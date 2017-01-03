"Galatasaray'ın ilgisi yeni değil, Kasım ayında temasa geçmişlerdi. Vitor için her zaman teklifler alıyoruz ancak şu ana kadar değişen bir şey yok, Palmeiras'ta kalacak. Transfer teklifi aldığı takdirde Palmeiras ile masaya oturacağız ve onu bırakıp bırakmayacaklarını göreceğiz. Palmeiras ile sözleşmesi var, kulübünde olmaktan mutlu."

'ın transfer etmek istediğimenajeri Lucas Lages,'ye yaptığı açıklamada Galatasaray'ın ilgisini doğruladı., Hugo ile Galatasaray'ın haricinde Almanya, İtalya ve Portekiz'den takımların ilgilendiği söylerken,ifadelerini kullandı. 2015'ten bu yana Palmeiras forması giyen 1991 doğumlu stoperin 2021'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.