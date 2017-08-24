24 Ağustos 2017 Perşembe
- 22:55 Altay, Ankaragücü'nden Muharrem Ozan Cengiz ve Altınordu'dan Ozan Sol ile imzaladı.
- 18:28 Barcelona ve Borussia, Ousmane Dembele'nin transferi için anlaşma sağladı. (L'Équipe)
- 18:21 Basketbol - Fenerbahçe Doğuş'un da gündeminde olan Darüşşafaka'nın Birleşik Amerikalı guardı Bradley Wanamaker, bir sezon daha yeşil-beyazlı formayı giyecek.
- 18:12 Barcelona, 1995 doğumlu defansif orta sahası Sergi Samper'i Las Palmas'a kiraladı.
- 18:07 Panathinaikos, geçen sezon Udinese'den ülkesinin Racing takımına kiralanan Arjantinli sol bek oyuncusu Emanuel Insua ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:35 Borussia Dortmund forması giyen Emre Mor, La Liga ekibi Celta Vigo ile görüşme halinde. Celta Vigo, bu transfer için 13 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. (NTV Spor)
- 16:16 Zlatan İbrahimovic, 1 yıl daha Manchester United forması giyeceğini resmen açıkladı.
- 15:11 Hull City, geçen sezon Glasgow Rangers'ta kiralık oynayan İspanyol ofansif orta saha oyuncusu Jon Toral'ı Arsenal'den transfer edip 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15:00 Göztepe, Hajduk Split'in 27 yaşındaki Hırvat stoper Zoran Nizic için istediği bonservis bedelini 1 milyon Euro'dan 2 milyon Euro'ya çıkarması üzerine transferden vazgeçti.
- 14:04 Premier Lig'in yeni takımı Huddersfield Town, Ingolstadt'ın 1994 doğumlu
İsviçreli sağ beki Florent Hadergjonaj'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık olarak kadrosuna kattı.
- 13:45 Sivasspor, Trabzonspor ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Cezayirli savunma oyuncusu Carl Medjani ile anlaşmaya vardı.
- 13:22 İsveç 2.Lig ekibi Brommapjkarna'da forma giyen 1,87m boyundaki 1998 doğumlu forvet oyuncusu Viktor Gyökeres, Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer oluyor.
- 13:12 Trabzonspor, Carl Medjani ve Sefa Yılmaz'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.
- 13:04 Ajax, Rapid Wien'in 1998 doğumlu stoperi Maximilian Wöber'i 7.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katarak 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 11:47 Akhisar Belediyespor, geçen sezon Blackburn Rovers'ta kiralık oynayan
Swansea City'nin Hollandalı forvet oyuncusu Marvin Renato Emnes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 11:13 Basketbol - Trabzonspor, eski takım kaptanı Alper Saruhan ve NBA Gelişim Ligi’nde Santa Cruz Warriors forması giyen Nijeryalı pivot Chris Obekpa ile sözleşme imzaladı.
- 10:28 17 yabancısı olan Beşiktaş; Boyko, Franco, Milosevic ve Aras'ı gönderip yabancı sayısını 13'e düşürerek son hakkını Domagoj Vida ya da Demba Ba için kullanmayı düşünüyor. Vida transferi Ocak ayına kalırsa son yabancı hakkı, Demba Ba için kullanılacak.
- 10:22 Juventus, Alman stoper Benedikt Höwedes'i transfer etmek için Schalke ile temasa geçti.
- 09:27 Twente, 2015-16 sezonunda Kayserispor'da forma giyen 1992 doğumlu Faslı sol
kanat oyuncusu Adnane Tighadouini'yi Malaga'dan 1 yıllığına kiraladı.
- 09:16 Gaziantepspor formasıyla 2015-16 sezonunda ligimizde forma giyen
Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Abuda, Atletico Goianiense'den Figueirense'ye
transfer oldu.
- 09:08 Swansea City, Hull City'den sol kanat Sam Clucas'ı 16,3 milyon Euro'ya transfer etti.
23 Ağustos 2017 Çarşamba
- 18:13 Osmanlıspor'un sözleşmesini feshettiği Malili santrafor Cheick Diabate, Guingamp ile anlaştı.
- 17:05 Tottenham, Southampton'un Arjantinli kalecisi Paulo Gazzaniga ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:39 Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Porto'dan Hernani'yi kiralık, Astana'dan Twumasi'yi ise bonservisiyle almak istiyoruz. Barcelona'dan Douglas için ise bu akşama kadar bir yanıt gelecek."
- 16:10 Zenit, Independiente forması giyen Arjantinli sağ kanat oyuncusu
Emiliano Rigoni'yi 9 milyon Euro bonservisle transfer ederek 4 yıllık
sözleşme imzaladı.
- 15:46 Osmanlıspor, İngiliz ekibi Leeds United'da forma giyen 25 yaşındaki Senegal asıllı Fransız forvet oyuncusu Souleymane Doukara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:26 Hollanda ekibi ADO Den Haag, geçen sezon QPR'den kiraladığı Fas asıllı Hollandalı sol
kanat oyuncusu Nasser El Khayati'yi bonservisiyle transfer etti.
- 13:14 Sivasspor, Lokomotiv Moskova'nın Kongolu ön liberosu Delvin N'Dinga ile anlaştı.
- 10:45 Fenerbahçe'den açıklama: "Jose Sosa için kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi yoktur."
- 10:07 Lokomotiv Moskova, Lille forması giyen Portekizli golcü Eder'i 1 yıllığına kiraladı.
- 09:55 Southampton, Lazio'nun 23 yaşındaki Hollandalı stoperi Wesley Hoedt'i 16,4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 09:37 Panionios'tan ayrılan Nijeryalı golcü Michael Olaitan, FC Samtredia ile sözleşme imzaladı.
22 Ağustos 2017 Salı
- 23:50 Stuttgart, Estudiantes'in 1997 doğumlu Arjantinli defansif orta saha
oyuncusu Santiago Ascacibar'ı 8 milyon Euro bonservisle transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 22:47 Panathinaikos, daha önce Galatasaray forması da giyen Stuttgart'ın Arjantinli sol bek oyuncusu Emiliano Insua ile anlaşarak oyuncuyu imza için Atina'ya getirdi.
- 21:30 Galatasaray, forvet oyuncusu Volkan Pala'nın Van BBSK'ya kiralandığını KAP'a bildirdi.
- 21:10 Kahramanmaraşspor, Gaziantep BBSK'da oynayan sol bek Ramazan Kahya'yı transfer etti.
- 19:45 Bursaspor, geçtiğimiz sezonu Gijon'da kiralık geçiren 27 başındaki sağ bek oyuncusu Douglas'ın transferi için Barcelona ile görüşüyor.
- 19:02 Samir Nasri, düzenlenen imza töreniyle Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
- 18:50 Inter, Valencia'dan 1994 doğumlu Portekizli sağ bek Joao Cancelo'yu kiraladı.
- 18:02 Freiburg, Kaiserslautern'in stoperi Robin Koch'u 4 milyon Euro bonservisle transfer etti.
- 17:43 Basketbol - Galatasaray Odeabank’ın anlaştığı Rakeem Christmas, İstanbul’a geldi.
- 16:40 Birmingham City, Southampton'un forvet oyuncusu Sam Gallagher'i kiraladı.
- 15:29 Celtic, Nadir Çiftçi'yi İngiltere League One takımlarından Plymouth Argyle'e kiraladı.
- 14:45 Hannover, Rubin Kazan'dan forvet oyuncusu Jonathas'ı 9 milyon Euro'ya transfer etti.
- 14:16 BAL ekibi Sinopspor'a transfer olan Alanzinho, Sinop'ta büyük bir coşkuyla karşılandı.
- 13:17 Bursaspor, Al-Nasr'dan transfer ettiği Jires Kembo-Ekoko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 11:22 Ingolstadt, Monaco'dan transfer ettiği stoper Marcel Tisserand, Wolfsburg'a kiraladı.
- 10:47 Standard Liege, Portekiz ekibi Estoril'in Brezilyalı 10 numarası Carlinhos'u transfer etti.
- 23:45 Emre Mor'un menajerliğini yapan Muzzi Özcan, Emre'nin Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile anlaştığını ve İtalyan devi Milan'a transfer olacağını açıkladı.
