» » » Trabzonspor, Zoran Tosic ile görüşüyor!

Cuma, Ocak 06, 2017 0 ,
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          Trabzonspor, CSKA Moskova'da forma giyen Sırp sağ kanat oyuncusu Zoran Tosic ile görüşüyor. CSKA ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Tosic'in transferi için menajeriyle görüşmeler sürüyor.

          2009'da 7 milyon Euro bonservisle Partizan'dan Manchester United'a transfer olan Tosic, 2010/11 sezonu başında 9,5 milyon Euro bonservis bedeliyle CSKA Moskova'ya transfer oldu. 6 yıldır CSKA forması giyen Tosic, bu sezon 19 maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı. Tosic, Sırbistan Milli Takımı formasıyla çıktığı 76 maçta 11 gol atmayı başardı.

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