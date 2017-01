Akhisar Belediyespor

Kardemir Karabükspor

Kasımpaşa

Trabzonspor

Aytemiz Alanyaspor

Çaykur Rizespor

Kayserispor

Gaziantepspor

Adanaspor

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nda ilk devre geride kaldı. 16 hafta oynanan sezonun ilk yarısında, ligi ilk 9 içinde bitiren takımlarıokuyabileceğiniz ilk bölümde değerlendirmiştik. Yazarımızbu bölümde puan tablosunun ikinci sayfasındaki takımları analiz etti.Ligin istikrarlı takımlarından biri olan Akhisar Belediyespor, yaz döneminde, kendi kadro yapısına uygun isimler katarak ligin etkili takımlarından biri olabileceğinin sinyalini verdi. İlk haftada Kayseri deplasmanında 3 puanla döndükten sonra içerde alınan Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör’la yollar ayrıldı. Uzun süredir takımın başında olan Arslan’a niçin bu kadar az kredi tanındığı bir başka tartışma konusu olurken, takımın başınagetirildi. Kafkas döneminin ilk haftaları da bir hayli sancılı geçti. Deplasmanda Rize, içeride Beşiktaş’a kaybettiler. Kafkas döneminde de yine kompakt bir anlayışla kontra ataklar üzerinden puan ve puanlar kovalayan Ege temsilcisi, Tolunay Kafkas’ın gelmesiyle birlikte daha fazla savunma güvenliğini öne alan bir futbol anlayışına sahip oldu. Ard arda alınan Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçları golsüz bitti. 5-1 yenildikleri Başakşehir ve büyük bireysel hatalar yaptıkları ve 3-1 yenildikleri Fenerbahçe maçları dışında arka tarafta sağlam beklediler. Kafkas oyunun gidişatına ve rakibine göre zaman zaman 4-2-3-1, zaman zaman da 4-5-1’e benzer bir dizilişle takımını oluşturdu. İlk yarının son 6 haftasında 11 puan toplayarak, ilk yarıyı 20 puanla 10.sırada bitirdiler. Sezonun ikinci yarısı öncesi Akigolar’ın özellikle üzerinde durması gereken konu gol yolları. Ligin ilk yarısında 11 gol attılar ve bu istatistikte ligin dibindeler. Ayrıca girilen pozisyon anlamında Bursaspor’la birlikte en az gol pozisyonuna sahip takımlardan biriler. 16 maçta 4 gol atan’nın şu an için takımın gol yükünü sırtlasa da, ikinci yarıda takımdan ayrılması da gündemde. Kolombiyalı oyuncunun kalırsa sezonun ikinci yarısında daha etkili olması, Akhisar’ın ligdeki sıralamasını doğrudan etkileyecektir.20 yeni isimle sezona giren ve toplama bir takım olduğu düşünülen Kardemir Karabükspor, uyum sürecini çabuk atlatarak, teknik direktöryönetiminde 18 puan topladı ve sezonun ilk kısmını 11.basamakta tamamladı. Ligin ilk 7 haftasındaki zorlu fikstürde 4 galibiyet alarak 12 puan toplayan Karadeniz ekibi, deplasmanlardan ise puan çıkarmakta zorlandı. 8.haftada evinde Başakşehir’e 2-0, ertesi hafta da deplasmanda Fenerbahçe’ye 5-0 kaybeden Karabükspor, bu maçların ardından ilk yarının son haftasına kadar 6 puan toplayabildi.Ayağa çabuk paslarla hızlı hücuma çıkmaya çalışan ve rakip savunmanın arkasına sürpriz koşular yapan oyuncularla sızmaya çalışan bir takım hüviyetinde olduğunu gördüğümüz Karadeniz ekibinde Hırvat teknik adam Igor Tudor’un takımına hakim bir imaj verdiğini ve adeta oyunu yaşadığını söyleyebiliriz. Ancak Tudor’un fazla hırslı yapısı takıma özellikle deplasman maçlarında negatif etki yaptığını ve kırmızı-mavililerin bu sezon 5 deplasman maçını 10 kişi tamamladığını belirtelim. Sezonun ikinci yarısı deplasman performanslarını arttırmaları halinde sezonu ilk 10 sıra içinde tamamlayabilirler.Geçen sezonlarda dikkat çekici sonuçlar aldığı kadrosundan önemli isimleri kaybeden Kasımpaşa, sezonun ilk beş maçında 1 puan toplayabildi.’la yolların 3 haftada ayrılmasının ardından takımın başına geçenyönetiminde önemli bir çıkış yakaladı. Özdeş’in elindeki malzemeye oranla iyi sonuçlar aldığını ve Kasımpaşa’nın oyununda belirgin bir gelişme yaşandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle Fenerbahçe’ye 5-1 yenildikleri maçta son derece dağınık ve organize olmaktan uzak olan İstanbul ekibi, her geçen hafta oyununu geliştirdi ve sahada rakibine iyi alan daralta, cesur bir takıma dönüştü. Kendi kalibresinde olan takımlardan önemli puanlar alan Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Beşiktaş’a da ligdeki ilk mağlubiyetlerini tattıran takım oldu.