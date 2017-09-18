Bölgesel Amatör Lig'in şampiyonluk adayları!

Transfer Merkezi ekibi olarak 24 Eylül Pazar günü başlayacak olan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ile ilgili bir yazı kaleme aldık. Bahsedemediğimiz ya da yeterli bilgi alamadığımız ekipler olabilir ancak eleştirirken bu yazının büyük emek verilerek hazırlandığını, ulusal medyanın alt yazıda bile yer vermediği bir ligi yazdığımızı unutmadan eleştiri yapmanızı dileyerek yazımıza geçelim.
BÖLGESEL AMATÖR LİG 1. GRUP
BAL’ın en doğu grubu diyeceğimiz grupta birçok şampiyonluk adayı bulunuyor. Ağrıspor’dan başlayacak olursak kupa maçıyla sezonu açan Ağrı ekibi zayıf rakibi Pertekspor’a karşı açıkçası istenilen futbolu oynayamadı. İkinci turda da evinde mağlup olarak elenen Ağrıspor’da önce sportif direktör Muzaffer Şengül’ün görevine son verildi ardından takımın eksiklerine yönelik Tunahan Bilgin, Selam Yıldız ve birkaç daha iyi futbolcu alarak takımın son halini oluşturmuş oldular.
Siirt ekibi İl Özel İdarede bu senenin en iyi adaylarından biri, sezonu biraz geç açsalar da fena değiller diyebileceğimiz bir ekip. Kadro kalitesi olarak bence beklenenin biraz altındalar fakat grupta iş yapacak çok iyi oyunculara sahipler.
Muşspor FC ise kupada Dersimspor maçıyla göz doldurdu fakat Karsspor maçında sıkıntıları gözler önüne çıkmış oldu. Kadrosu grubu rahatlıkla götürebilecek oyunculardan oluşuyor. Kötü futbol sonrası teknik direktör Hüseyin Batur ile yollar ayrıldı ve yerine tecrübeli isim Yahya Ünal getirildi. Son olarak geçtiğimiz günlerde Süper Lig'den tanıyacağınız tecrübeli golcü Effa Owona'yı transfe ettiler.
Yüksekova Belediyespor’un kadrosu da açıkçası hoşuma gitmedi değil, gruba göre gayet dişli iyi bir ekip oluşturmuşlar. Van ekibi Erciş Belediyespor ise şimdiden lig havasına girmiş durumda, ilçenin her yeri hedef 3.Lig pankartlarıyla donatıldı transfer ettikleri çoğu oyuncu da bu ligin oyuncu grubundan oluşuyor.
Geçen senenin şampiyon Mardinspor’u ne alemde derseniz, eser bile kalmadı o takımdan, Derikspor ise belki lige bile katılmayabilirler kısacası Mardin futbolu çöküşe geçti. Grubun diğer ekipleri ise ortalama bir kadro ile mücadele edecekler.
BÖLGESEL AMATÖR LİG 2. GRUP
3.Lig'den düşen Dersimspor ile başlayacak olursak; profesyonel lige dönme anlamında gereken kadroyu kurduklarını düşünüyorum. Kadro kalitesi şampiyonluk anlamında ve sezon başı açısından bakarsak kesinlikle hedefe oynar.
Bence grubun sessiz gibi görünmesine karşın en büyük adayı Şanlıurfa ekibi Siverek Belediyespor. Hem güzel oyuncularla anlaşıyorlar hem de lige iyi hazırlanıyorlar, şampiyonluk bilinmez tabi ki fakat şampiyonluğu kesinlikle zorlayacak bir takım.
Adıyaman 1954 Spor her ne kadar iyi gibi görünse de hazırlık maçlarında iyi sinyaller vermedi. Takımın bir tane ayakları iyi çift yönlü bir orta saha ve bitirici özelliği yüksek bir forvete ihtiyacı var. Ha ligde ne olur bilinmez ama bu gidişatla çok puan kaybı yaşarlar.
Grupta diğer takımlar o kadar sivrilmedi fakat Malatya Yeşilyurt, Araban Belediye ve 11 Nisan takımları üst sıralar için diğer adaylar gibi görünüyorlar.