- 22:50 Paraguaylı savunma oyuncusu Gustavo Gomez için Milan ile görüşen Fenerbahçe, Jose Sosa'nın transferi için de bir görüşme gerçekleştirecek. (NTV Spor)
- 21:03 Brighton, Zurich'ten forvet Raphael Dwamena'yı 15 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.
- 20:58 BAL ekibi Sinopspor, eski Bursasporlu Teteh Bangura'dan sonra Trabzonspor formasıyla tanıdığımız Brezilyalı oyuncu Alanzinho'yu da transfer ederek bombayı patlattı.
- 20:49 Galatasaray, 3 sene önce Manisaspor'dan 750 bin Euro'ya transfer edilen Oğuzhan Kayar'ın sözleşmesinin bedelsiz olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.
- 20:17 Antwerp, LA Galaxy'den Belçikalı stoper Jelle Van Damme'yı 200 bin Euro'ya transfer etti.
- 19:50 Antalyaspor, 1995 doğumlu Muhammed Türkmen ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
- 19:02 Bursaspor, BAE ekibi Al-Nasr'dan transfer ettiği Fransız sağ kanat Jires Kembo-Ekoko ile yarın saat 12:30'da düzenlenecek imza töreniyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
- 17:48 Sakaryaspor, şampiyonlukların adamı Murat Akın transferini resmen açıkladı.
- 15:05 Antalyaspor, Samir Nasri ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
- 14:25 Beşiktaş, geçen sezon Borussia Dortmund'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Oğuzhan Aydoğan'ın Almanya'nın Karlsruher SC kulübüne 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
- 14:12 Birmingham City, Arsenal'den Carl Jenkinson ve Cohen Bramall'ı 1 yıllığına kiraladı.
- 13:50 Valencia, Inter'den Fransız orta saha Geoffrey Kondogbia'yı 1 yıllığına kiraladı.
- 13:27 Cagliari'ye kiralanan Fenerbahçeli Gregory Van der Wiel, sağlık kontrolünden geçti.
- 13:01 Nazilli Belediyespor, Adanaspor'dan Emre Koca ile 2 yıllığı sözleşme imzaladı.
- 12:18 Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Hugo Rodallega, ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
- 11:53 Hamburg, Nicolai Müller'in sakatlığı sonrası Galatasaray forması giyen Sinan Gümüş'e talip oldu. Konuşulan bonservis ücreti 6 milyon Euro. (Sky Deutschland)
- 11:48 Barcelona, Nice'in Fildişili orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ile 4 yıllığına anlaştı. Barça, 40 milyon Euroluk
serbest kalma bedeli olan Seri için Nice'e 30 milyon Euro teklif etti.
- 00:22 Trabzonspor, Jose Sosa transferi konusunda Milan ile anlaşmaya vardı. (beIN Sports)
- 22:40 Samsunspor, Konyaspor'da oynayan forvet oyuncusu Halil İbrahim Sönmez ile anlaştı.
- 21:17 Sakaryaspor, 1.Lig'de 8 takım ile şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren tecrübeli orta saha oyuncusu Murat Akın'ı transfer etti.
- 20:56 Batuhan Karadeniz, 200 bin TL bonservis bedeliyle Şanlıurfaspor'dan ayrılıp 100 bin Euro karşılığında Arnavutluk Süper Ligi ekiplerinden Skenderbeu ile anlaşmaya vardı.
- 20:14 AC Milan, Fiorentina'dan Nikola Kalinic'in 25 milyon Euro'ya transfer edildiğini açıkladı.
- 18:08 Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Parlakay, Porto ile 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hernani'nin transferini görüşmek için bugün Portekiz'e gitti.
- 18:02 Şanlıurfaspor, Ankaragücü'nden ayrılan orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ve Altay'ın sol kanat/forvet oyuncusu Abdülkadir Akyıldız'ı transfer etti.
- 17:32 Bursaspor, BAE ekibi Al-Nasr'da forma giyen 29 yaşındaki Kongo asıllı Fransız sağ kanat oyuncusu Jires Kembo-Ekoko ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
- 17:09 Portekiz ekibi Sporting, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezilyalı forvet oyuncusu Gabigol'ü Inter'den 1 yıllığına kiraladı. Gabigol'ün maaşının büyük bölümünü, Inter ödeyecek.
- 16:32 Beşiktaş, Hannover’de oynayan forvet oyuncusu Kenan Karaman’ı gündemine aldı
- 15:24 Şanlıurfaspor, Ankaragücü'den ayrılan Muhammed Gönülaçar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 13:50 Antalyaspor'un anlaşmaya vardığı ünlü futbolcu Samir Nasri, Antalya'ya geldi.
19 Ağustos 2017 Cumartesi
- 20:29 Fenerbahçe, Gregory van der Wiel için Cagliari'den 1 milyon Euro kiralama bedeli alacak.
- 19:11 Konyaspor, Çin ekibi Tianjin Teda'da forma giyen 24 yaşındaki Gabon milli takımının forver oyuncusu Malick Evouna'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.
- 16:48 Fenerbahçe'de Hollandalı sağ bek Gregory Van der Wiel, İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralanıyor.
- 16:06 Ligue 1 ekibi Troyes, daha önce Trabzonspor forması da giyen Güney Koreli forvet oyuncusu Hyun-Jun Suk'u Porto'dan satın alma opsiyonuyla kiralamak için anlaşmaya vardı.
- 15:56 Fenerbahçe, Milan'dan ayrılması beklenen 30 yaşındaki Arjantin asıllı İtalyan savunma oyuncusu Gabriel Paletta ile anlaşma sağladı. (Calciomercato)
- 15:53 Real Madrid, genç yıldızı Marco Asensio'nun kontratını 1 yıl daha uzatıp serbest kalma bedelini 350 milyon Euro'dan 500 milyon Euro'ya çıkardı.
- 15:37 Malaga'dan ayrılan orta saha oyuncusu Fernando Tissone, Karpaty Lviv'e transfer oldu.
- 14:22 Ligue 1 ekibi Nantes, Belçika'nın KAA Gent takımında forma giyen 1,97m boyunda, 25 yaşındaki Malili forvet oyuncusu Kalifa Coulibaly ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 11:53 Barcelona, Palmeiras forması giyen 22 yaşında, 1,95m boyundaki Kolombiyalı stoper Yerry Mina'nın transferi için 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
18 Ağustos 2017 Cuma
- 22:31 Valencia, Inter'den Kolombiyalı stoper Jeison Murillo'yu 2 yıllığına kiraladı.
- 20:16 Yeni Malatyaspor, Almanya'nın Hamburg takımından forvet oyuncusu Batuhan Altıntaş ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
- 19:50 Valencia, Arsenal'den 12 milyon Euro bonservisle tranfer ettiği Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Paulistan'nın serbest kalma bedeli 80 milyon Euro.
- 19:35 Konyaspor, Austria Wien'in Hırvat stoperi Petar Filipovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 19:24 Tottenham, Ajax'ın 21 yaşındaki stoperi Davinson Sanchez ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Tottenham, Ajax'a 35 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus ödeyecek.
- 19:17 Juventus, Blaise Matuidi'nin PSG'den 20 milyon Euro bonservis bedeli +10,5 milyon Euro bonus karşılığında transfer edilip 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 17:12 Yeni Malatyaspor, River Plate'den transfer ettiği 26 yaşındaki Ekvador milli takımının stoperi Arturo Mina ile 3+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.
- 16:43 Fiorentina, Real Betis forması giyen Arjantinli stoper German Pezzella'yı 500 bin Euro kiralam bedeli karşılığında 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
- 16:05 Genoa, Torino forması giyen stoper Luca Rossettini'yi 2 milyon Euro'ya transfer etti.
- 15:52 Altınordu, Alanyaspor'un tecrübeli orta sahası Deniz Vural ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15:45 Fenerbahçe, yeni transferleri Giuliano, Soldado ve Isla için imza töreni düzenledi.
- 15:36 Karabükspor formasıyla ligimizde de oynayan Cape Verdeli sol kanat oyuncusu Kuca, Arouca'dan bir başka Portekiz ekibi Boavista'ya transfer oldu.
- 15:27 Hindistan ekibi Kerala Blasters, en son PAOK forması giyen 36 yaşındaki ünlü Bulgar golcü Dimitar Berbatov ile sözleşme imzaladı.
- 15:02 Juventus CEO'su Beppe Marotta: "Kwadwo Asamoah, Galatasaray'ın ilgisinden bahsetti ancak bize 'ayrılmak istiyorum' demedi."
