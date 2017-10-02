Transfer Raporu (Ekim)

02 Ekim 2017 Pazartesi
- 19:10 Geçen sezon Gaziantep Büyükşehir Belediyespor forması giyen Ekigho Ehiosun, Azerbaycan ekiplerinden Gabala ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:45 Irak ekibi Al Minaa, Şanlıurfaspor'dan golcü Emmanuel Banahene'yi transfer etti.
- 16:17 BAE ekibi Al Nasr, Watford'un Arjantinli forvet oyuncusu Mauro Zarate'yi kiraladı.
- 15:30 Basketbol - Galatasaray Odeabank ile yollarını ayıran Birleşik Amerikalı forvet Blake Schilb, İspanyol ekibi Real Betis ile anlaşmaya vardı.
01 Ekim 2017 Pazar
- 17:50 Basketbol - Fenerbahçe Doğuş, 19 yaşındaki Bulgar oyuncusu Yordan Minchev'i sezon sonuna kadar Makedonya'nın MZT Üsküp takımına kiraladı.
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