BÖLGESEL AMATÖR LİG 3. GRUP
Bu grubu kime sorarsınız sorun bu senenin şampiyon takımına Artvin Hopaspor der. Bu sene geçen senenin çok üstünde bir Hopaspor izleyeceğiz. Maddi anlamda paraya acımadan en iyi olduklarını düşündükleri oyuncuları aldılar. Türkiye Kupası maçında hakem hataları olmasa belki Düzyurtspor’u da mağlup etmiş ve 3. Tur'a çıkmış olacaklardı. Bu sene ilk haftalarda puan kaybı yaşamazlarsa takımın önü gayet açık.
Grubun bir diğer favori takımı Iğdır Arasspor benim gözümde, hani bir tabir vardır ya “ceketimi atsam bile seçilirim” işte bu grupta da öyle Iğdır ceketini atsa bile bu grupta oynar, şampiyon olamazsa bile her takıma kök söktürür ki bence Hopa’nin en ciddi rakibi.
Trabzon ekiplerinden ise Bahçecikspor işi en ciddiye alan ekiplerden, onlar da bu yarışın içinde olacaklar. Kars 36 Spor ve Kelkit Belediye Hürriyet de iyi adaylar fakat Gümüşhane ekibinin bu gruptan çıkacağını düşünmüyorum. Ardahan’ı soranlar merak edenler olabilir fakat bu sene ki kadro yapısı bu grupta Hopa, Iğdır, Kars gibi takımlarla kapışacak kapasitede değil benim gözümde…
BÖLGESEL AMATÖR LİG 4. GRUP
Çok çetin geçecek grupta Ordu ve Samsun ekipleri arasında kıyasıya bir mücadele olacak. İlk favorimiz tabi ki ligi bilen herkesin katılacağı gibi Fatsa Belediyespor oldu. Geçen sene Güzelorduspor olmasaydı belki Fatsa ekibi şampiyon olabilirdi. Geçen seneki hocaları Can Güven bu sene de takımın başında ve geçene seneki kadro kalitesinin daha üstünde bir kadro kurarak bu sene kesin sonuç peşinde olacaklar. Kadroda ön libero Ergin Kankal, forvet oyuncusu Babacar, orta saha Şakir Bozlar ve stoper Gökhan Sipki gibi önemli oyuncular var.
Bir diğer Ordu ekibi Ünye 1957’de bu sene harcadıkları paralarla aldıkları oyuncular hedefinin şampiyon olduğunu gösterdi. Forvet oyuncusu Ndog Meye ve kaleci Doğan Cankurtaran takımın dikkat çeken isimleri.
Samsun ekipleri için ayrı ayrı yorum yapmaya gerek yok, Ladik, Çarşamba, Atakum hepsi de dişli her takımdan puan ve puanlar alacaklar takımlar. Kesinlikle kısa geçtim diye yanlış anlaşılmasın, Samsun ekipleri de şampiyonluk adayı gayet güzel takımlar.
Bu sezon büyük yatırım yapan ve kupada iyi giden Sinopspor, bu ligde şampiyon olabilir mi? Şahsen ben düşünmüyorum. Ligde zaman zaman iyi gidişat gösterebilirler fakat hedefe ulaşabileceklerini düşünüyorum. Trabzonspor'dan tanıdığımız Alanzinho ve Bursaspor'un bir zamanlar transfer rekorunu kırarak aldığı Teteh Bangura gibi isimlerin lige renk katacağı kesin tabi ki.
Yeni Amasyaspor da aynı şekilde bence geçen seneki kadrosunu korusa bu sene gerçekten bir şeyler olabilirdi fakat biraz daha genç ağırlıklı kadroya döndüler. Bu da onlar için olumsuz bir durum olacaktır. Bu sene grupta tecrübesiyle Fatsa Belediyespor kesinlikle en büyük aday (Maddi problem vs bir şey yaşamadıkları takdirde).