- 14:47 Las Palmas ile sözleşmesini fesheden Ganalı orta saha oyuncusu Kevin-Prince Boateng, yeni takımı Eintracht Frankfurt için sağlık kontrolünden geçti.
- 13:49 Konyaspor'da 23 yaşındaki forvet Seddar Karaman, pilot takım Anadolu Selçukspor'a kiralandı. Bir diğer forvet oyuncusu Halil İbrahim Sönmez de takımdan ayrılıyor.
- 12:41 Ümraniyespor, Fransa 3.Lig ekibi Laval'da forma giyen 25 yaşındaki Gabon milli takım stoperi Aaron Appindangoye ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 00:10 Fulham, Braga'nın ofansif orta saha oyuncusu Rui Fonte ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 23:48 Yeni Malatyaspor'un 3+1 yıllığına anlaştığı 26 yaşındaki stoper Arturo Mina, İstanbul'a geldi. Ekvatorlu milli stoper, yarın sağlık kontrolünden sonra imzayı atacak.
- 23:15 Celta Vigo'dan ayrılan Marcelo Diaz, Meksika ekibi Pumas ile sözleşme imzaladı.
- 20:10 Valencia, Arsenal'in 26 yaşındaki Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista'yı transfer ediyor. Paulista, Arsenal'a 15 milyon Euro bonservisle Villarreal'den gelmişti.
- 20:02 Celta Vigo, Şilili milli defansif orta saha oyuncusu Marcelo Diaz ile yollarını ayırdı.
- 19:07 Bologna, Inter'den ayrılan 35 yaşındaki forvet Rodrigo Palacio'yu renklerine bağladı.
- 19:02 Panathinaikos, Boca Juniors'tan 26 yaşındaki forvet Andres Chavez'i transfer etti.
- 18:45 Kastamonuspor 1966, Ümraniyespor'dan forvet oyuncusu Abdullah Halman ve Adana Demirspor'dan defansif orta saha oyuncusu Alican Karadağ ile sözleşme imzaladı.
- 18:02 Basketbol - Galatasaray Odeabank'ın yeni transferleri Birleşil Amerikalı oyuncular DaJuan Summers ve Richard Hendrix İstanbul'a geldi.
- 17:52 Bundesliga 2 ekibi Sandhausen, en son Tuzlaspor'da forma giyen, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor formalarıyla hatırladığımız Şahin Aygüneş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:27 Giresunspor, 5 sezondur Mersin İdmanyurdu'nda oynayan stoper Milan Mitrovic ile anlaştı.
- 16:55 Yeni Malatyaspor’un prensipte anlaştığı River Plate ve Ekvator milli takım stoperi Arturo Mina, sözleşme imzalamak için Türkiye’ye geliyor.
- 16:50 Borussia Mönchengladbach, Augsburg'da forma giyen forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Paraguaylı golcü, 2009-2012 yılları arasında Gladbach'ta oynamıştı.
- 15:29 Osmanlıspor'da Romen forvet Raul Rusescu, Polonyalı stoper Lukasz Szukala, Brezilyalı orta saha Luiz Carlos ve Malili golcü Cheick Diabate'nin sözleşmeleri feshedildi.
- 15:15 Nantes, KV Oostende'den sol kanat Yassine El Ghanassy ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:09 Basketbol - Galatasaray Odeabank, geçen sezon Indiana Pacers'ta forma giyen Birleşik Amerikalı pivot Rakeem Christmas ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 13:08 Fenerbahçe, yarın 15.30'da Isla, Giuliano ve Soldado için imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
- 12:46 Barcelona'nın 40 milyon Euro'ya transfer ettiği Paulinho, sağlık kontrolünden geçti.
- 12:41 Juventus'un PSG'den 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, yeni takmı için sağlık kontrollerinden geçti.
- 12:32 Fenerbahçe, Valencia'nın Şilili sağ kanat oyuncusu Fabian Orellana ile satın alma opiyonuyla birlikte kiralık olarak anlaştı. (Superdeporte)
- 12:03 Gümüşhanespor, Erzurumspor'dan forvet Ersel Aslıyüksek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 11:45 Heracles, Twente U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki Türk asıllı sol kanat oyuncusu Zeki Erkılınç'ı 1 yıllığına kiraladı.
16 Ağustos 2017 Çarşamba
- 23:35 Sivasspor, Charleroi'nin Belçikalı forveti David Pollet ile büyük ölçüde anlaştı.
- 23:08 Fiorentina, Diego Simeone'nin oğlu Giovanni Simeone'yi Genoa'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edip 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı.
- 22:45 Everton, Swansea'den 50 milyon Euro'ya transfer ederek kulüp rekorunu kırdığı İzlandalı orta saha oyuncusu Gylfi Sigurdsson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 22:21 İngiltere Championship ekibi Birmingham'a transferi gündeme gelen Ogenyi Onazi'ye İngiltere Futbol Federasyonu'ndan çalışma izni çıkmadığı için Trabzonspor'da kaldı.
- 22:10 Atiker Konyaspor, BAE ekibi Fujairah SC'de forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Patrick Friday Eze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 21:30 Alanyaspor, Rusya Premier Lig ekibi Ural Ekaterinburg'da forma giyen Zambiya Milli Takımı'nın sol kanat oyuncusu Chisamba Lungu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 21:15 Yeni Malatyaspor, Bastia'nın orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 20:50 Gazişehir Gaziantep FK, Hollanda'da FC Eindhoven forması giyen 1995 doğumlu Faslı sağ kanat oyuncusu Daoud Bousbiba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 20:35 Eintracht Frankfurt, Metz'in stoperi Simon Falette'i 5 milyon Euro'ya transfer etti.
- 20:02 ️Basketbol - Baskonia, Anadolu Efes'ten Jayson Granger ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 18:25 Fulham, Liverpool'dan 1997 doğumlu sol kanat Sheyi Ojo'yu 1 yıllığına kiraladı.
- 18:08 PSV Eindhoven, Vitesse'nin kalecisi Eloy Room ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 18:04 Brighton, Club Brugge'de forma giyen Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Jose Izquierdo'yu 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.
- 17:56 Osmanlıspor, Gençlerbirliği forması giyen Anıl Karaer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:19 PSG'nin orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, Juventus'a imza atmak için Torino'da.
- 16:46 Fenerbahçe, Luis Nani'yi 1 yıllığına kiralamak istiyor ancak Valencia, oyuncuyu bonservisiyle birlikte elden çıkarmayı düşünüyor. (Marca)
- 16:30 Caen, 1996 doğumlu Faslı orta saha Youssef Aït Bennasser'i Monaco'dan 1 yıllığına kiraladı.
- 16:18 Everton Menajeri Ronald Koeman, Swansea'de forma giyen İzlandalı orta saha oyuncusu Gylfi Sigurdsson'u 49 milyon Euro'ya transfer ettiklerini açıkladı.
- 16:08 Ajaccio, Bastia forması giyen kaleci Jean-Louis Leca ile sözleşme imzaladı.
- 15:42 Levante, Moreirense'nin Ganalı golcüsü Emmanuel Boateng'i 2 milyon Euro'ya transfer etti.
- 15:36 Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A ligi ekiplerinden Gremio'da forma giyen 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Lincoln ile görüşüyor.
- 15:24 Las Palmas, Kevin-Prince Boateng'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Boateng'in Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a imza atması bekleniyor.
- 15:13 Kayserispor, 11 yıldır Shakhtar Donetsk forması giyen 34 yaşındaki
Ukrayna milli takımının kaptanı, stoper oyuncusu Oleksandr Kucher ile 1+1 yıllık sözleşme
imzaladı.
- 15:05 Fransız Basını, St. Etienne forması giyen Senegalli sol bek Cheikh M'Bengue'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağını yazdı. 29 yaşındaki oyuncu milli takımda da forma giyiyor.
- 14:26 Villarreal, Carlos Bacca'yı satın alma opsiyonuyla Milan'dan 1 seneliğine kiraladı.
- 13:23 Newcastle United, Stoke City forması giyen İspanyol forvet oyuncusu Joselu'yu 5 milyon pound bonservis bedeliyle transfer edip 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 13:02 Polonya ekibi Zaglebie Lubin, en son Çaykur Rizespor forması ile izlediğimiz forvet oyuncusu Patryk Tuszynski'yi transfer etti.
