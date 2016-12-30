Galatasaray, Kaan Ayhan'ın peşinde
Bild gazetesine konuşan Düsseldorf Oyuncu İzleme Komitesi Başkanı Uwe Klein, Galatasaray'ın Kaan Ayhan'a ilgisini doğrularken "Galatasaray'ın Kaan Ayhan'a ilgisini duyduk ancak Kaan'ın ne istediği de önemli." açıklaması yaptı.
Kaan Ayhan'ın sözleşmesinde sezon sonu 1,5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor. A Milli Takım'da da oynayan 1994 doğumlu stoper, ihtiyaç olduğunda ön libero ve bek mevkilerinde de oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.
Yorum Gönder