BÖLGESEL AMATÖR LİG 5. GRUP
En baba takımların yer aldığı bir grup 5.Grup. İlk yorumlayacağımız takım bu gruba gelmesi açıkcası benim için sürpriz olan Yozgatspor olacak. Bu hafta teknik direktörleri Memduh Fidan ile yolları ayırdılar. Sezon başında biraz sürpriz oldu fakat oyuncularla ikili diyaloglarda sıkıntı çıkınca Yozgat yönetimi bu olaya el attı ve Memduh hocayla karşılıklı anlaşarak yeni bir hoca bakmaya başladılar. Takım her ne kadar kadro anlamında iyi gözükse de iyi sinyaller vermiyor bana göre -ki ligde gol yollarında sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. Ayrıca orta saha hattı kırılgan bir takım oldu biraz.
Nevşehirspor ise eski yönetimlerindeki isimler devraldıktan sonra ortada hiçbir sorun kalmadı ve paradan kaçınmayarak güzel isimleri kadrolarına kattılar ve hala da transferlere devam ediyorlar. Grup da Nevşehirspor açısından bence iyi bir grup oldu. Son haftalara kadar iddialarını kesinlikle sürdürecekleri gibi, şampiyon olmaları da sürpriz olmaz çünkü kurdukları kadro yapısı gerçekten bu ligin üstünde. Eğer ki uyum sağlarlar ise gerçekten Nevşehirspor’u iyi günler bekliyor diyebiliriz.
Aksaray Belediyespor ise geçen sene ki hatalarından ders alarak bu sene korunan kadrolarına eklemeler yaparak devam ediyor. Bu hafta stoper oynayan Mücahit çaprazlarını kopardı. Mücahit, Abdullah ile bu sene takımın as stoper ikilisiydi, muhtemelen yeni bir oyuncu alınacaktır. Yani transferler devam edecek. Bu sene aynı hocayla devam etmeleri Aksaray ekibi için bence en önemli avantaj olacaktır.
Ceyhanspor ise Giresunspor'dan tanıdığımız David Salamon Abwo ve Gaziantep FK formasıyla 1.Lig'de oynayan Senegalli forvet Bara Mamadou Ndiaye (Bebeto) gibi isimleri transfer ederek gerçekten basının dikkatlerini üzerine çekti. Ceyhan ekibi kesinlikle bu sene şampiyon olmayı kafasına koydu fakat grupta bir o kadar zorlu. Ceyhanspor, bu sene profesyonel lig hasretini dindirebilir.
Grupta ilk planda göze çarpan takımlar bunlar fakat Arsuz Karaağaç, Talasgücü’nün de zorlu takımlar olduğunu unutmamak gerekir.
BÖLGESEL AMATÖR LİG 6. GRUP
Türk Metal Kırıkkalespor geçen sezon Bucak Oğuzhanspor’u şampiyon yapan teknik adam Nihat Baran ile tekrar anlaşarak hedefinin profesyonel lig olduğunu gösterdi. Transfer ettikleri isimlere bakarsak onlar da iyi isimler fakat Kırıkkale iki sezon önce çıktığı ligden ne olursa olsun düşmemeliydi, tabi ki yönetim bazında sıkıntılar, mahkemelik olaylar vs oldu ama bu ligden çıkmak gerçekten zor.
Grubun bir diğer favorisi Bartınspor bence çok güzel kadro kurdu ve hala transfer kapıları da açık durumda. Orta sahada Uğur, sol kanatta Mustafa, hücumda Emre gibi önemli silahları olan ekipte en merak ettiğimolay ise teknik direktörlerinin biraz defansif futbolu sevmesi. Bu takım bu kadroyla defansif bir oyun sergilerse rakiplere gerek kalmadan kendi kendini yer bitirir. Bence grubun en büyük şampiyonluk adayı kesinlikle Bartınspor. Grup da tam istedikleri gibi olduğu için yıllardır hasret duydukları profesyonel lig özlemine bu yıl son verebilirler.
8.sezonuna girdiğimiz bu ligde Ankara takımları arasında para harcayanlar oldu elbette fakat Çubukspor kadar fazla para harcayan başka bir takım olmadı. Aldıkları isimler BAL’da kariyer sahibi ve isim yapmış isimler, teknik direktör ise önemli bir isim Tahir Çopur. Açıkçası ne olur ligde ne yaparlar hiçbir düşüncem yok şimdilik fakat transfer döneminde çok hatalar yaptı bence ve de bunun lige yansıyıp yansımayacağını hep birlikte göreceğiz.
