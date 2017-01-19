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Perşembe, Ocak 19, 2017 0
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BEŞİKTAŞ

GELENLER
  • Matej Mitrovic (HNK Rijeka) - 4,2 milyon Euro bonservis - Stoper
  • Ryan Babel (Deportivo la Coruna) - Bonservissiz - Sol Kanat
GİDENLER
  • Olcay Şahan (Trabzonspor) - 200 bin Euro bonservis - Sol Kanat
  • Kerim Frei (Birmingham City) - 2,5 milyon Euro bonservis - Sol Kanat

FENERBAHÇE

GELENLER
  • Oleksandr Karavayev (Shakhtar Donetsk) - 100 bin Euro kiralama bedeli - Sağ Kanat
GİDENLER
  • Ramazan Civelek (Gaziantep BBSK) - Kiralık - Sağ Kanat 

ATİKER KONYASPOR

GELENLER
  • Moryke Fofana (FC Lorient) - Sol Kanat
GİDENLER
  • Vedat Bora (Samsunspor) - Kiralık - Orta Saha
  • Abdulkerim Bardakçı (Samsunspor) - Kiralık - Stoper
  • Ali Dere (Anadolu Selçukspor) - Kiralık - Sol Kanat

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

GELENLER
  • Junior Caiçara (Schalke 04) - 3 milyon Euro bonservis - Sağ Bek
  • İrfan Can Kahveci (Gençlerbirliği) - 1,75 milyon Euro bonservis - Ofansif Orta Saha
  • Egemen Korkmaz (FC Wil 1900) - Bonservissiz - Stoper
GİDENLER
  • Rajko Rotman (Kayserispor) - Kiralık - Orta Saha
  • Cheikhou Dieng (St. Pölten) - Kiralık - Sol Kanat
  • Cenk Ahmet Alkılıç (Alanyaspor) - Kiralık - Sağ Bek / Sağ Kanat
  • Okan Saraçoğlu (Erzin Belediyespor) - Kiralık - Orta Saha

OSMANLISPOR

GELENLER
  • Thievy Bifouma (Bastia) - Santrafor
GİDENLER
  • Artur Moraes (Chapecoense) - Bonservissiz - Kaleci
  • Cheick Diabate (Metz) - Kiralık - Santrafor
  • Raheem Lawal (Kayserispor) - Kiralık - Orta Saha
GALATASARAY

GELENLER
  • Garry Rodrigues (PAOK) - 3,5 milyon Euro bonservis - Sol Kanat
  • Ahmet Çalık (Gençlerbirliği) - 2,5 milyon Euro bonservis - Stoper
GİDENLER
  • Emrah Başsan (Fortuna Sittard) - Kiralık - Sağ Kanat
  • Salih Dursun (Antalyaspor) - Kiralık - Sağ Bek
  • Umut Gündoğan (Manisaspor) - Kiralık - Orta Saha
  • Kolbeinn Sigthorsson (FC Nantes) - Kiralıktı, geri döndü - Santrafor
  • Hamit Altıntop - Sözleşmesi feshedildi - Orta Saha
  • Jem Karacan - Sözleşmesi feshedildi - Defansif Orta Saha
  • Lucas Ontivero - Sözleşmesi feshedildi - Sol Kanat

KASIMPAŞA

GELENLER
  • Yok
GİDENLER
  • İsmail Ayaz (Sivas Belediyespor) - Kiralık - Orta Saha

AKHİSAR BELEDİYESPOR

GELENLER
  • Enoch Kofi Adu (Malmö FF) - 600 bin Euro bonservis - Defansif Orta Saha
  • Miral Samardzic (HN Jianye) - Bonservissiz - Stoper
  • Daniel Larsson (Gaziantepspor) - Bonservissiz - Sol Kanat
  • Olcan Adın (Galatasaray) - Bonservissiz - Sol Kanat
GİDENLER
  • Douglao (Kayserispor) - Bonservissiz - Stoper
  • Sami (Porto) - Kiralıktı, geri döndü - Sol Kanat
  • Abdulkadir Özdemir (Boluspor) - Kiralık - Orta Saha

