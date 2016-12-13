8-9 yaşlarında futbola başladım. İlk önceleri kendi mahallemizde, sokakta oynuyorduk. 11 yaşında altyapı kariyerim başladı. Altyapıya devam ederken de yine mahalle aralarında futbol oynuyordum. Hatta bu mahalle arasında yaptığımız maçlarda kendimi geliştirdiğimi söylemeliyim. Çünkü o dönemde bizim altyapılarda kendini çok geliştirme şansın yoktu. 15 yaşımdan sonra kulübün içerisinde kendime bir yer edindim ve oynamaya başladım.

İlk gittiğim takım Malezya 2. Ligi'ndeydi. Takımım ile bir üst lige çıktık ve çıktığımız sezon Malezya Ligi'nde şampiyon olduk. O sene ligin en iyi oyuncusu seçilmiştim. Benim için çok değişik bir deneyimdi çünkü Afrika dışına ilk kez çıkmıştım. Bu şekilde ordaki aileme ve sevdiklerime yardım etme imkanım oldu. Afrika'daki şartlar tahmin edersiniz ki çok iyi değildi.

Endonezya'ya geçtikten sonra Kamerun U23 Milli Takımında forma giymeye başladım. Ayrıca Pekin'deki Olimpiyat kadrosuna seçilmiştim. Zaten bundan önce U21 Milli Takımında forma giyerken oynadığım turnuvalarda en iyi oyuncu seçilmiştim ve takımımız iyi performans göstermişti. Adım duyulmaya başlanmıştı yani o dönemde, ondan sonra bahsettiğim olimpiyat sürecine geçtik. Orada oynadığımız maçlarda Fransa'da transfer olduğum Nantes takımı beni izlemeye başlamıştı.

Açık konuşmak gerekirse Türk kulüpleri 2 senedir benimle ilgileniyordu. O dönemde tam karar verememiştim, emin değildim. Balıkesirspor gelme sürecim ise şöyle gelişti: Kamerun'da tatilimi geçiriyordum, o zaman Balıkesirspor yöneticileri benimle irtibata geçti ve böylece kulüple görüşmelerimiz başladı. Göztepe'nin bir ilgisi vardı fakat o dönemde biz Balıkesirspor ile belirli adımları atmıştık. Balıkesirspor'u seçmemdeki en önemli noktalardan birisi de Balıkesirspor'un kısa süre önce Süper Lig'de mücadele etmesiydi. Bu şekilde ben de bu kulübe yardımcı olabileceğimi birlikte üst lige çıkabileceğimizi öngördüm, geçen sezon da play-off oynayan bir kulüptü çünkü.

Açıkçası 1.Lig'i bilmiyordum ama Süper Lig'i takip ediyordum. Bildiğim oyuncular ve vatandaşlarım vardı.

Sormuştum, güzel ve iyi bir kulüp olduğundan bahsettiler. Evet Andre Santos ile beraber oynadık onunla konuşmadım, belki konuşsaydım buraya gelmemi engelleyebilirdi :) Ancak çok başka insanlar, hali hazırda Türkiye'de oynayan arkadaşlarım ile konuştum ve bana çok iyi referanslar verdiler. Şunu da söyleyeyim, Balıkesirspor'a geldikten sonra Andre Santos'un burada forma giydiğini bana söylemişlerdi.

Çok fazla takım var, burada işi değiştirecek aslında küçük detaylar. Eskişehirspor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor var. Hakikaten çok iyi takımlar mevcut. Birçok takımın bu ligde şansı olduğunu düşünüyorum. Devamlılığı olan takımın büyük bir avantaja sahip olacağını düşünüyorum.

Türkiye'yi seviyorum ve geldiğimden beri aşık olduğumu söyleyebilirim. Güzel yemek yiyoruz, insanlar güler yüzlü. Ayrıca futbolu da çok seviyorlar. Balıkesir'in özeline dönersek Balıkesir küçük, sakin ve aynı zamanda futbol oynamak için uygun bir şehir.

Taraftarımız belli oranda ilgi gösteriyor. Şu anda sezonun ilk yarısını oynuyoruz ve öncelikli hedefimiz sezonun ilk yarısını ilk 6'da bitirmek. Sezonun ikinci yarısı çok daha zor olacak, o dönemde de desteğin artacağını düşünüyorum ve onların desteğine de daha çok ihtiyaç duyacağız.

Bize inanmaları gerekiyor ve bize inanmalarını istiyoruz. Burada iyi bir oyuncu gruba var. Biliyorsunuz kulübümüz belli sıkıntılar yaşıyor ama bunu içtenlikle söylüyorum ve inanıyorum: Burada iyi bir oyuncu grubu var ve biz iyi bir takımız. Bize inanmaya devam etsinler ve bize inanmaya devam ettikleri sürece biz onlar için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız bize ekstra bir güç verecek ve bir üst lige çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Onların desteğine ihtiyacımız var.

Biliyorum, çok hoşuma gitti ve beğendim. Türkiye'de insanlar oyuncuları hak ettiği yerlere koymasını biliyorlar. Bu çok önemli. Bu bana cesaret veriyor ve ayrıca bu durum taraftarın bizimle ilgilendiğini gösteriyor.

Benim ilgilendiğim konu kendi attığım goller değil. Bugün attığımdan daha fazlasını elbette atmak istiyorum ancak öncelikli amacım takımımın bir üst lige çıkması. Atacağım golden ziyade takımın bir üst lige çıkması daha önemli. Ama şunu taraftarımıza rahatlıkla söyleyebilirim: Bu atacağım golden çok daha fazlasını atmak için çalışacağım.