Diğer iki Ankara ekibi Keçiören Bağlumspor ve Sincan Belediyespor kolay takımlar değil. İki takım da grupta her takıma sürpriz yapacak kalitede olduğu gibi grupta sürprizler de yaratabilirler fakat bu iki takımın kaderi ilk 4-5 haftada alacağı sonuçlara bağlı olacak.
Karadeniz Ereğlispor ise genç dinamik bir o kadar da tecrübeli isimleri kadrosunda harmanladı. Açıkcası diğer takımların biraz gerisinde gibi görünseler de kesinlikle bu yarışın içinde olacaklar. Kırşehir Belediyespor ise ne yaptığını bilmiyor. Oyuncu alıyor, gönderiyor, para harcıyor, bir şeyler deniyorlar ama bu sene Bekir Barış Cihan ve ekibini göndermenin pişmanlığını yaşayacaklar. Bu isim kim derseniz 2011’den beri arkadaşlarıyla para almadan kimi zaman futbolcu kimi zaman da hocalık yapıp zor günlerde bile takımı bırakmadılar ancak takıma maddi destek gelince gönderilen ilk isimlerden biri oldu.
Sait Taş’ın hocalığını yaptığı Kastamonu İl Özel İdarespor ise ligin ters takımlarından biri olacaktır diye düşünüyorum. Hani üst sıralardan puan koparan, alt sıralara yenilen takımlar olur ya işte kafamdaki tam böyle bir takım. Diğer takımlar maddi anlamda bahsettiğimiz takımlar kadar iyi değiller, o yüzden şansları maalesef ki az olacak.
BÖLGESEL AMATÖR LİG 7. GRUP
Serik Belediyespor’dan başlamak gerekirse; bu grupta benim favorim olduklarını söyleyebilirim. Kurdukları takım, bu ligin üstünde futbolculardan oluşuyor, hele ki forvet hattı tam anlamıyla yıkım ekibi diyebilirim. Bir yanda Toma Tabatadze, bir yanda Gustave Bebbe ve Güven Güneri hucüm hattındaki futbolcular. tanımayanlar için şöyle diyeyim; PSG takımını düşünün Cavani, Neymar, Mbappe hücumda nasılsa Serik Belediyespor’un da hücum hattı BAL seviyesi için öyle. Tabi ki diğer mevkideki oyuncular da çok tecrübeli kaliteli futbolcular, o yüzden Serik takımı grupta favorim.
İkinci takımımız ise teknik direktörlüğünü Harun Aydoslu’nun yaptığı Hakan Doğan, Hurşit Velioğu, Tuğrul Karatosun gibi isimleri kadrosunda bulunduran Manavgat Belediyespor Takımdaki futbolcu grubuna baktığımda hedefsiz takımda oynamış fazla adam yok, takıma gelen oyuncu grubunun hepsinin hedefi şampiyonluk kesinlikle.
Bir diğer Antalya ekibi Kepez Belediyespor geçen seneden çok daha güçlü kadrosuyla bu sezon dikkat çekiyor. Manavgat ve Serik kadar olmasa da onlarda iyi bir ekip olacağının sinyallerini hazırlık maçlarında verdiler.
Ama grupta öyle bir takım var ki takımlarını şehirde 7’sinden 70’ine gerçekten gönülden seven ve tribünü bu insanlardan oluşan bir takım olan Isparta Davrazspor gerçeği var. Para harcama konusunda bazı takımların gerisinde kaldılar ama il takımı oluşları ve taraftarı en büyük avantajları. Taraftar deyip geçmeyin gerçekten, geçen sene Kore gazisi bir dedemiz deplasmanlar dahil olmak üzere bir maçı bile kaçırmadığı gibi kaçan şampiyonluktan sonra şehir resmen yas ilan etti. Bu sene takımın başında geçen sezon yardımcı hocalık yapan Ispartalı Gökhan Çelebi bulunuyor ve ilk defa teknik direktörlük yapacak. Lungelo Mtshali, Aboubacar Kone, Aydın Kuzu, Salih Kılavuz gibi isimlerden oluşan bir kadrosu var. Bence Gökhan Çelebi büyük bir işin altına girdi ve büyük bir kumar oynayacak bakalım Isparta bu sene ne yapacak.