İkinci yarı öncesinde takımdaki en dikkat çeken eksiklik ise net bir golcünün olmayışı.dışında istikrarlı bir forvet katkısı alamayan Kasımpaşa’nın bu bölgeye yapacağı bir takviye takımın ikinci yarıyı rahat bir şekilde geçirerek sezonu rahat bir yer tamamlamasını sağlar.Sezonayönetiminde başlayan Trabzonspor, yönetimiyle, camiasıyla, taraftarıyla umut dolu girdi. Kadroda büyük bir değişim yaşayan bordo-mavililerde, lige Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetle girilmesine rağmen, art arda aldığı 3 mağlubiyetle camiada hoşnutsuzluk oluşmaya başladı. Alınan istikrarsız sonuçların ardından Galatasaray deplasmanında alınan galibiyetle taraftarların tepkisi bir nebze yumuşasa da, takımın oynadığı oyun beklentilerin altında kaldı. İlk yarının son iki haftasında Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından devre arasına girilirken sezon başında yapılan transferlerin verimliliği tartışılmaya başlandı.Trabzonspor ligin ilk yarısınıtamamladı. Ancak aslında istatistiklere bakıldığında Trabzonspor’un, ligin ilk 6 sırasında olan bazı takımlara oranla daha fazla hücum varyasyonuna girdiğini görebiliriz. Örneğin bordo-mavililer ceza alanı aksiyonunda ligin önde gelen takımlarından. Ancak oyuncu kalitesi bazında yapılan transferlerin bazılarının karavana olması, Trabzonspor’un kötü bir ilk yarı geçirmesine sebep oldu.12 gol kaydeden bordo-mavililer, ligin şu an içinı konumunda.ve’un Trabzonspor seviyesi için yeterli olmadığı ortaya çıktı. Her ne kadar ilk yarıda gol atma başarısı gösteremese de’in de Gaziantepspor’a geri gönderilmesiyle elde forvet kalmaması sebebiyle mutlak suretle ileri uca net bir golcü transferi yapılması gerekiyor. Yüksek ihtimalle’nin de ayrılığını düşündüğümüzde orta sahaya da yaratıcı ve topları efektif dağıtan bir isim gerekliliği ortaya çıkıyor. Karadeniz ekibinin sezonun ikinci yarısında göstereceği performans, Ersun Yanal’ın devre arasında takıma aldıracağı yol ve mutlak suretle yapılması gereken takviyeleri bağlı.Ligin yeni ekibi Alanyaspor,yönetiminde iyi bir ilk yarıyı geride bıraktı diyebiliriz. İlk haftada oynanan Beşiktaş, 6.haftadaki Başakşehir ve son haftada alınan farklı Galatasaray mağlubiyetlerini dışarıda bıraktığımızda Akdeniz ekibi için sezonun ilk yarısı tatminkar geçti. 18 puanla 14.olan ve düşme hattının 6 puan üstünde olan Alanyaspor,oldu. Yukarıda belirttiğimiz üç maçta 14 golü kalesinde gören Alanyaspor’un, Abdoulaye Ba, Sajad Shahbazzadehgalinbolagh ve Jonathan Ayite ile yollarını ayırması bekleniyor. Orta sahaya yapılantakviyesi önemli bir hamle olarak göze çarpıyor. 5 gol kaydeden, 4 golle oynayanve Portekizli orta sahatakımın ilk yarıda ön plana çıkan isimlerinden oldular. Teknik direktör Hüseyin Kalpar genel anlamda düşük profilli ve toplama bir kadroyla başarılı bir iş çıkardığı ilk yarının ardından, takımın sezon sonundaki derecesini genel takım savunması konusundaki sıkıntıların giderilmesi belirleyecek.Transfer döneminde genellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelen Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısını 13 puanla 15.sırada tamamladı. Kalesinde 27 gol gören Karadeniz ekibi,Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk maçlarını kaçıran’nin dönüşü ve form tutması Karadeniz ekibi için bir hayli önemliydi. Ancak genel anlamda yabancı transferlerinin genç ve vasat oyuncular olması nedeniyle takımın futbol anlamında