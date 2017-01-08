'da yeni teknik direktör'ın isteği doğrultusunda büyük bir transfer harekatı başlamış durumda. Eskişehirspor'dan, Başakşehir'denveile Osmanlıspor'dangörüşülen isimler.Eskişehirspor forması giyenile büyük ölçüde anlaşan Kayserispor yönetimi, oyuncunun bonservis sorununu çözmeye çalışıyor. Transferin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.ile prensip anlaşmasına varankonusunda da büyük çaba sarfeden yönetim, Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Cenk Ahmet için kesenin ağzını açmış durumda. Bakanların da devreye girdiği transferin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.Kayserispor, ayrıca Osmanlıspor'danve Başakşehir'denile görüşüyor. Bu transferlerin de gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor.