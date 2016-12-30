ile yollarını ayırandoğumlu orta saha oyuncusuile görüşüyor.2014-15 sezonu devre arasında ülkesinin Cercle Olympique Bamako takımından Elazığspor'a transfer olarak ülkemize gelen 20 yaşındaki Malili oyuncu,görev yapıyor. Elazığspor'da gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmeyi başaran Traore, 58 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.milli takımında 16 kez forma giyip 2 gol atan Traore, bir kez A milli takımda forma giydi. Orta sahada çift yönlü oynayan Traore, hem hücuma hem savunmaya yaptığı katkı ile fark yaratıyor. Tarz olarak Osmanlıspor'da herkesin beğenisini kazanan'yi andıran Traore, henüz 20 yaşında.