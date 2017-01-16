“Maçın en iyi oyuncusu Robert’ti onu maçta gözetledim efsane bir oyun çıkardı.“

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Bu yazımızdaAlman milli futbolcu‘in sinema ekranlarına taşınacak kadar özel hayat hikâyesini anlatacağız… Keyifli okumalar…1.Dünya Savaşının sonunda Almanlar hepimizin bildiği gibi ağır bir yenilgi aldı. 1918 yılındacumhuriyetin kurulduğunu ilan etti. Weimar kentinde yeni anayasayı oluşturmak için meclis toplandığından dolayı Weimar Cumhuriyeti adı verildi. Bu dönem Almanya için iç savaş ve darbeden dolayı çalkantılı geçti. Takvim yaprakları‘ü gösterirken Stuttgart’ın Zuffenhausen kasabasındadünyaya gözlerini açtı. 6 yaşında‘nın altyapısının yolunu tuttu. Bu kadar erken gitmesinin nedeni babasının FV Zuffenhausen‘in altyapısında hoca olarak görev yapmasıydı. 1942 yılında A takıma yükseldi ve o sene mücadele ettiği ligde şampiyonluğu kazandılar.Robert Schlienz,sırasında Alman ordusu tarafından. Futbolculuğu bir kenara bırakmak zorun kalan Schlienz, orduda silah altına alındı. Doğu Avrupa’da Alman - Rus savaşı çok şiddetli boyutlarda yaşanmıştı. Alman ordusunun doğu cephesindeki askerlerinden biri de Schlienz‘di. Rusların, Alman mevzilerini bombalaması sonucunda Robert Schlienz. Bu yaralanma vücuduna çok büyük zarar verdiği için askerliğe elverişsiz duruma geldi. Savaş devam ederken SchlienzBu sırada Alman Futbol Federasyonu, birçok futbolcu cephede savaştığından takımlar futbolcu bulma konusunda sıkıntı çektiği için eski futbolcular takımlarda misafir oyuncu statüsünde oynayabilir şeklinde bir karar almıştır. Bu kararla bir müddet yeşil sahalardan uzak kalan Schlienz‘e yeni bir fırsat doğmuş oldu.kalecisinin vesilesiyle bu takım forması için ter dökmeye başladı. İlk sezon oynadıktan sonra Stuttgart, Fransızlar tarafından işgal edildi. Fransızlarla 1943 yılında yapılan savaş sonucu, Stuttgart halkının büyük çoğunluğu hayatını kaybederken Robert Schlienz hayatta kalmayı başaran isimler arasındaydı. O dönemde savaşta birçok oyuncusu vefat eden VfB Stuttgart kapanma noktasına geldi ancak Robert Schlienz bütün zorluklara rağmen futbolculuğa devam etmekten vazgeçmedi. 1943 yılında misafir oyuncu olarak katıldığı VfB Stturtgart’ta 1945 yılında misafir futbolculuk statüsü kalkmasıyla birlikte asıl futbolcu olarak kariyerine devam eder.sezonundaatarak kırılması güç bir rekora imza atar.büyük üzüntü duyan Robert Schlienz, bir gün sonraağır yaralanarak. Yaşadığı kaza sonunda futbolu bırakma kararı alır ancak hocası, Robert Schlienz’i bu kararından vazgeçirir. Futbolcusu ile özel olarak ilgilenmeye başlar ve ekstra çalışmalara tabi tutar. 2.Dünya Savaşı Gazisi, kazadangibi kısa bir süre içinde kendini toparlar vetarihinde FC Bayern Munich karşısında sahaya çıkar. Bu maçta çok başarılı futbol oynayan Robert Schlienz, herkesi kendine hayran bırakır. Ülkede gündem olmayı başarır ve bütün gazeteler övgü dolu manşetler atar. Ayrıca maçı izleyenler arasındada vardır. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Alfredo Di Stéfano maç sonrası şu açıklamayı yapar;Hocası, tek kollu futbolcusunuyapar. Merkez forvetten alıppozisyonuna getirir. Robert Schlienz takımda oyun kurucu görevini üstlenir. 1950 yılındaolurlar. İki sene sonra 1952 yılındakişinin izlediği maçta 1.FC Saarbrücken‘i 1-0 yenerek yeniden mutlu sona ulaştılar. Ertesi sezon girdikleri yarış sonunda şampiyonluğu son anda'e kaptırdılar.veyıllarında’nı müzelerine götürmeyi başaran Robert Schlienz, 1945-1960 yıllarında VfB Stturtgart forması ile büyük başarılara imza atar. VfB Stturtgart‘ta toplam. 12 sene tek koluyla maça çıkar. Sol kolu olmadan mücadele verdiği takımın tarihinin unutulmazları arasında yer alır. Ayrıca 3 defa daforması giymeyi başarmıştır. 6 yaşındayken adım attığı yeşil sahalara 36 yaşındayken, 1960 yılında veda etme kararı alır.Emeklilik için Stuttgart’ın Dettenhausen köyüne yerleşen Schlienz,yılında 71 yaşındayken hayata gözlerini yumar. VfB Stturtgart, vefatından kısa bir süre sonra efsane futbolcunun ismini 5.000 kişilik reserve sahasına (alt yapı takımlarının maç yaptığı saha) vererek üzerine düşen görevi yapmıştır. Yazımızı okuduğunuz için teşekkür ediyor, katkılarından dolayı Sayın’e teşekkürlerimizi buradan iletiyoruz…