ANTALYASPOR

GELENLER
  • Sandro (QPR) - Bonservissiz - Defansif Orta Saha
  • Salih Dursun (Galatasaray) - Kiralık - Sağ Bek
GİDENLER
  • Milan Jevtovic (Rosenborg) - Kiralık - Sağ Kanat
  • Kadir Bekmezci (Boluspor) - Bonservissiz - Defansif Orta Saha
  • Rıdvan Şimşek (Sivasspor) - Bonservissiz -Sağ Bek
  • Can Arat (Sarıyer) - Bonservissiz - Stoper
  • Oğuz Mataracı (Sarıyer) - Kiralık - Defansif Orta Saha
  • Ahmet Aras (Yeni Malatyaspor) - Santrafor
  • Şahin Aygüneş (Tuzlaspor) - Sol Kanat
  • Abdel Diarra - Sözleşmesi feshedildi

GENÇLERBİRLİĞİ

GELENLER
  • Luccas Claro (Coritiba FC) - Bonservissiz - Stoper
  • Bady (Atletico Paranaense) - Ofansif Orta Saha
  • Jonathan Ring (Kalmar FF) - Bonservissiz - Sol Kanat
  • Agon Mehmeti (Stabaek) - Santrafor
  • Umut Sözen (Altınordu) - Bonservissiz - Orta Saha
GİDENLER
  • Ahmet Çalık (Galatasaray) - 2,5 milyon Euro bonservis - Stoper
  • İrfan Can Kahveci (Başakşehir) - 1,75 milyon Euro bonservis - Ofansif Orta Saha
  • Bogdan Stancu (Bursaspor) - 750 bin Euro bonservis - Forvet 
  • Michel Landel (Alanyaspor) - Bonservissiz - Orta Saha

BURSASPOR

GELENLER
  • Bogdan Stancu (Gençlerbirliği) - 750 bin Euro bonservis - Forvet
  • Boban Jovic (Wisla Krakow) - 300 bin Euro bonservis - Sağ Bek
  • Onur Atasayar (Ankaragücü) - 235 bin Euro bonservis - Sol Bek
GİDENLER
  • Bünyamin Kasal (Yeşik Bursa) - Kiralık - Sol Bek
  • İsmail Can Çavuşluk (Yeşik Bursa) - Kiralık - Santrafor

TRABZONSPOR

GELENLER
  • Martin Caceres - Bonservissiz - Stoper / Sağ bek
  • Emmanuel Mas (San Lorenzo) - 1,5 milyon Euro bonservis - Sol Bek
  • Joao Pereira (Sporting CP) - Bonservissiz - Sol Bek
  • Carl Medjani (CD Leganes) - Bonservissiz - Stoper / Ön Libero
  • Olcay Şahan (Beşiktaş) - 200 bin Euro bonservis - Sol Kanat
  • Fabian Castillo (FC Dallas) - 950 bin Euro bonservis - Sol Kanat
GİDENLER
  • Güray Vural (Kayserispor) - 2,1 milyon TL bonservis - Sol Kanat
  • Muhammet Demir (Gaziantepspor) - Bedelsiz kiralandı - Santrafor
  • Sefa Yılmaz (Gaziantepspor) - Bedelsiz kiralandı - Sağ Kanat
  • Muhammet Beşir (1461 Trabzon) - Kiralık - Santrafor
  • Furkan Taş (Ofspor) - Kiralık - Kaleci

ÇAYKUR RİZESPOR

GELENLER
  • Bright Edomwonyi (Sturm Graz) - 1 milyon Euro bonservis - Santrafor
  • Süleyman Koç (Paderborn) - Bonservissiz - Sağ Kanat
GİDENLER
  • Iyayi Atiemwen (Şanlıurfaspor) - Kiralık - Şanlıurfaspor - Ofansif Orta Saha
  • Emrah Başsan (Galatasaray) - Kiralıktı, geri döndü - Sağ Kanat
  • Volkan Pala (Galatasaray) - Kiralıktı, geri döndü - Santrafor
  • Ümit Korkmaz - Sözleşmesi feshedildi
  • Muhammed Emin Balcılar (Etimesgut Belediyespor) - Kiralık - Orta Saha
  • Oğuzhan Malcı (Kozan Belediyespor) - Kiralık - Stoper