- 12:58 Alanyaspor, Brezilyalı yıldızı Vagner Love'ın sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
- 12:50 Adanaspor, eski Beşiktaşlı tecrübeli sol bek Gökhan Süzen ile sözleşme imzaladı.
- 12:45 Stoke City, İspanyol sol kanat oyuncusu Jese Rodriguez'i PSG'den 1 yıllığına kiraladı.
- 23:00 West Bromwich, Everton'ın Premier Lig'de en çok maça (628) çıkan 2. oyuncu unvanına sahip 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Gareth Barry ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 22:10 Derby County, Galler Milli Takımı'nın ofansif orta saha oyuncusu Tom Lawrence'ı Leicester City'den 5,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.
- 21:32 Bandırmaspor, Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Oğuzhan Kayar ile anlaştı.
- 14:40 Fenerbahçe'nin rakibi Makedon ekibi Vardar, Brezilya'da Sao Paulo ve Corinthians gibi takımlarda oynayan forvet oyuncusu Ytalo ile sözleşme imzaladı.
- 13:15 Fiorentina, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Gil Dias'ı 2 yıllığına kiraladı.
- 11:30 Konyaspor, Austria Wien forması giyen Hırvat stoper Petar Filipovic ile anlaştı.
- 11:22 Sivasspor, Belçika'nın KV Oostende takımından 650 bin Euro'ya transfer ettiği 27 yaşındaki Fildişili milli forvet oyuncusu Gohi Bi Cyriac ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 01:06 Sivasspor'un anlaşmaya vardığı Fildişili forvet Gohi Bi Cyriac, Türkiye'ye geldi.
14 Ağustos 2017 Pazartesi
- 21:30 Galatasaray, Feghouli ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. 4,25 milyon Euro bonservisle transfer edilen Feghouli yıllık 3,85 milyon Euro garanti ücret alacak.
- 20:48 Düzcespor, Çaykur Rizespor'da forma giyen Furkan Safi'yi 1 yıllığına kiraladı.
- 20:25 Galatasaray, Sofiane Feghouli için yarın Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleyecek.
- 19:50 Milan'da satış listesine koyulan Carlos Bacca, sezonu sonu 18 milyon Euro zorunlu satın alma bedeliyle Villarreal'e 1 yıllık kiralık olarak imza atmak üzere.
- 18:09 Göztepe, Basel forması giyen Fildişili sol bek Adama Traore ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:41 Real Betis, Zenit'in 30 yaşındaki orta sahası Javi Garcia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15:52 Altay'dan Kardemir Karabükspor'a transfer olan orta saha oyuncusu Yolcu Mansız, 1 yıllığına kiralık olarak Gölcükspor'a transfer oldu.
- 14:33 Getafe, geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'a transferi son anda iptal olan 1997 doğumlu Uruguaylı sol bek Mathias Olivera ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
- 13:58 Gümüşhanespor, Galatasaray alt yapısından yetişen ve geçen sezon Giresunspor'da kiralık oynayan 1994 doğumlu forvet Berk İsmail Ünsal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 12:15 Basketbol - Pınar Karşıyaka, Olympiakos'tan Amerikalı guard Dominic Waters ile anlaştı.
- 11:55 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Makedon ekibi Vardar'da geçen yıl 12 gol atan forvet oyuncusu Jonathan Balotelli, Katar ekibi Al-Gharafa'ya transfer oldu.
- 11:52 Amiens, Sion'un forvet oyuncusu Moussa Konate ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 11:30 Fenerbahçe, Trabzonspor'un Giuliano hamlesine misilleme olarak Spartak Moskova'dan Roman Neustadter'e karşılık para + Serdar Taşçı'yı istedi.
- 10:42 Tire 1922 Spor, eski Bursasporlu sol kanat oyuncusu Ozan İpek ile anlaşmaya vardı.
- 18:44 Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane Feghouli, İstanbul'a geldi.
- 16:25 Adanaspor, sezon başı Giresunspor'a transfer olup daha sonra takımdan ayrılan eski Beşiktaşlı tecrübeli sol bek Gökhan Süzen ile anlaştı.
- 15:22 Karabükspor'da Yevhen Seleznyov, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
- 10:59 Borussia Dortmund, Barcelona'ya gitmek istediği için antrenmanlara çıkmayan Ousmane Dembele'nin süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
12 Ağustos 2017 Cumartesi
- 22:05 Galatasaray, Sofiane Feghouli ve kulübüyle görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
- 21:34 Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane Feghouli, yarın saat 16.00'da İstanbul'da olacak.
- 19:48 Fenerbahçe, Zenit forması giyen Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Giuliano'nun 7 milyon Euro karşılığında transfer edilip 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
- 19:26 Zenit, Guiliano'nun kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceğini resmen açıkladı.
- 19:27 Emre Mor'un Inter'e transferi, menajeri Muzzi Özcan'ın 5 milyon Euro komisyon istemesi nedeniyle zora girdi. (Premium Sport)
- 18:31 Manchester City, Bursaspor'un da gündemine gelen Austria Wien'in 1993 doğumlu Nijeryalı forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'yi bonservisi ile alıp Girona'ya kiralık verdi.
- 18:20 Osmanlıspor, Belçika’nın Lokeren takımında forma giyen 23 yaşındaki Slovak stoper oyuncusu Branislav Ninaj’ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
- 15:06 Basketbol - Pınar Karşıyaka, NBA patentli DJ Kenedy ile anlaştığını açıkladı.
- 14:59 Sakaryaspor, Almanya'nın Bonner SC takımından stoper Anıl Çapkın'ı transfer etti.
- 13:26 Beşiktaş, Inter'in Şilili savunma oyuncusu Gary Medel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 13:12 Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı oyuncu Giuliano, sağlık kontrolünden geçti.
- 13:03 Galatasaray, Shaktar Donetsk'de forma giyen 1998 doğumlu Gürcü milli sağ kanat / orta saha oyuncusu Giorgi Arabidze ile ilgileniyor.
- 01:23 Slavia Prag, Fenerbahçe'den 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Slovak sol kanat oyuncusu Miroslav Stoch ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 23:45 Ankaragücü, geçen sezon Gaziantepspor'da forma giyen 10 numara Anton Putsila ve Güney Afrikalı sağ bek / stoper Anele Ngcongca ile prensipte anlaştı.
- 23:17 Yeni Malatyaspor, River Plate forması giyen Ekvator milli takım stoperi Arturo Mina ile prensipte anlaştı.
- 21:41 Beşiktaş'ın Inter'den transfer ettiği Şilili oyuncu Gary Medel, İstanbul'a geldi.
- 19:56 ️Trabzonspor, savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ın sözleşmesinin 2019 yılına kadar uzatıldığını ve yıllık 2,75 milyon TL ücret alacağını açıkladı.
- 19:40 Torino, Juventus'tan orta saha Tomas Rincon'u satın alma opsiyonu ile kiraladı.
- 19:29 Trabzonspor, Aytaç Kara'nın Yeni Malatyaspor'a kiralandığını KAP'a bildirdi.
- 19:14 Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı orta saha Giuliano, İstanbul'a geldi.
- 18:02 Ümraniyespor, İsveç’in AFC Eskilstuna takımında forma giyen Türk asıllı İsveçli kaleci Cem Alpek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:50 Konyaspor, kalecisi Serkan Kırıntılı'nın sözleşmesini 2+1 yıllığına yeniledi.
- 17:27 Boluspor, Cherif Salif Sane ile 3 yıllık, Mustafa Durak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:16 Fenerbahçe, Miroslav Stoch'un Slavia Prag'a transfer olduğunu resmen açıkladı.
- 17:04 Manchester United, Jose Mourinho'nun isteği üzerine yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic ile kontrat yenilemek için yeniden görüşmelere başladı.
- 16:50 Stoke City, Porto forması giyen savunma oyuncusu Bruno Martins Indi'yi 7 milyon Pound bonservis bedeli karşılığında transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:45 Beşiktaş'ın yeni transferi Gary Medel'in 20:00'de İstanbul'da olması bekleniyor.
- 16:27 Girona, Stoke City'nin İspanyol stoperi Marc Muniesa'yı 1 yıllığına kiraladı.
- 15:40 Galatasaray, Kıbrıs'ın Yenicami Ağdelen takımında 52 maçta 66 gol atan 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmet Sivri'yi U21 takımı için transfer etti.
