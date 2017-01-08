'te oynayan U21 Millidoğumlu forvet oyuncusuile görüşüyor.'da'te dünyaya gelen Deniz Hümmet,altyapısında futbola başladı. 2014-15 sezonu devre arasında Fransa'nıntakımına transfer olan genç forvet oyuncusuboyunda.takımındaatarak dikkatleri üzerine çeken Deniz, Troyes'de henüz beklenen performansı göstermiş değil. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Deniz,takımında da forma giyiyor.