GAZİANTEPSPOR

GELENLER
  • Sefa Yılmaz (Trabzonspor) - Bedelsiz kiralandı - Sağ Kanat
  • Muhammet Demir (Trabzonspor) - Bedelsiz kiralandı - Santrafor
  • Yoiver Gonzalez (Deportivo Pasto) - Bonservissiz - Stoper
  • Wallace Reis (Gremio) - Stoper
  • Marcos Pedroso (Figueirense FC) - Kiralık - Sol Bek
GİDENLER
  • Charles Itandje (Adanaspor) - Bonservissiz - Kaleci
  • Daniel Larsson (Akhisar Belediyespor) - Bonservissiz - Sol Kanat
  • Emre Nefiz (Alanyaspor) - Bonservissiz - Sol Kanat
  • İlker Günaslan (Erzurumspor) - Kiralık - Sol Bek
  • Serhan Yılmaz (Batman Petrolspor) - Kiralık - Santrafor

KAYSERİSPOR

GELENLER
  • Douglao (Akhisar Belediyespor) - Bonservissiz - Stoper
  • Raheem Lawal (Osmanlıspor) - Kiralık - Orta Saha
  • Rajko Rotman (Başakşehir) - Kiralık - Orta Saha
  • Güray Vural (Trabzonspor) - 2,1 milyon TL bonservis - Sol Kanat
  • Hakan Aslantaş (Karabükspor) - Kiralık - Sol Bek
  • Efe Halil Özarslan (Boluspor) - Stoper
GİDENLER
  • Erkam Reşmen (Samsunspor) - Bonservissiz - Sağ Bek
  • Prejuce Nakoulma - Sözleşmesi feshedildi - Sol Kanat
  • Srdjan Mijailovic - Sözleşmesi feshedildi - Defansif Orta Saha

ADANASPOR

GELENLER
  • Charles Itandje (Gaziantepspor) - Bonservissiz - Kaleci
  • Vinicius (Palmeiras) - Bonservissiz - Sağ Kanat
GİDENLER
  • Canberk Dilaver (Göztepe) - Sol Bek
KARDEMİR KARABÜKSPOR

GELENLER
  • Oleksandr Rybka (Dinamo Kiev) - Bonservissiz - Kaleci
  • Evgen Seleznev (Shakhtar Donetsk) - Bonservissiz - Santrafor
  • Andriy Bliznichenko (Dnipro) - Sol Kanat
GİDENLER
  • Isaac Promise (Giresunspor) - Kiralık - Sağ Kanat
  • Hakan Aslantaş (Kayserispor) - Kiralık - Sol Bek
  • Köksal Yedek - Sözleşmesi feshedildi - Sağ Kanat
  • Ergün Teber - Sözleşmesi feshedildi - Sol Bek
AYTEMİZ ALANYASPOR

GELENLER
  • Michel Landel (Gençlerbirliği) - Bonservissiz - Orta Saha
  • Glynor Plet (Maccabi Haifa) - Santrafor
  • Cenk Ahmet Alkılıç (Başakşehir) - Kiralık - Sağ Bek / Sağ Kanat
  • Emre Nefiz (Gaziantepspor) - Bonservissiz - Sol Kanat
GİDENLER
  • Erhan Kartal (Gaziantep BBSK) - Kiralık - Sağ Bek
  • Sezer Özmen (Yeni Malatyaspor) - Bonservissiz - Stoper
  • Abdoulaye Ba (Porto) - Kiralıktı, geri döndü - Stoper
  • Sajjad Shahbazzadeh - Sözleşmesi feshedildi - Santrafor
  • Timuçin Aşçıgil - Sözleşmesi feshedildi - Orta Saha

Son Güncelleme: 19.01.2017 16:11

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