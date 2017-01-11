Merih Demiral, Sporting Lizbon'a transfer oluyor!
Fenerbahçe altyapısından yetişip sezon başında Portekiz ekibi AC Alcanenense'ye bedelsiz transfer olan Merih Demiral, Sporting Lizbon'a transfer oluyor.
O'Jogo'nun haberine göre Sporting Lizbon, Alcanenense'den 18 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı. 6 ay boyunca Sporting tarafından denenecek olan genç oyuncu, beğenilmesi halinde 2022'ye kadar sözleşme imzalanacak.
Fenerbahçe alt yapısında 150 maça çıkıp 12 gol atan 1998 doğumlu stoper, sezon başında takımdan ayrılarak Portekiz'in Alcanenense takımına gitmişti. Alt yaş gruplarında 17 kez milli takım forması giyen stoper 190 cm boyunda.
Yorum Gönder