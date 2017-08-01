Robert Ndip Tambe, 2 sezondur Avrupa piyasasında. Merkez forvetten ziyade kanat forvet özellikli, sürekli hareket halinde olan hızlı bir oyuncu. Kamerunlu golcü sol ayağını daha iyi kullanıyor.

Geçen sezon Slovakya liginde Spartak Trnava'da sezona hızlı bir giriş yaptı performans bazında. 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda da kupayı kazanan Kamerun milli takımında gördük kendisini. Birçok A vrupa takımının radarına girdi ancak turnuva sonrasında çok istekli bir oyun koymadı ortaya. Performansında yaşadığı bu ciddi düşüş, onun Adana Demirspor'a transferinde de önemli rol oynadığını düşünüyorum.