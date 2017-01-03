

1.Lig bu sene yayın krizi ile başladı. TRT maçların yayınını yapmadığından dolayı yayıncı kuruluş görevini cefakar taraftar üstlendi. Maç yayınları ''Periscope'' adlı sosyal medya sitesi üzerinden yapıldı. Ayrıca bazı maçlarda maç dilimleri 2-3 dakikalık videolara çekilerek, sosyal medya hesaplarına atıldı. İlk haftalardaki maçlar bu şekilde izledik. Bu süre zarfında birçok güzelliği kaçırmış olduk. Sezonun golü olmaya aday Eskişehirsporlu kaleci Ruud Boffin’in golünü seyircilerin telefonla yayın yapması sayesinde izledik. İlk haftalardaki yayın sorunuyla, transfer tahtalarının kapalı olmasıyla, FİFA’dan gelen puan silme cezalarıyla. 1.Lig 2016-2017 sezonu yıllar geçse de unutulmayacak bir sezon olacak gibi gözüküyor. Lige ara 17. haftadan sonra ara verildi. Ama artık 16. hafta ara veriliyor. Bundan dolayı 16. haftaya ilk devre, 17. haftaya ikinci devrenin başlangıcı diyebiliriz. 17. hafta maçları, 15 Ocak 2017 tarihinde başlayacak… 1.Lig bu sene yayın krizi ile başladı. TRT maçların yayınını yapmadığından dolayı yayıncı kuruluş görevini cefakar taraftar üstlendi. Maç yayınları ''Periscope'' adlı sosyal medya sitesi üzerinden yapıldı. Ayrıca bazı maçlarda maç dilimleri 2-3 dakikalık videolara çekilerek, sosyal medya hesaplarına atıldı. İlk haftalardaki maçlar bu şekilde izledik. Bu süre zarfında birçok güzelliği kaçırmış olduk. Sezonun golü olmaya aday Eskişehirsporlu kaleci’in golünü seyircilerin telefonla yayın yapması sayesinde izledik. İlk haftalardaki yayın sorunuyla, transfer tahtalarının kapalı olmasıyla, FİFA’dan gelen puan silme cezalarıyla. 1.Lig 2016-2017 sezonu yıllar geçse de unutulmayacak bir sezon olacak gibi gözüküyor. Lige ara 17. haftadan sonra ara verildi. Ama artık 16. hafta ara veriliyor. Bundan dolayı 16. haftaya ilk devre, 17. haftaya ikinci devrenin başlangıcı diyebiliriz. 17. hafta maçları, 15 Ocak 2017 tarihinde başlayacak…





Analizden önce, ligdeki durumu ilk 5 hafta, 5. hafta ve 10. hafta arası ve 10. hafta-16. hafta arası olmak üzere üç kısma ayırdım. Kısaca bir değerlendirme ile göz atacak olursak...





İlk 5 hafta…

5.hafta sonunda zirveyi 10 puanla Göztepe, Boluspor ve Yeni Malatyaspor paylaştı. Eskişehirspor yenilgisiz olmasına rağmen 4.sırada yer aldı. Samsunspor, Bandırma ve Ümraniye ise ilk 5 hafta galibiyetle tanışamadı. Samsunspor Engin Korukır, Balıkesirspor ise Reha Erginer ile yol ayrımına gitti.





5.hafta – 10.hafta…

Bu haftalarda birçok olay yaşandı, hoca değişiklileri, sahadan takım çekme ve takımlara gelen puan silme cezaları.. 8. hafta oynanan Göztepe –Eskişehirspor maçında hakem kararına tepki gösteren Alpay Özalan, Eskişehirspor’u sahadan çekti. TFF, Göztepe’yi hükmen 3-0 galip saydı ve Eskişehir’in 3 puanını sildi. Eylül ayında konuşulmaya başlanan puan cezası, TFF tarafından işleme kondu. Adana Demirspor, Denizlispor, Mersin İdmanyurdu ve Manisaspor'un 3’er puanı silindi. Elazığspor’un 12 puanı silindi daha sonra 6 puan iade edildi. Bizim liglerimizde genellikle bu haftalar arasında hoca değişikliği yapılır. Bu durum bu sene de değişmedi. Birçok takım, hocalarıyla yol ayrımına gitti. Ümraniyespor, Ahmet Taşyürek, Mersin İdman Yurdu Levent Arıkdoğan, Denizlispor Selahattin Devrent, Adana Demirspor Erkan Sözeri, Sivasspor Osman Özköylü ve Bandırmaspor İsmail Ertekin ile yollarını ayırdı. Manisaspor ise Koray Palaz’la 2 maça çıktı ve 7.hafta takım Sait Karafırtınalar’a emanet edildi. Yeni Malatyaspor, 9.hafta ”Doğu Derbisinde” ezeli rakibi Elazığspor’u deplasmanda 2-1 yendi. Daha sonra kendi evinde Ümraniyespor’u 2-1 yendi. 10.hafta sonunda 25 puanla, en yakın rakibine 4 puan atarak zirvede kapattı.





11.hafta-16.hafta…

Elazığspor Ogün Temizkanoğlu, Şanlıurfaspor Ünal Karaman ile yollarını ayırdı. Giresunspor’da göreve Yücel İldiz geldi. Şanlıurfaspor son 4 maçta 10 puan toplayarak büyük başarıya imza attı. Mersin İdman Yurdu 11 maç sonra 16.hafta kazandı.





