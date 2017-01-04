2.Lig ekibiile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Sezon başında'dan'a transfer olan Emrah Başsan,'a kiralanmış ancak devre sonunda Rize'den ayrılarak takıma dönmüştü. İlk yarıda Rizespor forması ile 14 maça çıkan Emrah,yaptı.Emrah Başsan, sezonun ikinci yarısında Hollanda 2.Lig ekibiforması giyecek. Fortuna Sittard, 20 takımlı'de ilk yarıyı 18. sırada tamamladı. Fortuna Sittard kadrosundaaltyapısından yetişenorta saha oyuncusuda yer alıyor.Hollanda futbolunun savunmadan çok hücum ağırlıklı olması, ofansif oyuncular için kendilerini geliştirebilmeleri açısından bir avantaj sağlıyor. Her ne kadarkadar genç bir oyuncu olmasa da Hollanda deneyimi Emrah için de oyununa önemli artılar katabilecek, kendisini geliştirmesini sağlayabilecek bir tecrübe olabilir.