10 Kasım 2017 Cuma

Östersunds'tan ilginç taktik!

Cuma, Kasım 10, 2017

          Östersunds FK, bu sezon ligde rakiplerinin kullandığı 127 kornerde sadece 1 gol yedi. Tüm kornerlerde üstteki görselde olduğu gibi 2-4-3-1 düzeni ile sahaya yerleşti.

          Östersunds, bu sezon ligde oynadığı toplam 30 maçta kalesinde 32 gol görürken; ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi grubu ve elemelerinde oynadığı 10 maçta da sadece 8 gol yedi. Savunmaları aşmanın gittikçe zorlaştığı günümüz futbolunda; gol bulmak için duran topların ve kornerlerin önemi oldukça büyük. Östersunds'un kornerlerde uyguladığı bu taktik, birçok takıma ilham verecek gibi görünüyor.
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