Göztepe

Lige Gaziantep Belediye ile 1-1 berabere kalarak kötü bir başlangıç yaptılar. İlerleyen haftalarda toparlanıp çıkışa geçerek, 16.haftayı lider kapattılar. Göztepe kadro kalitesi ve derinliği bakımından ligin çok üzeriden bir kadroya sahip bir takım. Lokman Gör, Fuchs, Gosso, Segbefia, Gökhan Karadeniz, Jahovıc, Halil Akbunar, Tayfur Bingöl ve Umut Nayır gibi kaliteli bir kadro ile Süper Lig’e çıkma mücadelesi veriyorlar. Göztepe’nin orta sahası çok güçlü ama orta sahanın ortasına bir tane kreatif oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Forvete nokta ara pasları atabilen, çalımlarıyla Göz-Göz tribünlerini ayağa kaldıracak özellikte bir oyuncu transferi lazım gibi gözüküyor. Böyle bir oyuncu eksikliğini giderebilirse ilk iki hedefine bir adım daha yaklaşır. Halil Akbunar’ı çok beğeniyorum. Geçen sene Elazığspor’da oynadığı güzel oyuna kaldığı yerden devam ediyor. 15 maçta 5 gol attı, bir kanat oyuncusu için çok büyük bir başarı. Jahoviç attığı 9 golle takımı sırtladı. Umut Nayır ise 14 maçta 7 gol atarak büyük katkı sağladı. Bu gollerin En kritikleri Altınordu ve Boluspor’a 90’da attığı gollerdi. Maçlar berabere devam ederken, attığı gollerle galibiyet getirdi. Umut Nayır kalitesiyle ilerleyen yıllarda adından sıkça söz ettirecek. Göztepe’yi ikinci yarı zorlu bir fikstür bekliyor. Eskişehir ve Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecekler. İlk yarıda 6 puan almayı başardıkları bu maçlardan deplasmanda puanlar çıkaracak diye düşünüyorum. Taraftar iç sahada büyük bir destek veriyor. Deplasmanda yalnız bırakmıyor. Taraftarın yıllarca beklediği “O Sene Bu Sene “ olacak gibi…

Yeni Malatyaspor

İlk haftayı Mersin İdman Yurdu’nu deplasmanda 3-1 yenerek galibiyetle açtı. 5.hafta Altınordu‘ya 1-0 yenildikten sonra 5 maç üst üste kazandı. İlk iki için en büyük rakipleri Eskişehir ve Göztepe’ye yenildiler. Kaleci Vedat Kapurtu’nun sakatlığı ile kaleye Hakan Canbazoğlu geçti. Hakan Canbazoğlu kötü performans gösterdi genel itibariyle beklentinin altındaydı. Son haftalarda kaleye geçen Ertaç Özbir daha çok güven verdi. Canbazoğlu' nun beklentinin altında kalan performansının nedeni son iki sezonda sadece 17 maç oynaması. Defans ilk yarı üzerine düşeni yaptı. Tandemde Yiğitcan Erdoğan – Sadık Çiftepınar iyi bir ikili oldular. Sağbekte Caner Arıcı, geçen sene Alanyaspor’ da gösterdiği üstün performansa kaldığı yerden devam ediyor. Amutu, Pereira, Sunday Mba, Azubuike ve Dialiba gibi yabancı oyuncular ve İrfan Başaran, Eren Tozlu ve Sinan Özkan gibi yerli oyuncular sayesinde hücumda çok alternatifli bir kadro olması takımın en büyük artısı. Dakikalar ilerledikçe oyuna girecek hücum oyuncuları, ilerleyen haftalar için büyük avantaj. Diabang Dialiba 10 golle takım en golcüsü. Yeni Malatyaspor’un bir tane Klasik 9 diye tabir edilen merkez santrafor transfer etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eren Tozlu ve Sinan Özkan artık hakim sistem olan 4-2-3-1 ile kanat oyunculuğuna geçti. Eren Tozlu‘ya değinecek olursak, 1.Lig’de Giresunspor’da gol krallığı yaşadıktan sonra adı, Galatasaray olmak üzere birçok Süper Lig takımıyla anıldı ve ardından Süper Lig’e Mersin İdman Yurdu’ na transfer oldu. Büyük yıldız adayı olarak gösterilmesine rağmen 4 sene de beklentileri karşıyalamadı. Yeni Malatyaspor’da kendini tekrardan ispat edeceğini düşünüyorum. Boluspor maçında hat-trick yaptı, ikinci devrede de takımına skor anlamında daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yeni Malatyaspor’ un en büyük avantajı ilk iki için rakipleri olan Eskişehirspor ve Göztepe‘yi kendi evinde ağırlayacak olması. Son 3 hafta zorlu bir fikstür bekliyor. 32.hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. 33.hafta kendi evinde Boluspor ve 34.hafta deplasmanda Sivasspor’un konuğu olacak. Son iki hafta hayati maçlara çıkacaklar. Yeni Malatyaspor son haftaya kadar ilk iki şansını devam ettirir. İlk ikiye kalamazsa, play-offlara çok çırpanmış bir şekilde gireceğini düşünüyorum. Bu durum büyük bir dezavantaj olacaktır. Bir diğer durum 31. hafta sonunda play-offları garantilemiş ve ilk iki şansı çok az şekilde girer ve maçlara rotasyonlu çıkarlarsa. Play-offlarda en büyük favori olurlar. Malatyaspor' un transfer piyasasında birçok oyuncuyla adı geçiyor, eğer transfer sayısını çok tutarlarsa takımın uyum ve birlikteliği konusunda sıkıntılar doğabilir. Bu da ikinci yarı negatif görünümde bir Malatyaspor izlememize neden olabilir.





