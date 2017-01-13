Antalyaspor, Felipe Caicedo ile anlaştı!
Antalyaspor, La Liga takımlarından Espanyol'un 1988 doğumlu forvet oyuncusu Felipe Caicedo ile prensip anlaşmasına vardı.
Bu sezon Espanyol formasıyla La Liga'da 12 maçta 1 gol atan Felipe Caicedo, geçen sezon 34 maçta 10 gol, önceki sezon ise 40 maçta 12 gol atmayı başarmıştı. Geçmişte Manchester City, Lokomotiv Moskova, Basel gibi takımlarında formasını giyen Caicedo, 3 sezondur Espanyol forması giyiyor. Ekvador Milli Takımı'nda da forma giyen golcü oyuncu, milli formayla oynadığı 64 maçta 21 gol atmayı başardı.
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