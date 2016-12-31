Fenerbahçe, Oleksandr Karavayev'i transfer etti!
Zorya Luhansk, sağ kanat oyuncusu Oleksandr Karavayev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Fenerbahçe de Karavayev ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Karavayev, 6 aylığına kiralanıyor.
Bu sezon Zorya formasıyla ligde 17 maça çıkıp 6 gol, 2 asist yapan Karavayev, Avrupa Ligi'nde de 6 maçta forma giydi. Ukrayna futbolunda son dönemde çıkışıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Karavayev, Ukrayna Milli Takımı'nda da forma giymeye başlamıştı.
1992 doğumlu sağ kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin kanat rotasyonuna katkıda bulunurken sağ bek pozisyonunda da oynayabilmesi nedeniyle Şener Özbayraklı'yı da yedekleyebilecek özelliklere sahip bir isim. Karavayev'in transferiyle Aatıf'ın takasta kullanılma olasılığı da artmış durumda. Karavayev, Zorya ile Avrupa Ligi'nde forma giydiği için Avrupa'da oynayamayacak, lig için sağ kanat ve sağ bek pozisyonlarına alternatif olarak transfer ediliyor.
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