Eskişehirspor

1.Lig tarihinin kağıt üzerindeki en iyi kadrolarından birine sahip olarak lige başladılar. Her sene lig başlamadan önce başlanan “Süper Lig’e çıkan takımlar kim olur?“ sohbetlerinde ilk sırayı alan takım oldu. Sezon başlamadan önce Eskişehirspor’un yıllar önce Karabükspor’un Emenike’li kadrosuyla yaptığı gibi ligi domine edeceğini düşünüyordum fakat Eskişehir beklediğim düzeyin çok altında kaldı. Alpay Özalan’ın elindeki malzeme ile iyi sonuç aldığını düşünmüyorum. Eskişehirspor‘un birçok takımın transfer yasağı aldığı, alt yapıdan gençlerle mücadele ettiği ligde 16 maçta 29 golü başarısızlık olarak görüyorum. Çünkü 29 golün 13 tanesi ligin en zayıf olarak gösterilen (Mersin İdman Yurdu-6, Bandırma-4, Manisa-3) 3 takıma atıldı.Geri kalan, 13 maçta 16 gol büyük eldeki mevcut kadroya göre başarısızlıktır. (Göztepe maçında atılan 1 gol silindi). Eskişehir ayarında bir takımın 70.dakikaya kadar en az 2 gol bulup oyunu kontrol altına alması gerekiyor. Ama Eskişehirspor 8 maçta 2’den az gol atmış. Ayrıca Manisapor’a 3 gol atıp 1 puan almıştır. Tabi saha dışındaki borç ve puan silme cezaları gelecek haberleri takımı olumsuz etkiliyor. Bunu göz ardı etmemek lazım fakat kadro kalitesi bakımından ne olursa olsun, ES-ES‘in en az 7-8 gol daha fazla atması ve 5 puan daha fazla toplaması lazımdı düşünüyorum. Eskişehirspor’un oyuncu transferi etmesine gerek yok, zaten asıl sorun kadro değil ekonomik kriz. Kalan maçlarda ES-ES’in yan pas yapmak yerine, topu daha dikine oynaması gerekiyor. Erkan Zengin şu an takımın kilit oyuncusu konumunda, diğer oyuncularında daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Bekler daha çok bindirme yapmalı, orta saha ikili mücadelelerde daha etkin bir şekilde mücadele etmeli. Bu kadronun kendi sahasında rakiplere top çevirme imkânı vermemesi lazım. Eskişehirspor ilk yarı oynadığı futbolla beklentilerin altında kalsa da, şampiyonluğun en önemli favorisi olarak görüyorum.





Sivasspor

Kadro kalitesi ve derinliği ile ligin çok üzerinde bir kadro ile lige başladılar. Ligin ilk maçında deplasmanda Boluspor karşısından beklenmedik bir mağlubiyet aldılar. İkinci maçta Mersin İdman Yurdu’nu 6-0 ile yendiler. Osman Özküylü ile beklenen sonuçlar alınmayınca yollar ayrıldı. Mesut Bakkal yönetiminde çıkılan ilk maçta Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldılar. Sivasspor’un ilk yarıdaki en büyük başarısı Eskişehirspor’u 3-0 ve Göztepe’yi 2-0 yenmesiydi. Fakat ligin alt sıralarında mücadele eden takımlara sürpriz şekilde puan kaybettiler. Samsunspor , Adana Demirspor ve Elazığspor ile 0-0 berabere kaldılar. Büyükşehir Antepsor’a 2-1 yenildiler. Tolgahan Acar ve Ali Şaşal Vural gibi önemli kalecileri var. Ligde ilk başlarda kaleyi Tolgahan korurken son haftalarda kaleye Ali Şaşal geçti. İki kalecinin ikinci yarı rekabet içinde olması Sivasspor için büyük avantaj. Sivasspor’un geçen sene süper ligden düşmemesi için büyük mücadele harcayan Burhan Eşer, takımda kaldı. Başarılı kanat oyuncu 13 maçta 8 gol attı. Burhan Eşer gerçekten çok ekstra bir futbolcu,30dan fazla maçını izledim kötü mücadele ettiğini hatırlamıyorum. Gekas ile birlikte ikinci yarı çok güzel şeylere imza atabilir. Theofanis Gekas’ın Sivasspor’a olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ülkemizde daha önce top oynadığı için uyum sorunu yaşamaz. Sivasspor ikinci yarı da yapacağı transferle ilk ikiye kalma şansını son haftalara kadar devam ettirir. Kaleci Korcan Çelikal , Beykan Şimşek, Çağatay Çeken ve Hasan Kabze ile yollarını ayırdılar.