- 15:30 Fenerbahçe, Giuliano'nun kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.
- 15:28 Fenerbahçe, Villarreal'in İspanyol golcüsü Roberto Soldado transferini resmen açıkladı.
- 14:18 Boluspor, Mustafa Durak ile bugün saat 17.00'da 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
- 13:10 Beşiktaş, Gary Medel transferini yine bir video ile sosyal medyadan duyurdu.
- 12:55 Espanyol, Krasnodar'ın Brezilyalı stoperi Naldo'yu 2 milyon Euro'ya transfer etti.
- 12:40 Slavia Prag, Miroslav Stoch için Fenerbahçe ile 1 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.
- 12:35 Göztepe, Basel forması giyen Fildişili sol bek Adama Traore'yi İzmir'e getirdi.
- 12:26 Liverpool, Coutinho için hiçbir teklifin kabul edilmeyeceğini ve bu yıl da Liverpool forması giymeye devam edeceğini açıkladı.
- 11:42 Bursaspor'dan ayrılan Erdem Özgenç, Ankaragücü ile anlaştığını açıkladı.
- 10:45 Isco ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan Real Madrid, serbest kalma bedelini 700 milyon Euro olarak belirledi. (AS)
- 10:00 Beşiktaş, Gary Medel ve kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
- 20:13 Deportivo, Porto'dan 29 yaşındaki forvet Adrian Lopez'i transfer ettiklerini açıkladı.
- 18:46 Başakşehir, Mahmut Tekdemir'in Mayıs 2018'de bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.
- 18:25 Crystal Palace, Timothy Fosu-Mensah'ı Manchester United'dan 1 yıllığına kiraladı.
- 18:12 PSG, Kylian Mbappe için Monaco ile 180 milyon Euro'ya anlaşmaya vardı. (Marca)
- 18:10 Beşiktaş, Gary Medel ile 3 yıllığına anlaştı. Bonservis bedeli 2.5 Milyon Euro, yıllık ücreti 2.3 milyon Euro olacak. (NTV Spor)
- 17:50 Ankaragücü, Başakşehir'in sol kanat oyuncusu Cheikhou Dieng'i 1 yıllığına kiraladı.
- 17:27 Basketbol - Yeşil Giresun Basket, 46 yaşındaki Sırp teknik adam Mihailo Uvalin'i koçluğa getirdiklerini açıkladı.
- 17:15 Akhisar Belediyespor, Konyaspor ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Romen forvet oyuncusu Ioan Hora ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:02 Bodrumspor, Kayserispor'dan ayrılan sol bek Mert Ilıman ile sözleşme imzaladı.
- 16:47 Fethiyespor, Gençlerbirliği'nden ayrılan Umut Sözen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:14 Marsilya, Aston Villa'dan kiralık aldıkları Jordan Amavi transferini açıkladı.
- 15:41 Sarıyer, B.B. Erzurumspor'un defans oyuncusu Kemal Tokak ile sözleşme imzaladı.
- 15:33 Osmanlıspor, Ankaragücü forması giyen stoper Cenk Kaplan'ı transfer edip sezon sonuna kadar 2. Lig ekibi Kahraman Kazan'a kiraladı.
- 15:28 Bursaspor'un yeni transferi Dzon Delarge, sağlık kontrollerinden geçti.
- 15:09 Konyaspor, Konya'ya getirdiği Gabonlu forvet Malick Evouna ile büyük ölçüde anlaştı.
09 Ağustos 2017 Çarşamba
- 23:50 Bursaspor, Norveç'in Viking takımında forma giyen 1995 doğumlu Nijeryalı sol kanat oyuncusu Samuel Adegbenro ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
- 23:40 Bursaspor'un yeni transferi Dzon Delarge, Bursa Özlüce Tesisleri'ne geldi.
- 23:12 Kayserispor'da Brezilyalı forvet oyuncusu Welliton, alacaklarının zamanında ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı fesh etti.
- 22:26 Fenerbahçe'nin anlaşmasına vardığı Villarreal'in golcüsü Roberto Soldado, İstanbul'a geldi.
- 22:03 Fiorentina, Nice'in 1992 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu Valentin Eysseric'i 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edip 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.
- 21:58 Manisaspor, Denizlispor forması giyen 10 numara Anıl Taşdemir ile prensipte anlaştı.
- 21:08 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Feghouli'de ufak pürüz kalmıştı. Onların bu akşam çözüleceğini zannediyorum. Çözülürse de yarın (Perşembe) gelir."
- 19:51 Samsunspor, Trabzonspor'un genç forveti Muhammet Beşir'i 2 yıllığına kiraladı.
- 19:40 Stuttgart, Schalke 04'ün Nijerya asıllı sol beki Dennis Aogo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 19:25 Slavia Prag, Fenerbahçe'nin gündemine gelen 22 yaşındaki Ukraynalı sol bek Eduard Sobol'u Shakhtar Donetsk'ten 1 yıllığına kiraladı.
- 19:13 Kızılyıldız, ligimizde Kayserispor forması da giyen Sırp defansif orta saha oyuncusu
Srdjan Mijailovic'i Rusya'nın Samara takımından 1 yıllığına kiraladı.
- 19:05 Hull City, Sunderland'den İsveçli orta saha Sebastian Larsson'u bonservissiz transfer etti.
- 18:20 Watford, Burnley'in 26 yaşındaki golcüsü Andre Gray'i 19 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ederek kulüp tarihinin transfer rekorunu kırdı.
- 17:47 Sakaryaspor, Fenerbahçe'nin sağ kanat oyuncusu Ramazan Civelek'i 1 yıllığına kiraladı.
- 17:16 Fenerbahçe, Giuliano ile anlaşmaya vardı. Cuma günü gelecek. (beIN Sports)
- 17:14 Göztepe, altyapısında forma giyen Erol Hakan Sepil ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:04 Giresunspor, Karabükspor'da forma giyen Fatih Atik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:43 Inter, Nice forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı sol bek Dalbert'i 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:18 Villarreal, Roberto Soldado'nun Fenerbahçe'ye transferini resmi sitesinden duyurdu.
- 16:02 Fenerbahçe, Villarreal'in golcüsü Roberto Soldado ile prensipte anlaştıklarını resmen açıkladı. Açıklamada, İspanyol golcünün bu akşam 22.00'de İstanbul'da olacağı belirtildi.
- 15:53 Fethiyespor, Gençlerbirliği'nden ayrılan orta saha Umut Sözen ile 2 yıllığına anlaştı.
- 15:40 Gümüşhanespor, en son Adanaspor'da forma giyen stoper Yiğitcan Gölboyu ile anlaştı.
- 15:23 Bursaspor'da da forma giyen Taye Taiwo, İsveç ekibi Eskilstuna'ya transfer oldu.
- 15:14 Real Betis, Montpellier'in 1990 doğumlu Cezayirli ofansif orta saha oyuncusu Ryad Boudebouz'u 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.
- 15:10 Bursaspor'un yeni transferi Dzon Delarge, İstanbul'a geldi. Akşam saatlerinde Bursa'da olacak. Bursaspor, Delarge ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
- 14:48 Fenerbahçe, Boluspor'un 1999 doğumlu 10 numarası Özgür Kazar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:26 Medipol Başakşehir, Bandırmaspor'un 22 yaşındaki forvet oyuncusu Atabey Çiçek ile 5 yıllık sözleşme imzalayıp bu sezon için Adana Demirspor'a kiralık verdi.
- 14:05 Fiorentina, Torino'nun 22 yaşındaki kaptanı Marco Benassi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 13:50 Basketbol - Pınar Karşıyaka, Amerikalı forvet Dustin Hogue ile anlaştığını açıkladı.
- 13:08 Yeşil Bursa, Boluspor'un 21 yaşındaki forvet oyuncusu Ozan Karabacak'ı 1 yıllığına kiraladı.
- 12:47 Fethiyespor, Gençlerbirliği'nin genç forvet oyuncusu Berat Tosun'u 1 yıllığına kiraladı.
08 Ağustos 2017 Salı
- 22:55 Gençlerbirliği, Adana Demirspor'da forma giyen ön libero Mehmet Taş ile anlaştı.
- 20:59 Southampton, Juventus'tan orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı 17 milyon Euro bonservis bedeli ve 3 milyon Euro bonus karşılığında transfer edip 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 20:17 Samsunspor, daha önce anlaşmaya vardığı yeni transferleri Davy Claude Angan, Mohamed Larbi, Michalis Sifakis ve Georgios Samaras ile sözleşme imzaladı.
