gazetesine konuşanOyuncu İzleme Komitesi Başkanı, Galatasaray'ın Kaan Ayhan'a ilgisini doğrularkenaçıklaması yaptı.Kaan Ayhan'ın sözleşmesinde sezon sonumaddesi bulunuyor. A Milli Takım'da da oynayan 1994 doğumlu stoper, ihtiyaç olduğunda ön libero ve bek mevkilerinde de oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.