Boluspor

Sezona Sivasspor gibi güçlü bir takımı 4-1 yenerek, mükemmel bir başlangıç yaptılar. Ardından deplasmanda Elazığspor’u 2-0 yendiler. Dünyaca ünlü futbolcu Andre Santos ilk iki haftada 3 gol atarak göz doldurdu. İlerleyen haftalarda Boluspor sürekli ilk ikinin içinde yer aldı. Fakat son 5 maçta alınan 4 mağlubiyetle, 5. sıraya kadar düştüler. Özellikle son iki maçta 9 gol yediler. Bu olayı Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile üst üste iki maç oynamalarına bağlıyorum. Futbolcular ligdeki maçlara bedenleri sahada, akıllarında Beşiktaş maçlarında olarak çıktı. Rydell Peopen 16 maçta 11 gol atarak takımına büyük katkı sağladı. İlk 11’de sürekliliği olan Emre Kılınç gibi bir değeri alt yapıdan çıkardılar. Melih Ağa, Burak Asan, Umut Meraş gibi isimler alt yapıdan çıkan isimler kadro derinliğinin alternatif futbolcuları. 1994-1997 jenerasyonu ilerde takıma daha çok katkı sağlayacak gibi Boluspor alt yapı hocalarını tebrik etmek lazım. Mevcut kadro derinliğinin şampiyonluk için yeterli olmadığını düşünüyorum. Yönetim beni yanıltmadı 9 oyuncu ile yollar ayrıldı. En çok şaşırdığım isim ise 13 maça çıkan, Özgür Özkaya oldu. Üstelik Beşiktaş maçına kaptan olarak çıktı. Boluspor'un devre arası nasıl transfer yapacağı merakla bekleniyor. Boluspor devre arası çok iyi isimler transfer eder, takım ilk haftalarda oturursa ilk iki şansı var. Yoksa ilk 2 şansını mucize olarak görüyorum.





Balıkesirspor

Kendi evinde Eskişehirspor yenilgisi ile lige başladılar. Sonra deplasmanda Giresunspor’a 1-0 yendiler. BAL-KES ilk galibiyetini 3.hafta kendi evinde Göztepe’yi 2-1 yenerek aldı. Kaleyi tecrübeli eldiven Vukoviç koruyor. Alt yapıdan yetişen Oğuzhan Çapar yükselen değeri oldu. Eray Ataseven - İshak Çakmak ikilisinin Balıkesir’in bel kemiği olduğunu düşünüyorum.2013-2014 sezonunda şampiyon olan kadroda bulunan Burak Çalık bu sene geri döndü. Altay’da oynadığı yıllardan beri takip ediyorum. Burak Çalık, mücadele etmediği maç hatırlamıyorum. Sürekli bir mücadele içinde çabalıyor, ligin en iyi kanat oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. Eray-İshak-Burak orta sahadaki mücadeleleri ile takımı ayakta tutuyor. Foxi’nin orta sahada yeterli katkı yaptığını düşünmüyorum. Balıkesirspor’un o bölgede daha etkili bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani Balıkesir’in yeni bir Muhammet Reis’e ihtiyacı var. Böyle bir oyuncu orta sahanın yükünü hafifletir. Burak Çalık’la birlikte takımı daha iyi organize eder. Bekamenga‘nın daha çok gol pozisyona girmesini sağlar. Bekamenga 11 gol attı, dışarıdan çok iyi gibi gözükse de bana göre hem gol olarak hem de performans olarak yeterli katkıyı sağlamadı. Çünkü biraz detaylı incelersek 16 maça çıkmış 11 golü 6 maçta attı. Yani Bekamenga 10 maç gol atamamıştır. Üstelik gollerin 5 tanesi ligin en zayıf takımlarına (Mersin-3, Samsun-2 ) attı. Gol hesaplamasında bu iki takımın maçlarını çıkarırsak, 14 maçın 4 tanesinde 6 gol attı. Puan getirisine bakacak olursak, Eskişehir maçında attığı gole rağmen maç kaybedildi. Elazığspor maçında skor 3-1 iken dakika 89’da 4-1 yaptı. Sadece Göztepe ve Adana Demirspor maçlarında galibiyeti getiren golleri attı. Balıkesirspor‘un en büyük sıkıntısı ekonomik kriz, bu kriz takımı olumsuz etkiliyor. Ekonomik krize önlem alınmazsa, ilk 6 yarışından kopacakları görüşündeyim.





Ümraniyespor

Ligin ilk 7 hafta galibiyet ile tanışamadılar. 8.hafta deplasmanda Bandırmaspor’u 2-0 yenerek ilk galibiyetlerini aldılar. Defansta Mehmet Sedef, orta sahada Timur Temeltaş ve forvette Serdar Özbayraktar kadroda göze çarpan isimler. Steve Beleck fizik olarak çok iyi gibi gözükse de bitiricilik konusunda çok eksiklikleri var. Altınordu maçında kalenin önünde inanılmaz derecede kötü vurarak. Takımın sahadan beraberlikle ayrılmasını engel olamadı. Pozisyonu gole çevirse takımı devreyi play-offun içinde girecekti. Beleck 14 maçta henüz golle tanışamadı. Ümraniyespor’da bu sene yıldızı parlayan isim Emircan Altıntaş 7 golle takımına büyük katkı sağladı. Devre arası 2-3 takviye yapılması gerekli, en önemli ihtiyaç forvet. Erkan hoca ile takım çok büyük çıkışa geçti. Üst üste alınan 5 galibiyetle Ümraniyespor devreyi play-off’un 1 puan altında 7. Sırada tamamladı. Ümraniyespor’un ligi 7-12 arasında bitireceği kanaatindeyim.





Altınordu

Altınordu A takımdan çok altyapısının dünya çapındaki başarılarıyla gündeme gelen bir takım. Son zamanlarda her hafta altyapısında oynayan bir futbolcunun dünyaca ünlü futbol takımı tarafından takip edildiğinin haberlerini okuyoruz. Böyle devam ederlerse bu haberleri daha sık duyacağız gibi. Bu ülkede futbol alanında en çok takdiri hak eden takım şüphesiz Altınordu’dur. İzmir temsilcisi lige Giresunspor ile 2-2 berabere kalarak başladı. Ligi orta sıralarda geçirdiler. Sezonun ortalarında başkan Mehmet Özkan devre arası altyapıdan olmayan futbolcuları göndereceğini açıkladı. Devre arası sol bek Emre Kara, orta saha oyuncuları Kenan Karışık, Umut Sözen, Muhammed Emel ve forvet Üstün Bilgi ile yollar ayrıldı. İkinci yarı ne yapacakları merakla beklenen takımların başında geliyorlar.