- 20:13 Bursaspor, Osmanlıspor'da kiralık olarak oynayan kanat oyuncusu Dzon Delarge ile anlaştı.
- 20:06 Kahramanmaraşspor, geçen sezon devre arasında Alanyaspor'dan Adana Demirspor'a transfer olan orta saha oyuncusu Timuçin Aşçıgil ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 19:51 Juventus, Galatasaray'ın Kwadwo Asamoah için yaptığı 8 milyon Euro + bonuslar içeren teklifi reddetti. (Corriere dello Sport)
- 19:41 Bordeaux, Brezilya'nın Atletico Paranaense takımında oynayan 1994 doğumlu defansif orta saha oyuncusu Otavio'yu 5 milyon Euro'ya transfer edip 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 19:34 Watford, Brezilya'nın Fluminense takımında forma giyen 1997 doğumlu forvet oyuncusu Richarlison'u 12,4 milyon Euro bonservisle transfer edip 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 19:12 Inter, Emre Mor'u 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 15 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer etti. Emre, sağlık kontrollerinden sonra imza atacak. (Kicker)
- 19:02 Gençlerbirliği, en son Çin'in Dalian Transcendence takımında forma giyen 1,66m boyundaki Brezilyalı
sol kanat oyuncusu Jailton Paraiba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 18:15 Bursaspor, Porto'dan 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattığı
Nijeryalı defansif orta saha oyuncusu Mikel Agu ile düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşme imzaladı.
- 18:05 Eski Galatasaraylı Felipe Melo, Uruguay'ın Nacional takımıyla anlaşmaya vardı.
- 17:38 Fenerbahçe, Meksikalı sol bek Miguel Layun'u transfer etmek için Porto ile görüşüyor.
- 16:02 Zenit, geçen sezon Sevilla'da kiralık oynayan Arjantinli defansif orta saha oyuncusu Matias Kranevitter'i Atletico Madrid'den 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.
- 15:30 MLS ekibi Dynamo Houston, en son İskoçya'da Glasgow Rangers forması giyen 32 yaşındaki İsviçreli milli stoper Philippe Senderos'u bonservissiz transfer etti.
- 13:56 Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Umut Sözen ile karşılıklı yollarını ayırdı.
- 12:45 Celta Vigo, Fenerbahçe'den ayrılan kanat oyuncusu Volkan Şen ile görüşüyor.
- 02:14 Hertha Berlin'de teknik direktör Pal Dardai'nin gözüne giremeyen 1996
doğumlu Türk asıllı sol kanat oyuncusu Sinan Kurt, satış listesine kondu. (Bild)
- 00:41 Yeni Malatyaspor, Bastia'nın orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile büyük ölçüde anlaştı.
- 00:32 Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Adanaspor'da forma giyen Brezilyalı stoper Mauricio Ramos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
07 Ağustos 2017 Pazartesi
- 23:19 West Ham United, Halmstad forması giyen 1999 doğumlu Karadağ asıllı İsveçli sol kanat oyuncusu Sead Haksabanovic'i 3 milyon Euro bonservisle transfer etti.
- 23:08 River Plate, geçen sezon Villarreal'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı golcü Santos Borre'yi Atletico Madrid'den 3 milyon Euro bonservisle transfer etti.
- 22:16 Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Sofiane Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek. (beIN Sports)
- 21:06 Stoke City, Schalke 04'den ayrılan 28 yaşındaki Kamerunlu kanat forvet oyuncusu Eric Maxim Choupo-Moting ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 20:46 Kızılyıldız'ın 35 maçta 6 gol atan Kostarikalı sol kanat oyuncusu John
Jairo Ruiz, 500 bin Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımına transfer oldu.
- 20:15 Alaves, Club Brugge'de forma giyen İspanyol orta saha Tomas Pina'yı transfer etti.
- 19:36 BB Erzurumspor, Hacettepe'de oynayan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile anlaştı.
- 19:11 Galatasaray, Juventus'un Ganalı sol beki Kwadwo Asamoah ile 2.3 milyon Euro'ya anlaştı. Juventus'un talebine göre satın alma opsiyonuyla kiralanacak ya da bonservisiyle alınacak.
- 19:02 Monaco, Lyon'dan ayrılan sağ kanat Rachid Ghezzal ile 2021'e kadar sözleşme imzaladı.
- 18:45 Göztepe, Beşiktaş forması giyen Ömer Şişmanoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 18:08 Sarıyer, tecrübeli orta saha oyuncusu Kıvanç Karakaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 18:04 Giresunspor, Göztepe forması giyen sol bek oyuncusu Canberk Dilaver'i kiraladı.
- 17:52 Spartak Prag, Inter'in Fransız sağ kanat oyuncusu Jonathan Biabiany'i 1 yıllığına kiraladı.
- 17:12 Boluspor, gurbetçi sol bek Caner Cavlan'ı Heerenveen'den 1 yıllığına kiraladı.
- 16:45 Giresunspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Senegalli sol kanat oyuncusu Boubacar Dialiba ile 2 yıllık, Adanaspor'dan ayrılan kaleci Fevzi Elmas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15:22 Göztepe, Beşiktaş'ın 1997 doğumlu sağ kanat oyuncusu Muhammed Enes Durmuş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 15:05 Beşiktaş, Jeremain Lens'in 1,5 milyon Euro bedelle kiralandığını ve yıllık 2,2 milyon Euro garanti ücret alacağını açıkladı. Lens'in satın alma opsiyonu ise 4 milyon Euro.
- 14:50 Sivasspor'un yeni transferi Brezilyalı orta saha Auremir, sağlık kontrolünden geçti.
- 14:42 Antalyaspor, İsviçreli milli stoper Johan Djourou ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 12:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, sağlık kontrolünden geçti.
- 11:16 Wolfsburg, Augsburg'un sağ beki Paul Verhaegh'i 1,5 milyon Euro'ya transfer etti.
06 Ağustos 2017 Pazar
- 23:52 Göztepe, Beşiktaş'tan ayrılan forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile bu gece İzmir'de görüşüp 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Ömer, yarın sağlık kontrolünden sonra imzayı atacak.
- 20:46 Nice, Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder ile prensip anlaştıklarını resmen açıkladı.
- 20:36 Nazilli Belediyespor, Manisaspor'dan defansif orta saha Hakan Turan ile 2 yıllığına anlaştı.
- 20:16 Beşiktaş, yeni transferi Jeremain Lens'in imza töreninin yarın 15:30'da yapılacağı açıkladı.
- 20:10 Zenit'in 42 maçta 17 gol 13 asistle oynayan Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Giuliano, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Zenit, 6 milyon Euro bonservis istiyor.
- 19:24 Giresunspor, Adanaspor'dan ayrılan kaleci Fevzi Elmas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 18:17 Gazişehir Gaziantep FK, Yunan ekibi Atromitos'un 1996 doğumlu forvet oyuncusu Michalis Bastakos ile görüşüyor. Bastokas, Yunanistan U19 milli takımında da forma giymişti.
- 17:48 Beşiktaş'ın yeni transferi Jeremain Lens, Süper Kupa maçını izlemek için Samsun'a geldi.
- 17:03 Bursaspor, Porto'dan 1993 doğumlu Nijeryalı defansif orta saha oyuncusu Mikel Agu'yu 300 bin Euro'ya kiraladı. Agu, 700 bin Euro maaş alacak. Satın alma opsiyonu yok.
- 16:14 Sivasspor, Brezilya'nın Guarani takımından geçtiğimiz günlerde ayrılan 26 yaşındaki Brezilyalı sağ bek / defansif orta saha oyuncusu Auremir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:10 MLS ekibi DC United, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da transfer etmek istediği Inter'in Şilili stoper / defansif orta saha oyuncusu Gary Medel için teklif yaptı.
- 15:30 Nice ile anlaşan Wesley Sneijder, şehre geldi. Bir pürüz çıkmazsa yarın sağlık kontrolünden sonra 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak ve yıllık 1,8 milyon Euro kazanacak.
- 15:05 Samsunspor, en son Real Zaragoza forması giyen ünlü Yunan golcü Georgios Samaras ve Belçika'nın KV Kortrijk takımında forma giyen Yunan milli kaleci Michalis Sifakis'in 17.00'de Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yapacaklarını açıkladı.
