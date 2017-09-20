Celta Vigo, tribünler dolmayınca ceza yedi!

La Liga Yönetimi, ilk 2 iç saha maçında %70 doluluk oranının altında kalan Celta Vigo'ya yeni kurallar gereğince para cezası verdi.
La Liga’da oynadığı ilk 4 maçta 3 puan toplayabilen Celta Vigo, bir de tribünleri dolduramadığı için para cezasıyla karşı karşıya geldi. Estadio Balaidos’da oynanan Real Sociedad maçında 16 bin 961, Alaves maçında ise 17 bin 384 seyirci olunca; 29 bin kişilik stadda tribün doluluk oranı da %58-59 seviyelerinde kaldı. La Liga'nın yeni kuralları gereğince tribün doluluk oranı %70'in altında kalan kulüplere para cezası veriliyor.
Celta Vigo yönetimi, yeni bir ceza ile karşı karşıya kalmamak için Getafe ile oynanacak maçın biletlerinde indirime gitme kararı aldı.
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