Denizlispor

Lige büyük maddi sıkıntıyla başlayan takımlardan biri de, 3 puanı silinen takımlardan biri olan Horozlar oldu. Sık sık Denizlispor’un maddi durumun sıkıntılı olduğunu içeren haberler okuduk. Ali Tandoğan ile büyük bir toparlanma yaşadılar. Ali Tandoğan’ın ilk maçında Büyükşehir Gaziantepspor’u 2-1 yendiler. Hocanın futbolculuk dönemindeki gibi hırslı olması, genç olup başarıya aç olması bana göre Denizlispor’un en büyük avantajı. Denizlispor kalede büyük sorunlar yaşadı. Kalecilerin sakatlıkları takımı olumsuz etkiledi. Denizlispor’da Necati Yılmaz, Zeki Ayvaz ve Asil Kaan ilk yarıda kaleyi koruyan isimlerdi. Ümraniye maçında Zeki Ayvaz maç içerisinde sakatlandı yerini Asil Kaan girdi. Asil Kaan’da maç içersinde aldığı darbeden dolayı sakatlandığı ortaya çıktı. Kaleci Necati’de antrenmanda sakatlanmıştı. Kaleci Necati Yılmaz‘ ı Karşıyaka yıllarının başından beri takip ediyorum. 2009 yılında canlı izleme fırsatı bulmuştum. 20 yaşındayken, Ramazan Kurşunlu gibi bir usta kaleciyi yedek bırakarak kaleyi ilk devre almıştı. Süper Lig’de uzun yıllar oynar diye düşünüyorum beni yanılttı. Stoper Ömer Alp Kulga ilk devre başarılı futbolcuların başında geliyor. Andre Moritz ve Anıl Taşdemir gibi üst düzey tekniğe sahip iki oyuncuya henüz kendilerini gösteremedi diye düşünüyorum. Barış Örücü çok iyi bir futbol sergiliyor, güzel oyununu 16 maçta 5 gol ile süsledi. Forvetlerin attığı gollere bakarsak, Kappel 15 maç 3 gol, Yasin Ozan 10 maç 3 gol ve Alanyaspor’dan transfer edilen Slavko Peroviç 11 maçta sadece 1 gol attı. Geçen sene takımı tek başına sırtlayan Leandrinho‘nun yeri dolmadı. Denizlispor en büyük eksikliği takımın gol yükünü çekecek bir forvetinin olmaması olarak görüyorum. Puan silme cezası olmasaydı play-off’un içinde olacaklardı. Denizlispor devre arası 2-3 nokta takviye yaparsa play-offlara kalabilir. Takviye yapmaz ise ligi orta sıralarda 8-12 arasında bitirir diye düşünüyorum.





Giresunspor

Karadeniz ekibi ligi Altınordu deplasmanında 2-2 berabere kalarak açtı. Mustafa Kaplan ile yolları ayıran Çotanaklar, 1.Lig’i çok iyi bilen, tecrübeli hoca Yücel İldiz’e takımı emanet etti. Kadroya baktığımız zaman 1.Lig’de en fazla maça çıkan tecrübeli eldiven Eser Altın, sol kanatta tekniğini çok beğendiğim Volkan Okumak ve forvette yıllarca bu ligde top koşturan Özgürcan Özcan göze çarpan isimler. Maçlarını stadyumda ve tvden izlediğim Giresunspor’da ilk yarıda kadronun hücum alternatifi bakımında çok zayıf kaldığını düşünüyorum. Takımın gol konusunda tek sırtlayan isim olan Özgürcan 15 maçta 7 gole imza attı. Okafor 9 maçta henüz golle tanışamadı. Sadece Eskişehir maçında ilk 11 başladı. O maçta Özgürcan kadroda yoktu. Oyuna sonradan dahil olan Okafor skora katkı yapabilseydi, Çotanaklar ilk 6 içinde olabilirdi diye düşünüyorum. Abwo ve Dodo‘nun ikinci yarıda bir tık daha yukarı çıkmaları lazım. Devre arası yapılan takviyelerle ve Yücel İldiz’in tecrübesiyle play-offlara kalacaklarını düşünüyorum.