- 14:30 Standard Liege'in 1991 doğumlu Sloven sağ beki Martin Milec, eski takımı NK Maribor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:10 ABD ekibi San Antonio FC, Meksikalı forvet oyuncusu Ever Guzman'ı transfer etti.
- 12:46 Beşiktaş, Jeremain Lens'in kiralık olarak transfer edilmesi için kulübü Sunderland ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
- 11:20 ABD ekibi San Antonio FC, Meksikalı forvet oyuncusu Ever Guzman'ı transfer etti.
- 10:30 Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın Beijing Guoan'dan 3,5 milyon Euro'ya transfer edildiğini ve 3 yıllık sözleşme imzalandan golcünün yıllık 3,55 milyon Euro alacağını KAP'a bildirdi.
05 Ağustos 2017 Cumartesi
- 23:50 Beşiktaş ile anlaşmaya varan Jeremain Lens, siyah-beyazlı formayla ilk pozunu verdi. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla izlediğimiz Lens, yarın Beşiktaş için Türkiye'ye gelecek.
- 22:10 Adana Demirspor teknik direktörü Giray Bulak: "Atabey Çiçek'i Başakşehir'den kiraladık, Abdullah Avcı'ya çok teşekkür ediyorum."
- 21:35 Adanaspor'da sezon başı transfer edilen kaleci Fevzi Elmas ve Muharrem Doğan'dan kendilerine kulüp bulmaları istendi. Kadrodışı bırakılan Emre Uğur Uruç ise affedildi.
- 21:02 Trabzonspor, eski golcüleri Burak Yılmaz'ı transfer ettiklerini resmen açıkladı.
- 20:16 Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Shakhtar Donetsk forması giyen Ukraynalı sol bek Eduard Sobol, Çek Cumhuriyeti'nin köklü ekiplerinden Slavia Prag'a transfer oldu.
- 20:10 Adana Demirspor, Bucaspor'un sol beki Batuhan İşçiler'i 1 yıllığına kiraladı.
- 20:02 Teknik direktör Tolunay Kafkas, Genç Milli Takımlar sorumluluğuna getirildi.
- 18:25 Vitesse, Sporting Lisbon forması giyen Hollandalı golcü Luc Castaignos'u kiraladı.
- 15:57 Bursaspor, Porto'nun 1993 doğumlu Nijeryalı defansif orta saha oyuncusu Mikel Agu ile satın alma opsiyonuyla kiralık olarak anlaşmaya vardı.
- 15:35 Boluspor'un 1996 doğumlu milli stoperi Necati Yakuplar, Real Betis'in pilot takımı olan İspanyol ekibi Extremadura UD'ya transfer oldu.
- 15:09 Adana Demirspor, Bucaspor'dan 1995 doğumlu sol bek Batuhan İşçiler ile anlaştı.
- 15:07 Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncumuz Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Inter ile her konuda anlaştıklarını, genç oyuncunun kiralık olarak gideceğini açıkladı.
- 14:55 Samsunspor, Sochaux'dan ayrılan Tunuslu ofansif orta saha oyuncusu Mohamed Larbi ile anlaştı. Samsunspor teknik direktörü Alpay Özalan, ünlü Yunan golcü Georgios Samaras ve Yunanistan Milli Takımı'nın kalecisi Michalis Sifakis ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.
- 14:15 MLS ekibi Orlando City, önceki haftalarda Yeni Malatyaspor'un da gündemine gelen Malmö'nün Perulu sol beki Yoshimar Yotun ile sözleşme imzaladı.
- 14:02 Palermo, geçen sezon Bochum'da kiralık olarak forma giyen 1995 doğumlu Polonyalı stoper Pawel Dawidowicz'i Portekiz ekibi Benfica'dan 1 yıllığına kiraladı.
- 13:35 Beşiktaş, eski orta saha oyuncusu Jose Sosa'yı görüşmek için haftaya İstanbul'a davet etti.
- 11:53 Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan, son olarak Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımında forma giyen 2,07m boyundaki Brezilyalı pivot Augusto Lima ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 11:35 Torino, Lyon'un stoperi Nicolas Nkoulou'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.
- 11:16 Van BBSK, Galatasaray'dan forvet oyuncusu Volkan Pala'yı 1 yıllığına kiraladı.
- 09:16 Sivasspor, Guarani FC'de forma giyen 1991 doğumlu Brezilyalı sağ bek / defansif orta saha oyuncusu Auremir Santos ile anlaştı. Auremir, bugün Sivas'a gelecek.
04 Ağustos 2017 Cuma
- 23:35 Galatasaray, Fernando'nun Manchester City'den 5,25 milyon Euro ve 900 bin Euro bonus karşılığında transfer edildiğini ve yıllık 3,3 milyon Euro alacağını KAP'a bildirdi.
- 22:20 Palermo, Benfica'dan 22 yaşındaki stoper Pawel Dawidowicz'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.
- 17:18 Sampdoria, Middlesbrough'dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Uruguaylı
ofansif orta saha oyuncusu Gaston Ramirez ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:52 Hindistan ekibi Atletico de Kolkata, 37 yaşındaki İrlandalı golcü Robbie Keane'i transfer etti.
- 16:31 AC Cesena, Sassuolo'nun Tunuslu orta saha oyuncusu Karim Laribi'yi transfer etti.
- 16:21 Stuttgart, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Holger Badstuber ile sözleşme imzaladı.
- 16:06 Elazığspor, forveti Ömer Yıldız'ın sözleşmesini 1 yıl uzatıp Niğde Belediyespor'a kiraladı.
- 15:45 Sampdoria, Sassuolo'dan 25 yaşındaki stoper Gianmarco Ferrari'yi kiraladı.
- 15:15 Neymar, 222 milyon Euro'ya transfer olduğu PSG ile 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Yıllık 30 milyon Euro kazanacak olan Neymar, dünyanın en çok kazanan ikinci futbolcusu olacak.
- 15:10 Mircea Lucescu, attığı imzayla resmen A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu.
- 14:12 Partizan'ın geçen sezon 38 maçta 26 gol atan Brezilyalı sol kanat oyuncusu Leonardo,
4 milyon Euro bonservisle Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye transfer oldu.
- 13:20 Negredo, Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreniyle Beşiktaş'a 2+1 yıllık imzayı attı.
- 13:16 Atiker Konyaspor'dan Udinese'ye transfer olan Riad Bajic, resmi sözleşmeyi imzaladı.
- 11:53 Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Fernando Reges, sağlık kontrollerinden geçti.
- 11:38 Beşiktaş, Alvaro Negredo'nun 2,5 milyon Euro bonservisle transfer edilip 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını ve ilk 2 yıl 4,35 milyon Euro garanti ücret alacağını KAP'a bildirdi.
- 09:57 Roma, Emre Mor için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. (Corriere dello Sport)
- 09:18 Beşiktaş'ın yeni transferi İspanyol golcü Alvaro Negredo, sağlık kontrolünden geçti.
03 Ağustos 2017 Perşembe
- 23:50 Bursaspor'da devre arasında transfer edilen ancak çok fazla forma şansı bulamayan Sloven sağ bek Boban Jovic, Polonya ekibi Slask Wroclaw'a 1 yıllığına kiraladı.
- 23:13 Galatasaray, Badou Ndiaye ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Osmanlıspor'a 7,5 milyon Euro bonservis ve 1,5 milyon Euro bonus ödeyecek olan Galatasaray, N'Diaye'ye yıllık 2,75 milyon Euro garanti ücret ve puan başına 5 bin Euro verecek.
- 23:00 Galatasaray'ın Manchester City'den transfer ettiği Fernando, İstanbul'a geldi.
- 22:57 PSG, 222 milyon Euro'ya transfer ettiği Neymar ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
- 21:50 Leicester City, Manchester City'nin 1996 doğumlu Nijeryalı forvet oyuncusu Kelechi Iheanacho'yu 27,7 milyon Euro'ya transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 20:22 Karabükspor ile ön sözleşme imzalayan Gheorghe Grozav, sağlık kontrolünden geçti.
- 20:01 Rubin Kazan, Fulham'ın İzlandalı stoperi Ragnar Sigurdsson'ı 1 yıllığına kiraladı.
- 19:55 Barcelona, Neymar'ın 222 milyon Euroluk serbest kalma bedelinin PSG tarafından ödendiğini ve oyuncunun takımdan ayrıldığını açıkladı.
