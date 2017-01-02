Alanya'nın Kralı Şanlıurfaspor'da!
Kemal Kılıç'ın takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan Şanlıurfaspor, Alanyaspor'un golcü oyuncusu Jonathan Ayite ile anlaşmaya vardı. Ayite'nin ilerleyen günlerde 1.5 senelik sözleşmeye imza atması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon ligde attığı 13 golle Alanyaspor'un Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan Ayite, bu sezon Süper Lig'de 1 gole imza attı. PTT 1.Lig'de maç başına 0.50 gol ortalamasına sahip Ayite, güçlü fiziğiyle dikkatleri çekiyor.
Şanlıurfaspor, aynı zamanda Altınordu'dan 27 yaşındaki sol bek Emre Kara'nın transferinde de büyük yol katetti. Özellikle Tuzlaspor performansıyla dikkatini çekip Altınordu'ya transfer olan Emre, bu sezon 8 maçta forma giydi.
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