Şanlıurfaspor

Sezona Ünal Karaman ile başlandı. Ünal Karaman oyun ve skor olarak beklentilerin çok altında kaldı. Haftalar ilerledikçe Urfaspor düşme adayları arasında gösterilmeye başlandı. Alınan kötü sonuçların sonunda, Ünal Karaman istifa etmek zorunda kaldı. Kemal Kılıç hocalık görevine getirildi. Şanlıurfaspor Kemal Kılıç ile adeta küllerinden geri doğdu. Kemal Kılıç yönetiminde ilk maçında Altınordu’yu 3-0’lık net bir skorla geçti. Kemal hoca yönetiminde 4 maçta 10 puan alarak, şimdilik düşme tehlikesinden uzaklaştı. Urfaspor’un birçok maçını izledim ve oyunu ilerde tutabilmesi bir 10 numara alması lazım diye düşünüyorum. 2-3 takviye ile daha iyi seviyelere çıkabilir. Defansta Cemil Adıcan ve sağbekte İzzet’i beğeniyorum. Bu oyuncular daha önce 1.Lig’de üst düzey maçlarına çıktıkları için tecrübeleri ile takıma çok büyük destek oluyorlar. Yıllardır kendinen beklenen patlamayı yapamayan Batuhan Karadeniz bu sene Urfaspor formasını terletmeye başladı. İlk haftalarda fileleri havalandıramayan Batuhan, Kemal Hoca ile çıkılan ilk maçta gol atmaya başladı. Son haftalarda biraz kıpırdanmaya başladı gibi. Urfa’da ikinci yarı ne yapacağı merakla bekleniyor. Şanlıurfa‘ nın Türkiye Kupasındaki başarısını es geçmemek gerek. İlk 3 maçında 9 puan aldılar. Osmanlıspor ve Gaziantepspor gibi Süper Lig takımlarını yenmeyi başardılar. Urfaspor, kupada gruplardan çıkarsa lig tamamen ikinci plana atılır. Şanlıurfaspor’un ligi 8-14 sırası arasında bitireceğini düşünüyorum.





Adana Demirspor

Geçen sezon play-off finalinde Süper Lig biletini Alanyaspor’a kaptıran Adana Demirspor, sezona büyük umutlarla girdi. Sezon başında lisans sorunu çözemediği için Samsunspor maçına kaleci Emrullah, Onur Akbay ve Pote ile birlikte altyapıdan yetişen futbolcularla maça çıktı. 2.haftadan önce lisans sorunu çözüldü ve yapılan transferler oynamaya başladı. Emrullah Şalk, Oğuzhan Berber, Raspopovic, Serkan Yanık, Berkay Samancı, Sercan Kaya, Ozan İpek ve Pote gibi kâğıt üzerinde çok iyi kadrodan kurulu Mavi Şimşekler ilk yarı beklentilerin altında kaldı. En büyük sorunu stoper tandeminde yaşadı. Onur - Raspopoviç, Serkan - Raspopoviç ve Onur-Serkan tandemleri Demirspor’un birçok maçta puan kaybetmesine neden oldu. Sol bekte Oğuzhan Berber bu sene takımın göze çarpan ismiydi, başarılı bir ilk yarı geçirdi. Vederson’un sakatlanması takımı olumsuz etkiledi.. Pote attığı 7 golle takımını sırtladı. Bursaspor’da yıldızı parladıktan sonra bir türlü eski günlerine geri dönemeyen Ozan İpek, bu sene de beklentilerin çok uzağında kaldı. Attamah‘ın takımdan ayrılmasından sonra transfer edilen Mehmet Taş tam bir hayal kırıklığı oldu. Geçen sezon Süper Lig’de forma giyen Mehmet Taş bu sene 10 maçta görev aldı. Üstelik çoğu maçta oyuna son bölümde girdi. Takıma katkı sağlayamadı, beklentinin altında kaldı. 3 puan silme cezası da alan Adana Demirspor, 18 puanla ilk devreyi 12. sırada kapattı. Yönetim üzerinde büyük bir taraftar baskısı var. Sezon başında hedeflenen başarının altında olması, doğal olarak taraftarın haklı olarak isyan ettirdi. Taraftarın tepki göstermekte haklı olduğunu düşünüyorum.





Büyükşehir Gaziantepspor

Süper Lig'e yükselme hedefiyle kadro kuran Büyükşehir Gaziantepspor, üç sezondur yüksek harcamalarda bulunup, kalite isimleri kadrosuna katmasına rağmen bir türlü o beklenen başarıyı yakalayamıyor. Lige Göztepe ile 1-1 berabere kalarak başladı. 4. Haftasında Yeni Malatya maçında 2-0‘lık yenilgi ile ayrıldı. Maçın sonun çıkan olaylarda Murat Ceylan ve Ramazan Kahya kırmızı kart gördü. 5 maçlık ceza almaları takımı olumsuz etkiledi. Sezona Bülent Bölükbaşı ile başlayan Antep temsilcisi, ilerleyen süreçte teknik direktörlüğe Metin Diyadin getirildi. Muhammet Reis , Rıza Efendioğlu , Ramazan Kahya , Erdal Güneş , İskender Alın ve Murat Ceylan gibi tecrübeli isimlerin yanında Gökhan Sazdağı , Muhammet Himmet Ertürk gibi genç ve yetenekli oyuncuların kaynaşmasıyla kurulan bir takım. Ayrıca Uche Kalu , Ekigho , Adam Stachowiak , Nemanja Kojic gibi ligi iyi tanıyan kaliteli yabancılara sahip takımda bir türlü istenen başarı yakalanamadı . Gökhan Sazdağı ’nın kulübe federasyona verdiği için kadro dışı kaldığı yazılıyor. Muhammet Reis bu sezon, beklentilerin altından kaldı. Balıkesirspor, Osmanlı ve Karabükspor’ da gösterdiği performansını arattı. Son maçta kendi evinde Eskişehirspor’a karşı kullandığı penaltıyı gole çeviremeyen Reis, takımın 1-0 yenilmesine engel olamadı. Büyükşehir Gaziantepspor ligi orta sıralarda bitirir kanaatindeyim.





