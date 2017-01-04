Emrah Başsan, Hollanda'ya gidiyor!
Emrah Başsan, Hollanda 2.Lig ekibi Fortuna Sittard ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Sezon başında Antalyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Emrah Başsan, Çaykur Rizespor'a kiralanmış ancak devre sonunda Rize'den ayrılarak takıma dönmüştü. İlk yarıda Rizespor forması ile 14 maça çıkan Emrah, 2 gol 1 asist yaptı.
Emrah Başsan, sezonun ikinci yarısında Hollanda 2.Lig ekibi Fortuna Sittard forması giyecek. Fortuna Sittard, 20 takımlı Jupiler League'de ilk yarıyı 18. sırada tamamladı. Fortuna Sittard kadrosunda St.Pauli altyapısından yetişen Türk asıllı orta saha oyuncusu Okan Kurt da yer alıyor.
Hollanda futbolunun savunmadan çok hücum ağırlıklı olması, ofansif oyuncular için kendilerini geliştirebilmeleri açısından bir avantaj sağlıyor. Her ne kadar Enes Ünal kadar genç bir oyuncu olmasa da Hollanda deneyimi Emrah için de oyununa önemli artılar katabilecek, kendisini geliştirmesini sağlayabilecek bir tecrübe olabilir.
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