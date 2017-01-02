, Portekizli sağ bekile transfer görüşmelerine başlandığını'a bildirdi.32 yaşındaki, bu sezonformasıyla ligde 9, Şampiyonlar Ligi'nde 3maça çıktı.boyundaki sağ bek, futbola Benfica altyapısında başladı. Ülkesinde Gil Vicente, Braga ve Sporting takımlarından oynadıktan sonra 2012'debonservisle İspanya'nın Valencia takımına transfer oldu.'da 3 sezonda 75 maça çıkıp 7 asist yapan Joao Pereira, yarım sezon Almanya'nıntakmında oynadıktan sonra 2015'te eski takımı'e geri dönmüştü., bu sezonile 2,8 ortalama yakalarken,veripoynamayı başardı.