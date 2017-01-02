Trabzonspor'a Portekizli sağ bek!
Trabzonspor, Portekizli sağ bek Joao Pedro Da Silva Pereira ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.
32 yaşındaki Joao Pereira, bu sezon Sporting formasıyla ligde 9, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıktı. 1,72cm boyundaki sağ bek, futbola Benfica altyapısında başladı. Ülkesinde Gil Vicente, Braga ve Sporting takımlarından oynadıktan sonra 2012'de 3,7 milyon Euro bonservisle İspanya'nın Valencia takımına transfer oldu. Valencia'da 3 sezonda 75 maça çıkıp 7 asist yapan Joao Pereira, yarım sezon Almanya'nın Hannover 96 takmında oynadıktan sonra 2015'te eski takımı Sporting'e geri dönmüştü.
Joao Pereira, bu sezon 9 maçta 25 top çalma ile 2,8 ortalama yakalarken, 10 kilit pas verip %84,6 pas yüzdesiyle oynamayı başardı.
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