üst seviyeye taşıdığının bir göstergesiydi. Üstelik takım 36.dakikadan itibaren 10 kişi mücadele ediyordu.Eksik bulduğum yönü hava topları hâkimiyetiydi. Hava topları üzerinde biraz daha durup ekstra çalışma yaparsa zamanla daha iyi olacağı kanaatindeyim. Özellikle savunmadan ileriye atılan 50-60 metrelik toplarda daha etkili olabilir.İbrahim Alan, başarılı kanat oyuncusuile birlikte bu sene Niğde Belediyespor’u üst sıralarda tutacaklardır. Potansiyel olarak ileride Süper Lig’de rahatça top koşturabilecek bir forvet olacağını düşünüyorum. Süper Lig’de bir takımda oynama şansı bulduğu takdirde ikinci bir Adem Büyük etkisi yaratabilir.