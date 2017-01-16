Bu yazımızda tek kolla 12 sene futbol oynayan Alman milli futbolcu Robert Schlienz‘in sinema ekranlarına taşınacak kadar özel hayat hikâyesini anlatacağız… Keyifli okumalar…
Robert Schlienz futbolcuyken 2.Dünya Savaşı için askere çağrılır, cephede yaralanır ve eve gönderilir. Savaş bittikten sonra futbola geri döner. Zor şartlara rağmen futbol hayatını sürdüren Schlienz, daha sonra yaşadığı bir kaza sonrası sol kolunu kaybettiği için tek kolu ile oynamaya devam etmek zorundadır artık...
1.Dünya Savaşının sonunda Almanlar hepimizin bildiği gibi ağır bir yenilgi aldı. 1918 yılında Philipp Scheidemann cumhuriyetin kurulduğunu ilan etti. Weimar kentinde yeni anayasayı oluşturmak için meclis toplandığından dolayı Weimar Cumhuriyeti adı verildi. Bu dönem Almanya için iç savaş ve darbeden dolayı çalkantılı geçti. Takvim yaprakları 3 Şubat 1924‘ü gösterirken Stuttgart’ın Zuffenhausen kasabasında Robert Schlienz dünyaya gözlerini açtı. 6 yaşında FV Zuffenhausen‘nın altyapısının yolunu tuttu. Bu kadar erken gitmesinin nedeni babasının FV Zuffenhausen‘in altyapısında hoca olarak görev yapmasıydı. 1942 yılında A takıma yükseldi ve o sene mücadele ettiği ligde şampiyonluğu kazandılar.
Robert Schlienz, 2.Dünya Savaşı sırasında Alman ordusu tarafından cepheye çağrıldı. Futbolculuğu bir kenara bırakmak zorun kalan Schlienz, orduda silah altına alındı. Doğu Avrupa’da Alman - Rus savaşı çok şiddetli boyutlarda yaşanmıştı. Alman ordusunun doğu cephesindeki askerlerinden biri de Schlienz‘di. Rusların, Alman mevzilerini bombalaması sonucunda Robert Schlienz çenesinden yaralanmıştı. Bu yaralanma vücuduna çok büyük zarar verdiği için askerliğe elverişsiz duruma geldi. Savaş devam ederken Schlienz ordudan terhis edildi.
Bu sırada Alman Futbol Federasyonu, birçok futbolcu cephede savaştığından takımlar futbolcu bulma konusunda sıkıntı çektiği için eski futbolcular takımlarda misafir oyuncu statüsünde oynayabilir şeklinde bir karar almıştır. Bu kararla bir müddet yeşil sahalardan uzak kalan Schlienz‘e yeni bir fırsat doğmuş oldu. VfB Stturtgart kalecisinin vesilesiyle bu takım forması için ter dökmeye başladı. İlk sezon oynadıktan sonra Stuttgart, Fransızlar tarafından işgal edildi. Fransızlarla 1943 yılında yapılan savaş sonucu, Stuttgart halkının büyük çoğunluğu hayatını kaybederken Robert Schlienz hayatta kalmayı başaran isimler arasındaydı. O dönemde savaşta birçok oyuncusu vefat eden VfB Stuttgart kapanma noktasına geldi ancak Robert Schlienz bütün zorluklara rağmen futbolculuğa devam etmekten vazgeçmedi. 1943 yılında misafir oyuncu olarak katıldığı VfB Stturtgart’ta 1945 yılında misafir futbolculuk statüsü kalkmasıyla birlikte asıl futbolcu olarak kariyerine devam eder. 1945-1946 sezonunda 30 maçta 46 gol atarak kırılması güç bir rekora imza atar.
1948 yılında annesinin vefatından büyük üzüntü duyan Robert Schlienz, bir gün sonra trafik kazası geçirip ağır yaralanarak sol kolunu kaybetti. Yaşadığı kaza sonunda futbolu bırakma kararı alır ancak hocası Georg Wurzer, Robert Schlienz’i bu kararından vazgeçirir. Futbolcusu ile özel olarak ilgilenmeye başlar ve ekstra çalışmalara tabi tutar. 2.Dünya Savaşı Gazisi, kazadan 4 ay gibi kısa bir süre içinde kendini toparlar ve 5 Aralık 1948 tarihinde FC Bayern Munich karşısında sahaya çıkar. Bu maçta çok başarılı futbol oynayan Robert Schlienz, herkesi kendine hayran bırakır. Ülkede gündem olmayı başarır ve bütün gazeteler övgü dolu manşetler atar. Ayrıca maçı izleyenler arasında Alfredo Di Stefano da vardır. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Alfredo Di Stéfano maç sonrası şu açıklamayı yapar;
“Maçın en iyi oyuncusu Robert’ti onu maçta gözetledim efsane bir oyun çıkardı.“
Hocası Georg Wurzer, tek kollu futbolcusunu takım kaptanı yapar. Merkez forvetten alıp hücuma yönelik orta saha pozisyonuna getirir. Robert Schlienz takımda oyun kurucu görevini üstlenir. 1950 yılında lig şampiyonu olurlar. İki sene sonra 1952 yılında 86.000 kişinin izlediği maçta 1.FC Saarbrücken‘i 1-0 yenerek yeniden mutlu sona ulaştılar. Ertesi sezon girdikleri yarış sonunda şampiyonluğu son anda FC Kaiserslautern'e kaptırdılar. 1954 ve 1958 yıllarında Almanya Kupası’nı müzelerine götürmeyi başaran Robert Schlienz, 1945-1960 yıllarında VfB Stturtgart forması ile büyük başarılara imza atar. VfB Stturtgart‘ta toplam 391 maça çıkar ve 143 defa fileleri havalandırmayı başarır. 12 sene tek koluyla maça çıkar. Sol kolu olmadan mücadele verdiği takımın tarihinin unutulmazları arasında yer alır. Ayrıca 3 defa da Almanya Milli Takımı forması giymeyi başarmıştır. 6 yaşındayken adım attığı yeşil sahalara 36 yaşındayken, 1960 yılında veda etme kararı alır.
Emeklilik için Stuttgart’ın Dettenhausen köyüne yerleşen Schlienz, 1995 yılında 71 yaşındayken hayata gözlerini yumar. VfB Stturtgart, vefatından kısa bir süre sonra efsane futbolcunun ismini 5.000 kişilik reserve sahasına (alt yapı takımlarının maç yaptığı saha) vererek üzerine düşen görevi yapmıştır. Yazımızı okuduğunuz için teşekkür ediyor, katkılarından dolayı Sayın Jülide Türker’e teşekkürlerimizi buradan iletiyoruz…
Hazırlayan: Tamer Sami SERT
Kaynaklar:
- http://www.stadionfotos.at/deutschland_stuttgart_robert_schlienz_stadion/deutschland_stuttgart_robert_schlienz_stadion.html
- http://www.vfb.de/de/aktuell/meldungen/news/2014/90-geburtstag-robert-schlienz/page/7435-1-3-.html?f3
- https://alchetron.com/Robert-Schlienz-811844-W#-
- http://www.spiegel.de/sport/fussball/fussball-legende-schlienz-der-einarmige-nationalspieler-a-526874.html
- http://www.weltfussball.de
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