taraftarlarını memnun etmediği, puan sıralamasındaki yerinden anlaşılıyor. Yönetimin de buna göre hareket ederek bir 10 numara ve forvet transferi için şartları zorladığı gelen haberler arasında. Teknik direktör Hikmet Karaman’ın, Kweuke ve Tuszynski’yi, Jantscher ve Oğulcan’la desteklemeyi planladığı 4-2-2-2’ye benzer dizilişi, ligin ikinci yarısında yapılacak olan bir 10 numara transferiyle birlikte değiştirmesi muhtemel.Geçen sezon ligin son haftalarında kümede kalma adına korkulu günler geçiren Çaykur Rizespor’un, devre arasında büyük fark yaratacak takviyeler yapamaması halinde bu sezon da aynı günleri yaşayacağını ve ligde kalma mücadelesi verecek takımlardan biri olacağını düşünüyorum.Ligin ilk yarısını 12 puanla 16.sırada bitiren Kayserispor, ilk yarının sona ermesiyle birlikte Hakan Kutlu’dan boşalan teknik adamlık koltuğuna’ı getirdi. İlk 7 haftada 5 puan alabilen sarı-kırmızılılar için, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan alınan birer puan ve düşme potasındaki rakiplerinden Gaziantepspor ve Rizespor’dan aldıkları üçer puanın önemli olduğunu belirtmemiz gerek.Ligin ilk yarısında 14 gol kaydeden Kayserispor’un Sergen Yalçın’ın takımın başına gelmesiyle bu alanda belirgin bir gelişme göstereceğini söyleyebiliriz. Her ne kadar takımın önemli hücum güçlerinden biri olan, alacakları nedeniyle takımdan ayrılsa da, Sergen Yalçın’ın Portolu Varela için yönetime ısrarcı olduğu bildiriliyor.’in sözleşmesinin feshedilmesinden sonratakviyesi yapan Kayserispor, yeni yapılacak transferler ve Sergen Yalçın’la birlikte ikinci yarıda çıkış yakalamasını beklediğim takımlardan biri.Geçen sezonun son haftalarında yaşadığı küme düşme korkusunu bu kez sezon başından itibaren hisseden Gaziantepspor, ligin ilk yarısını 11 puanla 17.sırada bitirdi. Sezonayönetiminde giren ancak sezonu çok geç açan Güneydoğu Anadolu ekibi, ilk yarının son haftalarına doğru üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından İsmail Kartal’la yollarını ayırdı ve takımın başınagetirildi. Üzülmez yönetiminde çıkılan iki maçı da kaybeden Gaziantepspor, 27 golle ligin en çok gol yiyen ikinci takımı oldu. Bu yöndeki çalışmalarını sürdüren Güneydoğu Anadolu ekibi, Brezilya’dan stoperve sol bek için de’yı kiraladı. Her ne kadar İlhan Parlak, Angan, Kangwa ve Ghilas’tan oluşan hücum hattı direkt olarak 11 gole katkıda bulunsa da bu bölgeyi de’le takviye ettiler.Gaziantepspor da aynı Kayserispor gibi ligin ikinci yarısında hem oyun hem de aldığı sonuç bakımından çıkış beklediğim takımlardan biri. Takımın ikinci yarıdaki performansı, İbrahim Üzülmez’in takımın ilk yarıdaki yanlışlarına kısa sürede çözüm bulmasına bağlı.12 yıl sonra yeniden Süper Lig’e yükselerek, lig atmosferine renk katan Adanaspor, sezon başında otoriterlerin kendisi için yürüttüğü tahminleri boşa çıkarmadı ve 10 puanla ligin dibine oturdu. İlk yarıyı evinde aldığı Alanya ve Kayserispor galibiyetleriyle tamamlayan Adanaspor, lige'nun Bursaspor maçından bir gece önce kulüple yollarını ayırması şokuyla girerken, İpekoğlu’nun yerine gelenile 5 puan toplayabildi. İlk yarının son haftasında görevegetirilirken, 43 yaşındaki teknik adam ikinci yarıda takımın daha cesur ve diri olacağını söylüyor. İki genç kaleciyle sezona başlayan ve bu konuda önemli bir zafiyet yaşayan Akdeniz ekibi, Gaziantepspor’la sözleşmesini fesheden’ı kadrosuna kattı. Brezilyalı kanat oyuncusuile de sözleşme imzalayan Akdeniz ekibi, 13 golle ligin en az gol atan takımlarından biri. Bu konuda da yönetimin bir forvet transferi gerçekleştirmek için uğraş verdiği biliniyor.Adanaspor kadrosunu takviyeler yapmaya çalışsa da, mevcut kadro kalitesinin yine de belli bir düzeyde kalacağını düşünüyorum. Düşme hattındaki takımlar arasında da en zor fikstüre sahip olan Adanaspor’un, ligde kalma şansını yüksek görmüyorum.