Adana Demirspor, Slovak ekibi Spartak Trnava'da forma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu forvet oyuncusu Robert Ndip Tambe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 4 kez Kamerun Milli Takımı'nın da formasını giyen Tambe, futbola ülkesinin Cinyodev FC takımında başladıktan sonra 2015'te Polonya ekibi LZS Piotrowka'ya transfer olmuştu. 1,5 sezon oynadığı Slovakya'da 47 maçta 11 gole imza atan Tambe, Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 5 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Robert Ndip Tambe transferini, oyuncuyu yakından takip eden Batuhan Hakcıl, Transfer Merkezi okurları için yorumladı.
Robert Ndip Tambe, 2 sezondur Avrupa piyasasında. Merkez forvetten ziyade kanat forvet özellikli, sürekli hareket halinde olan hızlı bir oyuncu. Kamerunlu golcü sol ayağını daha iyi kullanıyor.
Geçen sezon Slovakya liginde Spartak Trnava'da sezona hızlı bir giriş yaptı performans bazında. 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda da kupayı kazanan Kamerun milli takımında gördük kendisini. Birçok Avrupa takımının radarına girdi ancak turnuva sonrasında çok istekli bir oyun koymadı ortaya. Performansında yaşadığı bu ciddi düşüş, onun Adana Demirspor'a transferinde de önemli rol oynadığını düşünüyorum.
Stil olarak baktığımızda çok fazla mücadeleye girmeyen, doğru zamanda doğru yerde olmaya çalışan bir oyuncu. Yaşı ve maç tecrübesi itibarı ile potansiyelli ancak bazı acemilikleri olabilir bu sezon. O yüzden Pote'yi arayabilir Adana Demirspor taraftarı. İyi bir forvet ancak gerçek potansiyelini görmek için sabretmek gerekli diye düşünüyorum.
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