15 Ekim 1998 yılında Ankara’da doğdum. 6 yaşımdayken Gençlerbirliği Futbol Okulu’nda futbola başladım ve 12 yıldır kariyerime burada devam ediyorum.

Annem ev hanımı, babam serbest meslekle uğraşıyor. Tek çocuğum.

Benim futbola ilgim küçüklükten beri çok fazlaydı. Babamın futbola aşırı ilgisi var. Annem de futbolu sever. Evimizdeki televizyonumuzda maç eksik olmuyor. Türkiye Ligi, İngiltere Ligi ve İtalya Ligi’ni izliyoruz. Ama babamdaki futbol sevgisi farklı (gülüyor). Futbola yönelmemde babamın etkisi büyüktü.

2004-2005 Gençlerbirliği Futbol Okulu’nda futbol oynamaya başladım. 2 yıl yaz okulunda futbol oynadım ve sonrasında Gençlerbirliği altyapısına seçildim. Buradan sizlerin aracılığıyla beni seçen Erol Tokgözler ve Muharrem Barutçu hocalarıma teşekkür ediyorum.

Türkiye’deki altyapıları incelediğimizde imkânları ve futbolcuya yaklaşımları çok daha iyi. Bizlerin gelişimi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Gençlerbirliği’nde disiplin ve okul hayatına önem veriliyor. Şu anki hocam Avni Okumuş’un benim üzerimde emeği büyüktür.

Liseyi Ankara Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi’nde okudum. Lise 4. sınıfta okul futbol takımımızla Ankara birinciliği, Türkiye birinciliği ve Avrupa birinciliği elde ettim. Türkiye’de birinci olunca ülkemizi temsilen Euro Foot Jeunes 2016 turnuvası için Fransa’ya gittik. Türkiye’nin okul takımları arasında oluşturulan en iyi 11’ine seçildim.

Çabukluğum, hava topu hâkimiyetim iyidir. Ayak hakimiyetim ve top tekniğim de bir stopere göre iyi bence. Fiziğimi geliştirmem gerektiğini düşünüyorum.

Türkiye’den örnek aldığım isim Simon Kjaer. Ayak tekniği ve hava toplarındaki müdahaleleri hoşuma gidiyor. Yurt dışında ise Giorgio Chiellini ve Sergio Ramos’u beğeniyorum. Chiellini’nin sertliğini beğeniyorum. Ramos’u beğenmemin nedeni ise çok gol atması, ayağının iyi olması ve liderliği. Ramos maçlarda ileri çok çıkıyor, ben de onu izleyerek maçlarda elimden geldiğince ileri çıkmaya çalışıyorum. Ramos tarzında attığım gollerde var.

Stoper dışında önceki senelerde defansif orta saha yani ön libero oynamışlığım var.

Sol ayağımı sıkça kullanmaya çalışıyorum. Kullanırken bir sorun yaşamıyorum, zamanla daha da iyi olacaktır. Stoper oynayan birisinin iki ayağını da kullanması gerektiğine inanıyorum.

Boyum 187 m ve kilom 79.

Gençlerbirliği A Takımı’nda görüyorum. İnşallah da gerçek olacak.

Gençlerbirliği A Takımı’nda güzel bir oyun ortaya koyduktan sonra dört büyüklerde oynamayı düşünüyorum. Daha sonra da İtalya, İngiltere veya Fransa liginde forma giymek istiyorum.

İlla şu takım olsun gibi düşüncem yok ama Chelsea’yi beğeniyorum.

Basketbolu çok seviyorum, takip etmeye çalışıyorum. Stephen Curry’yi çok beğeniyorum.

Genellikle tesiste oluyorum. Haftada 5 gün idmanımız oluyor. Çok boş vaktim olduğu söylenemez. Hobilerime değinecek olursam, basketbol maçlarını izlemeyi çok seviyorum. Boş vaktim olduğunda basket maçlarını izlemeye gidiyorum. Aileme zaman ayırmaya çalışıyorum. Sinemaya gitmeyi çok seviyorum. Haftada 1 veya 2 kez sinemaya gitmeye çalışıyorum.

Gençlerbirliği köklü bir kulüp. Maçlarımız genelde tesiste oluyor. Taraftarlarımızın maçlarımıza daha çok gelip bizlere destek vermesini istiyoruz. Onların destekleri biz gençlere güç verir. Maçlarımıza gelirlerse seviniriz. Transfer Merkezi’ni Twitter’dan takip ediyorum. Çok beğendiğim bir site. Güzel işler yapıyorsunuz. Size de yolunuzda başarılar diliyorum.

Röportaj: Arman ÖNAL

Katkılardan dolayı Mehmet Batuhan Dinç'e teşekkürler.

Bu röportaj TransferMerkez.com tarafından yapılmıştır, tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.

'nin bugünkü konuğu'nindoğumlu stoperi. Gençlerbirliği U19 Takımı'nın kaptanı olan Arda Kızıldağ, Akademi liglerinde oynadığı toplamatmayı başardı. Gelecekte önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahip olduğunu düşündüğümüz Arda Kızıldağ ile yaptığımız keyifli sohbete geçelim.Arda Kızıldağ kimdir? Futbolla tanışman ne zaman ve nasıl oldu?Ailende futbol ile ilişkisi olan başka biri var mı? Ailenin yaklaşımı başlangıçta nasıl oldu, şu anda nasıl?Gençlerbirliği altyapısına seçilme sürecini anlatır mısın?Gençlerbirliği’nin altyapısının Türkiye’deki diğer altyapılardan farkı sence nedir?Okul hayatının spordaki başarına etkisi nasıl anlatır mısın?Sahada en iyi yaptığın veya geliştirmem gerek dediğin yönlerin neler?Oynadığın pozisyonda örnek aldığın oyuncular kimler? Onların hangi özelliklerini örnek alıyorsun?Kariyerinde oynadığın mevkiiler neler?Sağ ayaklı bir stoper olarak sol ayağınla ilgili ne diyebilirsin?Boyun ve kilon kaç?Kendini 3 sene sonrasında nerede görüyorsun?Peki Gençlerbirliği'nden sonra gelecekteki kariyer hedeflerin neler?Yurt dışında oynamak istediğin kulüp hangisi?Futbol dışında sevdiğin spor veya sporcu var mı?Ankara'da nasıl bir hayatın var? Hobilerin neler? Boş zamanlarında neler yapıyorsun?Son olarak Gençlerbirliği taraftarına ve takipçilerimize neler söylemek istersin?