, sağ kanat oyuncusu'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.de Karavayev ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bonservisi'te olan Karavayev, 6 aylığına kiralanıyor.Bu sezonformasıyla ligdeyapan Karavayev, Avrupa Ligi'nde de 6 maçta forma giydi. Ukrayna futbolunda son dönemde çıkışıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Karavayev,'nda da forma giymeye başlamıştı.doğumlu sağ kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin kanat rotasyonuna katkıda bulunurkenpozisyonunda da oynayabilmesi nedeniyle'yı da yedekleyebilecek özelliklere sahip bir isim. Karavayev'in transferiyle'ın takasta kullanılma olasılığı da artmış durumda. Karavayev, Zorya ile Avrupa Ligi'nde forma giydiği için, lig için sağ kanat ve sağ bek pozisyonlarına alternatif olarak transfer ediliyor.