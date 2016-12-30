Trabzonspor, Hamidou Traore ile görüşüyor
Trabzonspor, Elazığspor ile yollarını ayıran 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Hamidou Traore ile görüşüyor.
2014-15 sezonu devre arasında ülkesinin Cercle Olympique Bamako takımından Elazığspor'a transfer olarak ülkemize gelen 20 yaşındaki Malili oyuncu, orta sahanın ortasında görev yapıyor. Elazığspor'da gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmeyi başaran Traore, 58 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı. Mali U20 milli takımında 16 kez forma giyip 2 gol atan Traore, bir kez A milli takımda forma giydi. Orta sahada çift yönlü oynayan Traore, hem hücuma hem savunmaya yaptığı katkı ile fark yaratıyor. Tarz olarak Osmanlıspor'da herkesin beğenisini kazanan Badou Ndiaye'yi andıran Traore, henüz 20 yaşında.
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