, Akhisarspor'dan ayrılanve'da forma giyen stoperile sözleşme imzaladı.Kayserispor, geçtiğimiz günlerde özel haberle duyurduğumuz'nun dışında'da forma giyenile deolarak anlaşmaya vardı. Lawal, sağlık kontrollerinin ardından Kayserispor ile sözleşme imzalayacak.Sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelen Fildişili ön liberoile prensip anlaşimasına varan Kayserispor, bu transferi de en kısa sürede sonuçkandırmaya çalışıyor.Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Kayserispor,'dan ayrılan genç oyuncuve kulübü Fenerbahçe ile prensipte anlaşırken;'danveda kadroya dahil edilmek istenen isimler arasında yer alıyor.