Bandırmaspor

Lige çok kötü bir başlangıç yaptılar. 6.hafta Manisaspor’u 4-0 yenerek ilk galibiyetini aldılar. Ve devam eden süreçte, alınan kötü sonuçlardan dolayı İsmail Ertekin ile yolları ayırıp Feyyaz Uçar ile anlaştılar. Boluspor ve Yeni Malatyaspor’ u yenerek büyük başarıya imza attılar. Fakat diğer haftalar beklenen puanları alamadılar. Ligde 14 puanla 14.sıradalar ama Manisaspor ve Elazığspor puan silme cezalarından dolayı puan olarak Bandırma’nın alt sırasına yerleşti. Puan silme cezaları olmasa Bandırma 16. sırada olacaktı. İkinci yarı düşmeme mücadelesi verecek olan Bandırma nokta transferler yapamazsa 1. Lig’deki ilk sezonunda düşmenin en büyük adaylarından olacaktır.





Elazığspor

Geçen sene play-offlarda kalan Gakgoşlar, bu sene transfer tahtası kapalı olarak sezona başladı. Ciddi anlamda ekonomik krizle boğuşan Elazığspor kaynak bulamazsa önümüzdeki yıllarda maalesef amatöre kadar düşebilir. FİFA tarafından ilk başta 12 puanı ceza geldi. Daha sonra 6 puan silinmeye neden olan Fabio Bilica’nın davasından vazgeçmesi üzerine 6 puan tekrar eklendi. Birçok oyuncusu sene başında yollar ayrıldı. Elazığspor’un dezavantajı, kadro derinliği olmaması ve merkez forvet eksikliğidir. Kaptan Onur Güney zor günlerinde takımını yalnız bırakmayarak büyük bir vefa örneği göstermiş oldu. Sezon devam ederken forvet oyuncuları Kenan Şahin ve Ümit Tütünci ile yollar ayrıldı. Orta sahada Tom, Murat Kayalı ve Traore ile takım ayakta kalıyor. Orta sahanın kilit oyuncusu Hamidou Traore’nin Trabzonspor ile adı anılıyor. Traore gider ve Elazığspor transfer yasağını kaldıramazsa ligden düşer diye düşünüyorum.





Manisaspor

Puan silme cezası alan takımlardan biri olan Ege temsilcisi, lige Elazığspor’u 1-0 yenerek başladı. Ardından 12.haftaya kadar galibiyet alamadılar. 3 farklı hocayla çalışan Manisaspor ikinci yarı küme düşmemeye oynayacak takımda yer alacak gibi gözüküyor. Kadrosunda Micheal Eneramo gibi üst düzey bir forvet bulunduran Tarzanlar gol yollarında yaşadığı sorunu çözemedi. Caner Öztürk 16 maç 1 gol, Bahattin Köse 13 maç 2 gol, Eneramo 8 maç 2 gol atarken Konde 8 maçta fileleri havalandıramadı.





Samsunspor

Sezona transfer tahtası kapalı bir şekilde girdiler. İlk 5 hafta galibiyet alamadılar. Engin Korukır ile yollar ayrıldı. Fatih Kılıçkaya, N’Diaye, Zola, Hasan Kılıç, Mustafa Sevgi, Murat Gürbüzerol ve Mehmet Çakır gibi tecrübeli isimlerin yanında altyapıdan çıkan gençlerle mücadele ediyorlar. Mustafa Sevgi, Mehmet Çakır ve Murat Gürbüzerol ‘un takıma yeterli katkı yaptıklarını düşünmüyorum. Samsunspor’un bu durumda olması kadro kalitesiyle normal ama bu isimler tek başlarına bazı maçları alabilirdi. 6 gol- 11 puanın üzerine çıkarak, Samsunspor’un 16-17 puan toplayabilirdi diye düşünüyorum. Stoperde N’Diaye takımın sigortası olmuş konumda birçok maçta yaptığı kritik hamlelerle takımı kurtardı. Takımın en büyük sıkıntısı gol bulma sorunu, 6 golle ligin en az gol atan takımı durumunda. Samsunspor 16 maçın 11’inde gol atamadı. Altyapıdan yetişen forvet Alperen Pak, 16 maçta golle tanışamadı. Samsunspor‘un en az 5 tane üst düzey futbolcuya ihtiyacı var. Yapılan transferlerinde çok üst düzey performans göstermesi gerekiyor. Eğer gerekli noktalara transfer yapılmazsa düşme adaylarının başında geliyor.





Mersin İdman Yurdu

Ali Kahramanlı takım otobüsüne, bu otobüs benim diyerek takımdan aldı. Takım iç sahadaki maçlara belediye otobüsüyle gidip-gelmeye başladı. Sivasspor deplasmanında 6-0‘lık yenilgi sonrası dönüş yolunda, kiralanan takım otobüsü bozuldu yolda kalan futbolculara, taraftar kendi otobüsünü verdi. Taraftar daha sonra Bozulan otobüsün yapılmasıyla Mersin’in yolunu tuttu.Transfer tahtası 2 yıldır kapalı olan Mersin İdman Yurdu’da kağıt üzerinde Mihaylov, Mitroviç, Sinan Kaloğlu, Tita ve Pedriel gibi 5 tane Süper Lig futbolcusu bulunduran Mersin İdman Yurdu alternatifsiz kadro ve gençlerin 1.Lig seviyesinin çok uzağında olmasından ve puan cezasından dolayı ilk yarıyı son sırada kapattı. İlk yarı çok iyi futbol sergilemesine rağmen ikinci yarı özellikle 50.dakikadan sonra takımın kondisyonu gözle görülür bir şekilde düştü. Tecrübesizlik ve kondisyon eksikliği farklı mağlubiyetlerin yolunu açtı. Genç futbolcuların bireysel hatalar yaptı 16 maçta 37 gol yenmesine sebep oldu. Özellikle sağbek Abdulkadir Korkut ve stoper Gökhan Akkan çok fazla bireysel hata yaptı. 15 maç forma şansı bulan Tolga Şahin sezon başındaki beklentilerin çok altında kalarak, hayal kırıklığı yarattı. Taraftarın genel eleştirisi alınan sonuçlardan ziyade takımın mücadele etmemesi üzerinde oldu. Başkanlık koltuğuna büyük umutlarla gelen Ali Tekin saha içinden çok, önceki başkanın borçlarını bitirmek için ve transfer tahtasını açmak için çalışıyor. Transfer döneminde nokta transferler yapılması lazım. Nokta transferler iş yaparsa ligde kalma şansı var. Takım ilk 5-6 hafta toparlanamazsa küme düşme adaylarının başında geliyor.



