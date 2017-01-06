Galatasaray'ın 2013-14 sezonu devre arasında Arjantin'in CA Fenix takımından 2 milyon Euro bonservis ödeyerek büyük umutlarla transfer ettiği Lucas Ontivero'nun Türkiye macerası tam bir hayal kırıklığı oldu.
4,5 yıllık sözleşme imzalanan Lucas Ontivero, bu süre boyunca sadece 5 kez sarı-kırmızılı formayı giyerken Galatasaray kariyerinin büyük bölümü farklı takımlara kiralanarak geçti. Önce Macaristan'ın Honved takımına ücretsiz kiralanan Ontivero, daha sonra Slovenya'nın NK Olimpija takımına ücretsiz kiralanırken 450 bin Euroluk maaşını Galatasaray ödedi. Gaziantepspor 'a da bedelsiz kiralanan Ontivero, en son Kanada ekibi Montreal Impacts'e kiralık olarak oynadı. Montreal'de oynarken Ontivero'nun alacaklarının 225 bin Euro'sunu Montreal, 250 bin Euro'sunu Galatasaray ödedi.
Galatasaray, bugün yaptığı KAP bildirimiyle Lucas Ontivero'nun sözleşmesinin 550 bin Euro ödenerek fesh edildiğini resmen açıkladı.
5 maç Galatasaray forması giyen Lucas Ontivero'nun oynarken aldığı maaş hariç toplam maliyeti.
- 2 milyon Euro bonservis
- 550 bin Euro fesih bedeli
- 700 bin Euro başka takımlarda oynarken ödenen maaş
- Toplam: 3,25 milyon Euro (Yaklaşık 12 milyon TL)
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