'da forma giyen Sırpoyuncusuile görüşüyor. CSKA ileolan Tosic'in transferi için menajeriyle görüşmeler sürüyor.2009'daPartizan'dan'a transfer olan Tosic, 2010/11 sezonu başındabonservis bedeliyle'ya transfer oldu. 6 yıldır CSKA forması giyen Tosic, bu sezonyaptı. Tosic,Takımı formasıyla çıktığıatmayı başardı.