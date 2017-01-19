BEŞİKTAŞ
GELENLER
- Matej Mitrovic (HNK Rijeka) - 4,2 milyon Euro bonservis - Stoper
- Ryan Babel (Deportivo la Coruna) - Bonservissiz - Sol Kanat
- Olcay Şahan (Trabzonspor) - 200 bin Euro bonservis - Sol Kanat
- Kerim Frei (Birmingham City) - 2,5 milyon Euro bonservis - Sol Kanat
FENERBAHÇE
GELENLER
- Oleksandr Karavayev (Shakhtar Donetsk) - 100 bin Euro kiralama bedeli - Sağ Kanat
- Ramazan Civelek (Gaziantep BBSK) - Kiralık - Sağ Kanat
ATİKER KONYASPOR
GELENLER
- Moryke Fofana (FC Lorient) - Sol Kanat
- Vedat Bora (Samsunspor) - Kiralık - Orta Saha
- Abdulkerim Bardakçı (Samsunspor) - Kiralık - Stoper
- Ali Dere (Anadolu Selçukspor) - Kiralık - Sol Kanat
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
GELENLER
- Junior Caiçara (Schalke 04) - 3 milyon Euro bonservis - Sağ Bek
- İrfan Can Kahveci (Gençlerbirliği) - 1,75 milyon Euro bonservis - Ofansif Orta Saha
- Egemen Korkmaz (FC Wil 1900) - Bonservissiz - Stoper
- Rajko Rotman (Kayserispor) - Kiralık - Orta Saha
- Cheikhou Dieng (St. Pölten) - Kiralık - Sol Kanat
- Cenk Ahmet Alkılıç (Alanyaspor) - Kiralık - Sağ Bek / Sağ Kanat
- Okan Saraçoğlu (Erzin Belediyespor) - Kiralık - Orta Saha
OSMANLISPOR
GELENLER
- Thievy Bifouma (Bastia) - Santrafor
- Artur Moraes (Chapecoense) - Bonservissiz - Kaleci
- Cheick Diabate (Metz) - Kiralık - Santrafor
- Raheem Lawal (Kayserispor) - Kiralık - Orta Saha
GALATASARAY
GELENLER
- Garry Rodrigues (PAOK) - 3,5 milyon Euro bonservis - Sol Kanat
- Ahmet Çalık (Gençlerbirliği) - 2,5 milyon Euro bonservis - Stoper
- Emrah Başsan (Fortuna Sittard) - Kiralık - Sağ Kanat
- Salih Dursun (Antalyaspor) - Kiralık - Sağ Bek
- Umut Gündoğan (Manisaspor) - Kiralık - Orta Saha
- Kolbeinn Sigthorsson (FC Nantes) - Kiralıktı, geri döndü - Santrafor
- Hamit Altıntop - Sözleşmesi feshedildi - Orta Saha
- Jem Karacan - Sözleşmesi feshedildi - Defansif Orta Saha
- Lucas Ontivero - Sözleşmesi feshedildi - Sol Kanat
KASIMPAŞA
GELENLER
- Yok
- İsmail Ayaz (Sivas Belediyespor) - Kiralık - Orta Saha
AKHİSAR BELEDİYESPOR
GELENLER
- Enoch Kofi Adu (Malmö FF) - 600 bin Euro bonservis - Defansif Orta Saha
- Miral Samardzic (HN Jianye) - Bonservissiz - Stoper
- Daniel Larsson (Gaziantepspor) - Bonservissiz - Sol Kanat
- Olcan Adın (Galatasaray) - Bonservissiz - Sol Kanat
- Douglao (Kayserispor) - Bonservissiz - Stoper
- Sami (Porto) - Kiralıktı, geri döndü - Sol Kanat
- Abdulkadir Özdemir (Boluspor) - Kiralık - Orta Saha
ANTALYASPOR
GELENLER
- Sandro (QPR) - Bonservissiz - Defansif Orta Saha
- Salih Dursun (Galatasaray) - Kiralık - Sağ Bek
- Milan Jevtovic (Rosenborg) - Kiralık - Sağ Kanat
- Kadir Bekmezci (Boluspor) - Bonservissiz - Defansif Orta Saha
- Rıdvan Şimşek (Sivasspor) - Bonservissiz -Sağ Bek
- Can Arat (Sarıyer) - Bonservissiz - Stoper
- Oğuz Mataracı (Sarıyer) - Kiralık - Defansif Orta Saha
- Ahmet Aras (Yeni Malatyaspor) - Santrafor
- Şahin Aygüneş (Tuzlaspor) - Sol Kanat
- Abdel Diarra - Sözleşmesi feshedildi
GENÇLERBİRLİĞİ
GELENLER
- Luccas Claro (Coritiba FC) - Bonservissiz - Stoper
- Bady (Atletico Paranaense) - Ofansif Orta Saha
- Jonathan Ring (Kalmar FF) - Bonservissiz - Sol Kanat
- Agon Mehmeti (Stabaek) - Santrafor
- Umut Sözen (Altınordu) - Bonservissiz - Orta Saha
- Ahmet Çalık (Galatasaray) - 2,5 milyon Euro bonservis - Stoper
- İrfan Can Kahveci (Başakşehir) - 1,75 milyon Euro bonservis - Ofansif Orta Saha
- Bogdan Stancu (Bursaspor) - 750 bin Euro bonservis - Forvet
- Michel Landel (Alanyaspor) - Bonservissiz - Orta Saha
BURSASPOR
GELENLER
- Bogdan Stancu (Gençlerbirliği) - 750 bin Euro bonservis - Forvet