Grupta Konya takımları da grubun en tehlike takımları olacak. Sarayönü Belediyespor mesela; teknik direktörleri Niyazi Kart grubu çok iyi tanıyor, eminim ki çoğu takımın canını yakacaklardır. Geçen sene sıkıntılı dönem geçiren Akşehirspor ise bu sene çıkışa geçti resmen, özellikle Ferdi Kösem transferleri baya ses getirdi.
Mersin takımları kadro kalitesi olarak o kadar üst seviyede olmasa bile diğer takımların Mersin deplasmanları çok sıkıntılı geçecektir. Yani grup öyle bir grup oldu ki; şu maç şöyle biter kesin diyeceğimiz fazla maç olmayacak.
BÖLGESEL AMATÖR LİG 8. GRUP
Geçen sene kaçırdığı şampiyonluk ile bu sene işini şansa bırakmak Sökespor, Nisan ayında lig biter bitmez transfer çalışmalarına başladı ve güzel isimler ile anlaşarak bu sene şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini gösterdiler. Gürkan Ferhatoğlu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Aydın ekibi bu senenin göze çarpan ilk adayı diyebiliriz.
Denizli’nin iki ekibi Kale ve Çal da bu sene hedeflerini şampiyonluk olarak belirlemiş iki takım fakat Çal Belediyespor’un kadro yapısı açıkçası benim biraz daha hoşuma gitti. Kale Belediyespor da iyi takım oldu elbette yanlış anlaşılmasın fakat Çal Belediyespor bir adım önde gibı.
Ufuk Sarı’nın çalıştırdığı Sandıklıspor hatrı sayılır peşinatlar vererek daha lig başlamadan sağlam geleceklerini gösterdi. Takım kalitesi de hakikaten de fena değil güzel kadrosu var neden olmasın diyebileceğimiz bir takım.
Grubun Muğla ekibi Ortaca ise genç ağırlıklı bir kadroya sahip takımda tecrübeli isim olarak Dino Alic, Tolga Taş gibi isimler bulunurken Sandıklı, Denizli takımları ve Söke’ye göre geri kaldığını söyleyebiliriz.
BÖLGESEL AMATÖR LİG 9. GRUP
Grupta ilk dikkatimizi çeken takım Şile Yıldızspor oluyor. Neden Şile Yıldızspor dersek kadrosunu daha çok 2.Lig, 3.Lig ve yurtdışından aldıkları önemli oyuncularla oluşturan ekip, aynı zamanda kurumsal bir yapıya sahip olduğu için yanıtını verebiliriz. İlçe takımı olmasına rağmen kulübün store mağazası bile var.
İkinci adayımız bir diğer İstanbul ekibi Kartalspor olacak. Kartalspor, Mehmet Karakeçili, Ahmet Burgaz ve daha çok BAL’da şampiyonluk yaşamış oyunculardan kurulu bir kadro yarattı. Başka bir İstanbul ekibi geçen sene şampiyonluk yaşayan Modafen bu sene yine iyi takım yaptı fakat belli bütçeler dahilinde onlar da ligi götürecek bir ekip kurdu diyebiliriz.
Bu sene bu grupta İstanbul takımları biraz daha avantajlı bana göre Manisa, İzmir takımlarına göre daha iyi takım kurdular bu yüzden bu gruptan bir İstanbul takımı çıkma olasılığı gerçekten çok yüksek…
BÖLGESEL AMATÖR LİG 10. GRUP
Kütahya ve İstanbul takımlarının ağırlıklı olduğu grupta 4-5 ddialı ekip bulunuyor. Kütahyaspor, bu sene kurduğu kadrosuyla ilk göze çarpan takım. Geçtiğimiz senelere göre maddi anlamda o kadar fazla bütçesi yoktu bu sene ama iddialı kadro kuracak şekilde peşinatlar ödediler. Kütahyaspor’da transferin hala devam ettiğini de söyleyebiliriz.