- 19:47 Hamburg, Hollanda ekibi Sparta'nın 1998 doğumlu stoperi Rick van Drongelen'i
3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 19:41 Kayserispor forması da giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Derley,
Benfica'dan bir başka Portekiz ekibi Desportivo Aves'e bonservis bedeli olmadan transfer oldu.
- 18:31 Osmanlıspor, Akhisar Belediyespor'da forma giyen Özer Hurmacı ile 2+1 yıllığına anlaştı.
- 18:05 Beşiktaş'ın Valencia'dan transfer ettiği yeni golcüsü Alvaro Negredo, İstanbul'a geldi.
- 16:43 - Basketbol - Pınar Karşıyaka, Amerikalı forvet Jarrod Jones'u kadrosuna kattı.
- 16:35 Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun imza töreni yarın saat 12:00'de Vodafone Park'ta yapılacak.
- 16:12 Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan Turgut Doğan Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:08 Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
- 15:55 Trabzonspor'un yeni transferi Burak Yılmaz, sağlık kontrollerinden geçti.
- 15:45 Galatasaray'ın anlaştığı Fernando, bu akşam 21.30'da İstanbul'da olacak. (Hürriyet)
- 15:14 Göztepe, bu sezon Dinamo Kiev'de çok fazla şans bulamayan 25 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Aleksandar Pantic'i 1 yıllığına kiralamak istiyor.
- 15:10 Basketbol - Galatasaray Odeabank, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan Amerikalı uzun forvet Dajuan Summers ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
- 13:04 Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'da forma giyen Turgut Doğan Şahin ile prensipte anlaştı.
- 13:00 Valencia, Alvaro Negredo'nun Beşiktaş'a transfer olduğunu resmen duyurdu.
- 12:50 Beşiktaş, orta saha oyuncusu Necip Uysal'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
- 11:46 BB Erzurumspor, Boşnak forvet Haris Harba ve Sırp stoper Jasmin Trtova ile imzaladı.
- 11:25 Beşiktaş'ın yeni golcüsü Alvaro Negredo, bu akşam 17.30'da İstanbul'a
gelecek. İspanyol golcü, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.
- 10:10 Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta: "Moussa Sissoko ile görüşüyoruz. Tottenham'da oynamayacak, kiralamaya çalışıyoruz. Olabilir, olmayabilir. Oyuncu açısından bakarsak olabilecek transfer. Jose Sosa transferi için de görüşmelerimiz devam ediyor."
- 09:21 Beşiktaş, Negredo için Valencia ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
- 09:10 Trabzonspor’un yeni transferi Burak Yılmaz, sabah saatlerinde İstanbul’a geldi.
02 Ağustos 2017 Çarşamba
- 23:55 Beşiktaş'ın Valencia'dan transfer ettiği yeni forveti Alvaro Negredo, imzayı attı.
- 23:44 Bursaspor'un 1 yıllığına kiraladığı yeni transferi Emmanuel Badu, Türkiye'ye geldi.
- 21:10 Eskişehirspor, tecrübeli golcüsü Semih Şentürk ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 20:46 Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'un sol kanat oyuncusu Ferhat Kiraz'ı transfer etti.
- 20:15 Chelsea, 1995 doğumlu orta saha oyuncusu Mario Pasalic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı ve Hırvat oyuncuyu 1 yıllığına Rus ekibi Spartak Moskova'ya kiraladı.
- 19:10 Tuzlaspor, Akhisar Belediyespor'un genç forvet oyuncusu Bertuğ Bayar'ı kiraladı.
- 18:21 Fenerbahçe, Simon Kjaer'in 12,5 milyon Euro'ya Sevilla'ya satıldığını KAP'a bildirdi.
- 18:10 Türkiye A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu.
- 17:32 Lyon, 1996 doğumlu stoperi Mouctar Diakhaby'nin kontratının 2022'ye kadar uzattı.
- 16:15 Inter, Fiorentina'dan 24 milyon Euro bonservisle transfer ettiği 1991 doğumlu Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15:53 Yıldırım Demirören, A Milli Takım'ın için Lucescu ile görüşmeye Romanya'ya gitti.
- 15:28 Zenit , Independiente'nin sağ açığı Emiliano Rigoni'yi 9.5 milyon Euro'ya transfer etti.
- 14:42 Lazio, Espanyol'un forvet oyuncusu Felipe Caicedo'yu 3 milyon Euro'ya transfer etti.
- 14:12 Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
- 14:10 Göztepe'de Leo Schwechlen, Lokman Gör, Jean Jacques Gosso ve Murat Akın ile yollar ayrıldı. Canberk Dilaver, Prince Segbefia, Fethi Özer ve Emre Can Coşkun ise başka takımlara kiralanacak.
- 14:02 Yeni Malatyaspor, Aston Villa'nın sol beki Aly Cissokho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 11:46 Bursaspor, Astana forması giyen Ganalı sağ kanat oyuncusu Patrick Twumasi ile görüşüyor.
- 11:40 Göztepe, orta saha oyuncusu Murat Akın ile yollarını ayırmaya karar verdi. 8 sezondur TFF 1.Lig'de oynadığı tüm takımlar Süper Lig'e çıkan Murat Akın'ın talibi çok.
- 11:26 Guingamp, Swansea City'den ayrılan sol bek Franck Tabanou ile 2 yıllığına anlaştı.
- 11:18 Neymar, Barcelona'nın son antrenmanına çıkmadı ve arkadaşlarıyla vedalaşarak takımdan ayrıldı. PSG'ye transferi kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. (AFP)
- 10:37 Amedspor, Kayserispor'dan ayrılan stoper Efe Halil Özarslan ile sözleşme imzaladı.
- 10:28 Burak Yılmaz, kulübü Beijing Guoan ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti.
- 00:40 Adanaspor'un geçen sezon Brezilya'nın Sao Paulo takımından kiraladığı 26 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Roni, bu sezon da Portekiz ekibi Belenenses'e kiralandı.
01 Ağustos 2017 Salı
- 21:20 Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer, İspanya'ya gitti. Danimarkalı stoper, yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
- 20:57 Gümüşhanespor, en son Kayserispor'da forma giyen Beşiktaş altyapısı çıkışlı genç forvet oyuncusu Furkan Yaman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 20:38 Beşiktaş yönetimi, Negredo transferini bitirmek için Valencia'ya gidiyor. (beIN Sports)
- 20:03 AS Roma, Cengiz Ünder'in ardından Danimarka ekibi Brondby'de oynayan 19 yaşındaki ofansif orta saha Rezan Çorlu'yu transfer ederek 2. Türk oyuncuyu renklerine bağlamış oldu.
- 18:02 Bursaspor, Udinese forması giyen Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Badu'yu kiraladı.
- 17:50 Sarıyer, Altınordu'nun sol kanat oyuncusu Alim Harlak ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
- 17:45 Gençlerbirliği ve Sivasspor, Reims'ten ayrılan Gürcistan Milli Takım defansif orta saha oyuncusu Jaba Kankava'yı transfer etmek için görüşmeler yapıyor.
- 17:30 Monaco, 40 yaşındaki İtalyan kalecisi Morgan De Sanctis ile yollarını ayırdı.
- 15:06 Sevilla, Manchester City'den ayrılan eski oyuncusu Jesus Navas ile sözleşme imzaladı.
- 14:40 Konyaspor, Rijad Bajic'in Serie A ekibi Udinese'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.
- 13:51 Fiorentina, Emre Mor'u satın almak için 12 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti ancak Borussia Dortmund, genç yıldız için 20 milyon Euro istiyor.
- 13:37 Dursun Özbek, Mircea Lucescu ile görüşmek üzere Romanya'ya gitti. (NTV Spor)
- 13:35 Galatasaray, 23 yaşındaki Senegalli forvet Moussa Konate için Sion ile temas kurdu.
- 13:26 Stuttgart, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Alman stoper Holger Badstuber ile anlaştı.
- 10:54 Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan transferi Badou Ndiaye, sağlık kontrolünden geçti.
- 10:50 Süper Lig'de birçok takımın formasını giydikten sonra geçen sezon Menemenspor'da oynayan orta saha saha oyuncusu İbrahim Dağaşan, 3.Lig ekibi Kemerspor 2003'e transfer oldu.
- 08:13 Ankaragücü, en son Kayserispor forması giyen sağ bek Hakan Aslantaş ile anlaştı.
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