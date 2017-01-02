'ın takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan'un golcü oyuncusuile anlaşmaya vardı. Ayite'nin ilerleyen günlerdesözleşmeye imza atması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon ligde attığıAlanyaspor'un Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan Ayite, bu sezon Süper Lig'de 1 gole imza attı. PTT 1.Lig'de maç başınaortalamasına sahip Ayite,dikkatleri çekiyor.Şanlıurfaspor, aynı zamanda'dan 27 yaşındaki sol bek'nın transferinde de büyük yol katetti. Özellikleperformansıyla dikkatini çekip Altınordu'ya transfer olan Emre, bu sezon 8 maçta forma giydi.