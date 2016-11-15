1964 yılında Hatay’da doğmuş ve ülkemizin köklü takımlarından Zeytinburnu, Sarıyer, Trabzonspor, Galatasaray, Antalyaspor, Trabzonspor ve Karşıyaka formalarını giymiştir. Futbolculuğa şuan hocalığını yaptığı Karşıyaka'da 1997 yılında veda etmiştir.

Her şeyden önemlisi bu camianın büyük bir futbol kültürü var. Karşıyaka, 104 yıllık bir camia amacımız mevcut şartlarda takımı en iyi noktaya getirebilmek. Bu düşüncelerle kenetlendik, oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Genç oyunculara güvenerek yola çıktık amacımız öze dönmek. Bu yıl bu ligde doğru adımlarla getirebildiğimiz yerlere kadar iyi yerlere getirmektir. Önümüzdeki yıllarda bu gençler Karşıyaka’yı hak ettiği üst liglerle çıkaracaktır.

Bu genç oyuncuları oynatıyorum çünkü onlara güveniyorum. Takımımızı daha iyi seviyelere taşımak için gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimini arttırmak için çalışıyoruz. Şampiyonluklardan, kısa vadeli başarılardan daha önemli olan bir şey varsa bu da takımın kendi yetiştirdiği oyunculara değer verip onlardan uzun süre faydalanmasıdır. Genç oyuncularımızı 104 yıllık bu koca çınarın bir değeri haline getirmek bizim en temel hedefimiz.

Evet, maalesef bu konu çok ciddi bir sorun. Ülkemizde futbol takımlarını yönetebilme becerisi ortada. Hemen hemen her takımın mali sıkıntısı var. Biz de rüzgarın savurduğu taraftayız. Bundan dolayı hep diyorum 104 dev çınarın suni başarılardan çok ayaklarının üzerinde durabilmesi için özünden yetiştireceği gençlerine ihtiyacı var. Hedefimiz bu gençlerle geleceğimizi inşa etmektir. Bugün Liverpool takımı Çin’e gidiyor. 30-40 milyon dolar ile geri ülkesine dönüyor. Aynısı diğer takımlar için geçerli. Biz ise pazarlama yapamıyoruz. En büyük sorunumuz bence bu. Dünya yıldızlarını ligimize transfer ediyoruz ama yeteri kadar kazanç getirecek şekilde reklamını yapamıyoruz.





Alt yapıda beslenme ve fiziki gelişimin tamamlanması çok önemlidir. Daha sonra sezgileri geliştirmelidir. Bulunduğu mevkiden dolayı markaj konusuna çok önem vermelidir. Son olarak günümüzün çağdaş futboluna ayak uydurması için topu oyuna sokabilmesi lazım bu konuda kendilerini geliştirmelidirler.

Pep Guardiola diyebilirim.





’nin bugünkü Türk futbolunun değerli isimlerinden biri olan‘nın teknik direktörü. Futbolculuk hayatındaveformaları da giyip Türk futboluna iz bırakan Soner Hoca ile keyifli sohbetimizi hep birlikte okuyalım.Soner Tolungüç kimdir?1996-1997 sezonuna formasını giydiğiniz Karşıyaka’ya 19 yıl sonra hoca olarak geri geldiniz öncelikle hedefinizi anlatır mısınız?Lig’de bulunduğunuz konumuz hakkında düşünceleriniz için kısaca bilgi verir misiniz?Takımınızda çok fazla genç oyuncu var, bu konu hakkındaki düşünceleriniz alabilir miyiz?Ülkemizde futbol takımları ekonomik açıdan iyi yönetilmiyor, çoğu takım borçlarla mücadele ediyor. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alalım?Galatasaray’da oynamış defans oyuncusu olarak alt yapıda defans oynayan kardeşlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?Dünya üzerinde en beğendiğiniz hoca hangisi?: Hocam öncelikle sezon başında bize güvendiğiniz ve yarı yolda bırakmadığınız için teşekkürler. Transfer yasağı kalkarsa hangi mevkilere oyuncu almayı düşünüyorsunuz?: Transfer eşittir ekonomidir. Transfer yasağı kalkarsa hedeflere göre transfer yapılır ama benim öncelikli hedefim öze dönüştür.: Karşıyaka’nın Arsene Wenger’i olur musunuz sizce?: Öncelikle ben bu 104 yıllık koca çınarın çalışanıyım. Burada antrenörlük ve futbol mühendisliğimi iyi yapmak zorundayım. Uzun vadeli düşünen bir insanım, istediğim bir oyuncuyu ve bir oyun sistemini oturtmak kısa zamanda olmaz.: Gelecek senaryosu nedir, bu takımı nerede görüyorsunuz?: Kısa vadeli değil uzun dönemde öze dönüşle gençlere güvenerek hak ettiği yerlere getireceğiz bu kulübü, ana amacımız budur.: Hocam heykelinizi nereye dikelim?: Orhan kardeşime teşekkür ediyorum. Benim amacım uzun yıllar bu takım hizmet vermek. Bu camiayı hak ettiği yerlere getirmek. Kişisel olarak başka bir beklentim yok.: Ben şahsen soru yöneltmiyorum. Sadece birkaç cümle söylemek istiyorum Soner hoca hakkında iletirseniz size gani gani teşekkür etmeyi borç bilirim. Başka teknik direktör olsa kadrodaki bu gençleri performansları yetersiz diye kadro dışı bırakacak, kiralayacak sıradan teknik direktörlere nazaran gençlere seviye atlatan yetiştiren bir teknik direktörsünüz. Türk futbolunun ve öncelikle Karşıyaka’nın size ihtiyacı var. Futbol takımımızın Ufuk Sarıca’sı olmaya adaysınız hocam. Sezon başındaki sıkıntılara rağmen takımdaki bu görevi üstlenmek büyük cesaret ister. Sezon sonunda şampiyon olacağınıza yürekten inanıyorum.: Hocamızın bizde kredisi bitmez. Ligden düştüğümüz Yeni Malatya maçında dizlerinin üzerine çöküşünü kimse unutamaz. Mahmut daha çok ilk 11’de oynamalı diye düşünüyorum.Soru sorarak görüş bildirerek röportajımıza renk katan bütün Karşıyaka taraftarına ve buna aracılık eden’ye teşekkür ediyoruz.