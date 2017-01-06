Trabzonspor, Zoran Tosic ile görüşüyor!
Trabzonspor, CSKA Moskova'da forma giyen Sırp sağ kanat oyuncusu Zoran Tosic ile görüşüyor. CSKA ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Tosic'in transferi için menajeriyle görüşmeler sürüyor.
2009'da 7 milyon Euro bonservisle Partizan'dan Manchester United'a transfer olan Tosic, 2010/11 sezonu başında 9,5 milyon Euro bonservis bedeliyle CSKA Moskova'ya transfer oldu. 6 yıldır CSKA forması giyen Tosic, bu sezon 19 maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı. Tosic, Sırbistan Milli Takımı formasıyla çıktığı 76 maçta 11 gol atmayı başardı.
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