Ben futbola Bergama Belediyespor’da başladım, o zaman babam beni altyapıya yazdırmış. Yani futbola başlamamda babamın büyük katkısı var.

Elazığspor forması giydiğim dönemde iyi performans göstermiştim, daha sonra Abdullah Avcı beni arayıp görüşmeye çağırmıştı. Gittik, görüştük ve anlaşmıştık o dönemde. Altyapısı iyi olan bir futbolcu değildim, Süper Lig’e ilk gittiğimde eksiklerimin olduğunun farkındaydım. Bu anlamda eksiklerimin gidermesinde ve futbolumun gelişmesinde Abdullah Avcı‘nın katkısı büyüktü. İstanbul Büyükşehir Belediyespor’daki ilk sezonumda golcü kimliğim öne çıkmamıştı ama asistlerim ön plandaydı. Daha sonra bir sezon daha burada oynayıp Sivasspor’a transfer oldum.

Elbette, biraz erken yaşta bu sıçramayı yapsaydım muhtemelen daha fazla Süper Lig’de forma giyerdim. 30 yaşında Galatasaray yakalamış bir futbolcu değil de 24-25 yaşında Galatasaray’a transfer olan bir futbolcu olabilirdim.

Sivasspor’a transfer olduğum dönemde takım olarak bizden beklenti büyüktü. Ancak o dönemde yaşanan kadro değişimi uyum sürecini biraz uzattı. O dönemde takım olarak düşüş yaşadık hatta Süper Lig’de kalmayı da 3-4 maç ile kurtardık. Uyum sürecini takım olarak atlattıktan sonra benim için son 2-3 sene zirve yaptığım zamanlardı.

Sivasspor ile 3 yıllık sözleşmem vardı, daha sonra 1 yıl daha uzattım. Menajerim Galatasaray’ın beni istediğini söyleyince doğal olarak gitmek istedim. Böyle bir macera yaşadık, aslında her şey güzel gidiyordu ama Fatih Hoca'nın 3 ay takımla beraber çalışmama rağmen beni kadroya almaması muallakta kalmama neden oldu. Kendi kararım ile ayrıldım diyebilirim.

Küçüklüğümden beri Galatasaraylıydım, Süper Kupa’yı kazanınca göz yaşlarıma hakim olamamıştım.

Evet hatta Beşiktaş ile görüşmeye gidecektim ama Fatih Hoca'nın ısrarı nedeniyle Galatasaray’ı seçtim.

Aslında hiçbir nedeni yoktu. Yusuf hoca transferin bitmesine 3 gün kala beni yanına çağırıp kulüp bulmamı söylemişti. Şok olmuştum, gittik başkan ile görüştük ama bir sonuç çıkmamıştı.

Abdullah Avcı’ya bundan dolayı bir kırgınlığım vardı, hatta çağrılmayı beklediğime dair bir mesajım olmuştu ve bu o dönemde medyaya yansımıştı. Abdullah hocanın Milli Takımı açıkladığı hafta sonu Beşiktaş ile maçımız vardı. Ben çok güzel oynamıştım hatta gol de atmıştım. Bu maçtan sonra Milli Takıma çağrılmayı beklemiştim ama olmadı.

Tatilde olduğumuz dönem de menajerimin Suat Hoca ile görüşmesi oldu. Bende Suat Hoca ve başkanımız nedeniyle burayı tercih ettim. Ayrıca ben Bergama’da yaşıyorum, evimin burada olması da burayı seçmemde bir nedendi.

Biz aslında şu an daha iyi bir puanda olabilirdik, sezon başından bu yana takımızda ciddi sakatlıklar meydana geldi. Öyle böyle sakatlıklar yaşamadık, şu an bile iskelet kadrodan 6-7 arkadaşımızın sakatlığı var. Buna rağmen zirveye oynuyoruz. Kendi performansıma gelecek olursam sezon başı kampında oldukça iyi çalıştım, ardından bir sakatlık geçirdim ve 2 aya yakın uzak kaldım. Döndüm tekrar bir adele sakatlığım oldu. Ancak şuan oldukça iyi durumdayım, iyi çalışıyorum ve taşın altına elimizi sokmaya başladık.

Daha 13-14 hafta var, bu ligde daha önce oynayan Ertuğrul abi ve kaleci Bayram ligin tecrübeli futbolcuları olduğu için sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu ligde 7-8 puan farka sakın aldanmayın, son hafta bile işin renginin değişebileceğini söylüyorlar. Bence de şu dakikadan sonra 5-6 maçlık seri/hava yakalayan şampiyonluğa en yakın takım olacak.





'nin bugünkü konuğu uzun yıllar Süper Lig'de forma giydikten sonra bu sezon başında'a transfer olanformasıyla gösterdiği başarılı performansla'a transfer olan Erman Kılıç, sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulamadan'a gönderilmişti.Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz, klasik bir soru ile başlamak gerekirse futbola nasıl başladın?Bergama Belediyespor’da gösterdiğin iyi performansın ardından sırasıyla Aliağa ve Elazığspor'da forma giydin. 24 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasıyla ilk kez Süper Lig’de forma giydin. Süper Lig’deki ilk sezonunu bizimle paylaşır mısın?Süper Lig’de ilk kez forma giydiğinde 24 yaşındaydın, daha genç yaşlarda bu düzeyde forma giyseydin kariyerinin daha farklı yönde gelişeceğini düşünüyor muydun?İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un ardından Türk futbolunda adının duyulmasını sağlayan Sivasspor’a transfer oldun. Burada Avrupa maçına da çıktın. Sivasspor’da forma giydiğin dönemi bizimle paylaşır mısın?Galatasaray’a transfer olma ve ayrılma sürecini bizimle paylaşır mısın?Peki Galatasaray formasıyla çıktığın ilk maç Fenerbahçe’ye karşı Süper Kupa maçıydı. İyi de performans göstermiştin. O finali birde senden dinleyelimPeki Galatasaray’a transfer olduğun dönem Beşiktaş iddiası da vardı, bu doğru muydu?Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasını 1-2 kez giydin ve kadro dışı kaldığın süreç vardı. Bunun nedeni neydi?Süper Lig’de çok iyi geçirdiğin sezonlar var ve Galatasaray transferinden önce oldukça istikrarlıydın. Abdullah Avcı ile çalışmıştın ve daha sonra Abdullah Avcı Milli Takımın başına geçtin. Milli Takım'a çağrılmayı bekledin mi bu dönemde?Menemen Belediyespor’a transfer olma sürecini bizimle paylaşır mısın?Sezon başından bu ana dek takımın ve kendi performansını değerlendirir misin?Şampiyonluk yolundaki en büyük rakipleriniz kimler? Ligin değerlendirmesini alalım bir de.