Altın ve Gümüş Karma

Lige fıkra gibi bir başlangıç yapıldı. Eski Başkantakım otobüsüne, bu otobüs benim diyerek takımdan aldı. Takım iç sahadaki maçlara belediye otobüsüyle gidip-gelmeye başladı. Sivasspor deplasmanında 6-0‘lıksonrası dönüş yolunda, kiralanan takım otobüsü bozuldu yolda kalan futbolculara, taraftar kendi otobüsünü verdi. Taraftar daha sonra Bozulan otobüsün yapılmasıyla Mersin’in yolunu tuttu.Transfer tahtası 2 yıldır kapalı olan Mersin İdman Yurdu’da kağıt üzerindevegibi 5 tane Süper Lig futbolcusu bulunduran Mersin İdman Yurdu alternatifsiz kadro ve gençlerin 1.Lig seviyesinin çok uzağında olmasından ve puan cezasından dolayı ilk yarıyı son sırada kapattı. İlk yarı çok iyi futbol sergilemesine rağmen ikinci yarı özellikle 50.dakikadan sonra takımın kondisyonu gözle görülür bir şekilde düştü. Tecrübesizlik ve kondisyon eksikliği farklı mağlubiyetlerin yolunu açtı. Genç futbolcuların bireysel hatalar yaptı 16 maçta 37 gol yenmesine sebep oldu. Özellikleveçok fazla bireysel hata yaptı. 15 maç forma şansı bulansezon başındaki beklentilerin çok altında kalarak,hayal kırıklığı yarattı. Taraftarın genel eleştirisi alınan sonuçlardan ziyade takımın mücadele etmemesi üzerinde oldu. Başkanlık koltuğuna büyük umutlarla gelensaha içinden çok, önceki başkanın borçlarını bitirmek için ve transfer tahtasını açmak için çalışıyor.nokta transferler yapılması lazım. Nokta transferler iş yaparsa ligde kalma şansı var. Takım ilk 5-6 hafta toparlanamazsa küme düşme adaylarının başında geliyor.

Hayal Kırıklığı 11

TFF 1.Lig'de ilk yarının performansıyla hayal kırıklığı yaratan, büyük umutlarla transfer edilip takımlarına beklenen katkıyı yapamayan oyuncularından kurulu bir 11 de hazırladık. Yandaki görselde görebilirsiniz. Altın Kadro, Gümüş Kadro ve Hayal Kırıklığı 11'i kişisel yorumlara dayanıyor, herkes farklı düşünebilir ancak mümkün olduğunca objektif seçimler yapmaya çalıştık. Ligin alt sıraları ve düşecek takımlar;

Transfer tahtalarının kapalı olmasından dolayı kadro yetersizliği ve puan silme cezalarından dolayı düşen takımlar çok az puan toplayarak düşecek. Bundan dolayı da ortalamanın altında puan toplayarak ligde kalma ihtimali bir hayli fazla. Son 5 yılda, ligi 15.sırada tamamlayıp en az puan toplayıp kümede kalan takım Denizlispor’du. 2014-2015 sezonunda, Denizlispor 33 puanla ligde kalan takım oldu. Devre arası transfer tahtaları açamayan takımlar olur ve puan silme cezaları gelmeye devam ederse bu sene 30 puan alan takım ligde kalabilir. Şuan, küme düşen takımlar kesin şunlar olur demeyi yanlış buluyorum. Çünkü ilk yarının sonunda düşme potasında olan takımlar transfer tahtasını açıp, 5-6 transfer yaptığı an ligdeki konumu değişebilir. Ya da düşme potasının yukarında bulunan bir takım ligin ortasında 6 puan silme cezası alıp, 12.sıradan 16.sıraya düşebilir. Şu takım bu takım düşer demiyorum ama transfer tahtasını açamayan takım kesin düşer. İlk devrede oynanan maçlarda alt yapıdan çıkan gençlerin ligin çok gerisinde olması bize bu sonucu gösterdi.







İlk Yarının Hocası: Erkan Sözeri (Ümraniyespor)

Ümraniyespor, sezon başında küme düşme adayı olarak gösteriliyordu. Ligin ilk 7 haftasında galibiyet alamadı. Erkan Sözeri’nin gelmesiyle takım küllerinden doğdu. Erkan hoca ile takım çok büyük çıkışa geçti. Üst üste alınan 5 galibiyetle Ümraniyespor devreyi play-off’un 1 puan altında 7. sırada tamamladı. Erkan Sözeri, Ümraniyespor'un başında 2,22 puan ortalaması yakalayarak lider Göztepe'nin bile üstünde bir başarı oranı yakaladı.