- Boban Jovic (Wisla Krakow) - 300 bin Euro bonservis - Sağ Bek
- Onur Atasayar (Ankaragücü) - 235 bin Euro bonservis - Sol Bek
- Bünyamin Kasal (Yeşik Bursa) - Kiralık - Sol Bek
- İsmail Can Çavuşluk (Yeşik Bursa) - Kiralık - Santrafor
TRABZONSPOR
GELENLER
- Martin Caceres - Bonservissiz - Stoper / Sağ bek
- Emmanuel Mas (San Lorenzo) - 1,5 milyon Euro bonservis - Sol Bek
- Joao Pereira (Sporting CP) - Bonservissiz - Sol Bek
- Carl Medjani (CD Leganes) - Bonservissiz - Stoper / Ön Libero
- Olcay Şahan (Beşiktaş) - 200 bin Euro bonservis - Sol Kanat
- Fabian Castillo (FC Dallas) - 950 bin Euro bonservis - Sol Kanat
- Güray Vural (Kayserispor) - 2,1 milyon TL bonservis - Sol Kanat
- Muhammet Demir (Gaziantepspor) - Bedelsiz kiralandı - Santrafor
- Sefa Yılmaz (Gaziantepspor) - Bedelsiz kiralandı - Sağ Kanat
- Muhammet Beşir (1461 Trabzon) - Kiralık - Santrafor
- Furkan Taş (Ofspor) - Kiralık - Kaleci
ÇAYKUR RİZESPOR
GELENLER
- Bright Edomwonyi (Sturm Graz) - 1 milyon Euro bonservis - Santrafor
- Süleyman Koç (Paderborn) - Bonservissiz - Sağ Kanat
- Iyayi Atiemwen (Şanlıurfaspor) - Kiralık - Şanlıurfaspor - Ofansif Orta Saha
- Emrah Başsan (Galatasaray) - Kiralıktı, geri döndü - Sağ Kanat
- Volkan Pala (Galatasaray) - Kiralıktı, geri döndü - Santrafor
- Ümit Korkmaz - Sözleşmesi feshedildi
- Muhammed Emin Balcılar (Etimesgut Belediyespor) - Kiralık - Orta Saha
- Oğuzhan Malcı (Kozan Belediyespor) - Kiralık - Stoper
GAZİANTEPSPOR
GELENLER
- Sefa Yılmaz (Trabzonspor) - Bedelsiz kiralandı - Sağ Kanat
- Muhammet Demir (Trabzonspor) - Bedelsiz kiralandı - Santrafor
- Yoiver Gonzalez (Deportivo Pasto) - Bonservissiz - Stoper
- Wallace Reis (Gremio) - Stoper
- Marcos Pedroso (Figueirense FC) - Kiralık - Sol Bek
- Charles Itandje (Adanaspor) - Bonservissiz - Kaleci
- Daniel Larsson (Akhisar Belediyespor) - Bonservissiz - Sol Kanat
- Emre Nefiz (Alanyaspor) - Bonservissiz - Sol Kanat
- İlker Günaslan (Erzurumspor) - Kiralık - Sol Bek
- Serhan Yılmaz (Batman Petrolspor) - Kiralık - Santrafor
KAYSERİSPOR
GELENLER
- Douglao (Akhisar Belediyespor) - Bonservissiz - Stoper
- Raheem Lawal (Osmanlıspor) - Kiralık - Orta Saha
- Rajko Rotman (Başakşehir) - Kiralık - Orta Saha
- Güray Vural (Trabzonspor) - 2,1 milyon TL bonservis - Sol Kanat
- Hakan Aslantaş (Karabükspor) - Kiralık - Sol Bek
- Efe Halil Özarslan (Boluspor) - Stoper
- Erkam Reşmen (Samsunspor) - Bonservissiz - Sağ Bek
- Prejuce Nakoulma - Sözleşmesi feshedildi - Sol Kanat
- Srdjan Mijailovic - Sözleşmesi feshedildi - Defansif Orta Saha
ADANASPOR
GELENLER
- Charles Itandje (Gaziantepspor) - Bonservissiz - Kaleci
- Vinicius (Palmeiras) - Bonservissiz - Sağ Kanat
- Canberk Dilaver (Göztepe) - Sol Bek
KARDEMİR KARABÜKSPOR
GELENLER
- Oleksandr Rybka (Dinamo Kiev) - Bonservissiz - Kaleci
- Evgen Seleznev (Shakhtar Donetsk) - Bonservissiz - Santrafor
- Andriy Bliznichenko (Dnipro) - Sol Kanat
- Isaac Promise (Giresunspor) - Kiralık - Sağ Kanat
- Hakan Aslantaş (Kayserispor) - Kiralık - Sol Bek
- Köksal Yedek - Sözleşmesi feshedildi - Sağ Kanat
- Ergün Teber - Sözleşmesi feshedildi - Sol Bek
AYTEMİZ ALANYASPOR
GELENLER
- Michel Landel (Gençlerbirliği) - Bonservissiz - Orta Saha
- Glynor Plet (Maccabi Haifa) - Santrafor
- Cenk Ahmet Alkılıç (Başakşehir) - Kiralık - Sağ Bek / Sağ Kanat
- Emre Nefiz (Gaziantepspor) - Bonservissiz - Sol Kanat
- Erhan Kartal (Gaziantep BBSK) - Kiralık - Sağ Bek
- Sezer Özmen (Yeni Malatyaspor) - Bonservissiz - Stoper
- Abdoulaye Ba (Porto) - Kiralıktı, geri döndü - Stoper
- Sajjad Shahbazzadeh - Sözleşmesi feshedildi - Santrafor
- Timuçin Aşçıgil - Sözleşmesi feshedildi - Orta Saha
Son Güncelleme: 19.01.2017 16:11
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