Kayserispor, Douglao ve Lawal'ın işini bitirdi!
Kayserispor, Akhisarspor'dan ayrılan Douglao ve Boluspor'da forma giyen stoper Efe Halil Özarslan ile sözleşme imzaladı.
Kayserispor, geçtiğimiz günlerde özel haberle duyurduğumuz Douglao'nun dışında Osmanlıspor'da forma giyen Raheem Lawal ile de kiralık olarak anlaşmaya vardı. Lawal, sağlık kontrollerinin ardından Kayserispor ile sözleşme imzalayacak.
Sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelen Fildişili ön libero Cheik Tiote ile prensip anlaşimasına varan Kayserispor, bu transferi de en kısa sürede sonuçkandırmaya çalışıyor.
Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Kayserispor, Sivasspor'dan ayrılan genç oyuncu Beykan Şimşek ve kulübü Fenerbahçe ile prensipte anlaşırken; Trabzonspor'dan Zeki Yavru ve Mustafa Akbaş da kadroya dahil edilmek istenen isimler arasında yer alıyor.
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