Evet, ceza sahası oyuncusuyum ve golü direkt düşünen birisiyim. Benim alanım 30 metre diyebilirim. Yani düşündükleri gibi ceza sahası oyuncusuyum. Yani ''orta sahadan alıp dribbling ile adamı geçeyim gol atayım'' bu tarzda bir oyuncu değilim.

Doğru söylüyorsunuz, şu an takımımızda da hızlı kanat oyuncuları var. Bu isimlerle nasıl bağlantıya gireceğimi bu şekilde daha iyi biliyorum.

Aslında birçok ülkenin 2. Lig'inde olduğu gibi bu 2 ligde de oyun kalitesinden ziyade mücadele gücü çok daha ön planda olduğunu söyleyebilirim.

Doğrudur, benimde kendisine karşı çok büyük saygım var. Daha genç olduğum dönemde rol modellerimden biri olduğunu söyleyebilirim. Fakat yaşınız ilerledikçe başka isimlere, başka oyuncu tiplerine, onların oyun tarzlarına bakıyor ve onların oyun tarzından bir şeyler almak istiyorsunuz. Ama bizim içinde ülkemiz içinde çok önemli bir figür.

Karşılıklı tabii ki oynamak isterim ama bunun için üst lige çıkmamız gerek. Zamanında Milli Takım'da birlikte oynamayı çok istemiştim, bir keresinde aynı dönemde seçilmiştik ancak o zaman kendisi cezalıydı ve birlikte oynayamadık.

Restorantlara gidiyoruz, şehir merkezinde geziyoruz. Onu dışında bizim Afrikalılar biraz parayı sever :) Sevdiklerimize buradan para gönderiyoruz. Her gün şehirdeki insanlar bizi görüyor.

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'nin bugünkü konuğu'un Kamerunlu golcüsü. Lige müthiş bir giriş yapıpatmayı başaran Bekamenga, TFF 1.Lig Gol Krallığı için Bolusporlu Rydell Poepon ile yarışıyor. İsterseniz artık keyifli sohbetimize geçelim.Christian Bekamenga kimdir? Futbola nasıl başladı? Öncelikle bu soruların cevabını bularak röportajımıza başlayalım.Kariyerinin başlarında Malezya ve Endonezya gibi liglerde futbol oynadın. O günleri bize anlatır mısın? Nasıl bir deneyimdi?Burdaki kariyerinden sonra Fransa Ligi'ne transfer oldun. Baktığımız zaman keşfedilmesi zor liglerde forma giyerken başardın bunu. Keşfedilmen nasıl gerçekleşti?Yavaş yavaş Balıkesirspor kariyerine geçelim. Balıkesirspor'a transfer olma sürecini bize anlatır mısın. Türkiye'den başka takımlardan teklif aldın mı? Çünkü o dönemde başka takımlarla da ismin anılmıştı.2 senedir Türk kulüplerinin seninle ilgilendiğin söyledin. Bu süreçte ligimizi yada liglerimizi takip etme şansın oldu mu?Peki Balıkesirspor gelirken arkadaşlarından bilgi aldın mı? Geçmiş dönemlerde Balıkesirspor'da forma giyen Andre Santos ile Metz'de beraber forma giydiniz. Onunla konuştun mu çünkü kulüpten ayrılışı biraz sorunlu olmuştu.Balıkesirspor bu ligin şampiyonluk adaylarından bir tanesi. İzlediğin ve takip ettiğin kadarıyla şampiyonluk yolunda en büyük rakipleriniz kimler?Geldiğinden bu yana ülkemiz ve Balıkesir şehri hakkında izlenimlerin neler?Taraftar eskisi gibi maçlara ilgi göstermiyor şuan, tüm ülke futbolu için bir sorun bu aslında. Taraftarın desteğinin artacağını düşünüyor musun?Balıkesirspor taraftarı hakkında neler düşünüyorsun, eskiye oranla bir düşüş var ama taraftar azda olsa maçlara geliyor. Taraftara neler söylemek istersin?Taraftarın sana ''Gol General'' lakabını taktığını biliyor musun? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?Şuan 1.Lig'de gol krallığında zirvedesin. Gol krallığında en büyük rakiplerin sence kimler ve sezon sonunda belli bir gol hedefin var mı?Kendi futbolunu nasıl tanımlarsın. Bu ligi takip edenler, izleyenler ''nerede durması gerektiğini bilen ve oldukça iyi bir son vuruşu olan'' bir isim olduğunu söylüyor. Buna katılıyor musun?Ama Fransa'da kanat olarak birçok maçta forma giymiştin?Uzun yıllar Fransa alt liginde mücadele ettin. Fransa'da mücadele ettiğin lig özelinde 1.Lig ile ne gibi benzerlik var?Futbolcuların kendisine rol model edindiği futbolcu/futbolcular vardır. Kamerun deyince aklımıza Samuel Eto'o geliyor. Samuel Eto'o da şu an ülkemizde forma giyiyor. Samuel Eto'o rol modelin miydi? Onunla karşılıklı ya da aynı takımda oynamak ister misin?Biraz futbolun dışına çıkalım. Antrenman dışında zamanını nasıl değerlendiriyorsun?Son olarak sitemiz takipçilerine neler söylemek istersin?