Diğer bir Kütahya ekibi TKİ Tavşanlı Linyitspor’un teknik direktörlüğünü geçen sene Isparta Davrazspor’u çalıştıran Dobi Hasan yapıyor. Dobi Hasan hucüm oynatmayı seven bir hoca ve Tavşanlı ekibi de kadro anlamında bu futbola gayet yatkın. Kadrosunda Vili İsiani, Mehmet Besler, Samet Kalkan gibi isimler bulunuyor.
Eskişehir Kurtuluşspor ise başka bir iddialı ekip olarak göze çarpıyor. Tanımayanlar için bir bilgi de vereyim hatta takımın kulüp başkanı Gökhan Yıldırım aynı zamanda takımın teknik direktörlüğünü yapıyor. David Sinbo, David Janelidze gibi dikkat çekici transferler yaptılar. İstanbul takımlarına baktığımızda Çengelköyspor biraz daha öne çıkıyor, diğer takımlar biraz kapalı kutu desek yanlış olmaz.
BÖLGESEL AMATÖR LİG 11. GRUP
Bu grupta da İstanbul takımları gerçekten çok ağır basıyor. Maltepespor, bu sene gerçekten çok iddialı bir takım oluşturdu. Teknik direktörleri Ergün Ortakçı çok tecrübeli bir hoca. Caner Çolak, Nihat Şen, Deniz Durmuş, Hasan Erdi Arslan gibi isimlerden oluşan kadrosuyla bu senenin üst sıralarını isteyen bir takım olacak.
İstanbul ekibi Beylikdüzüspor da başka bir iddialı ekip, bu sene oluşturduğu teknik ve futbolcu kadrosuyla üst sıraları kesinlikle zorlayacaktır. Kocaeli ekibi Gebzespor, bildiğimiz gibi geçtiğimiz sezon harcadığı paralarla dikkat çekmiş baya ses getirmiş fakat istediği başarıya ulaşamamıştı. Bu sene geçen seneye daha uygun kadrosuyla yine yarışın içinde olacaklardır. Bursa Zaferspor da bu sene çıkış yapmasını beklediğim başka bir takım açıkçası. İyi bir kadro kurdular, onlar da para harcayan bir başka takım oldular.
BÖLGESEL AMATÖR LİG 12. GRUP
Bu grupta böyle bir şey var ki her sene Edirne, Ergene Velimeşe, Çorlu, Sultangazi şampiyonluk için kapışır. -ki geçen sene Ergene kendini kurtardı fakat bu sene diğer takımlar kendini kuratabilir mi orası ayrı bir konu. Geçen sene 3 milyon TL’den fazla para harcayan Çorluspor, bu sene takım kuramadı kulübe başkan dahi bulunamadı.
Edirnespor, bu sene yine iddialı ve kupada oynadığı futbolla izleyenleri tatmin eden nadir BAL takımlarındandı. Kura şansları da gerçekten iyi gitti ve Kocaeli Birlikspor karşısında tur atlamaları gerçekten sürpriz olmaz. Emir Korubeyi, Emre Bozoğlu, Metin Çalışkan, İsmael Kone gibi isimlerden oluşan kadrosuyla bu sene iddialı ekiplerden biri olarak yer alıyor.
Sultangazispor, her sene olduğu gibi bu sene de hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Soje Moses, Ramazan Salmanlı, Ceyhun Çağlar, Soner Akgün gibi önemli isimlere sahip. Çanakkale ekibi Bigaspor ise yaptığı transferle dikkatleri üzerine çekti. Son olarak geçen hafta kadrosuna tecrübeli golcü Cenk Kasımoğlu’nu kattılar, stoperleri Nizamettin Yaşar da birçok şampiyonluk yaşamış tecrübeli bir isim.
Hazırlayan: Mete EKİZ
7. Grupta geçen yılın şampiyonu Oğuzhanspor ile ilgili birşey yazmamışsınız. Bu yıl geçen yıldan daha iyi bir takım. Yine şampiyonluk adayı olacaktır.YanıtlaSil