Hayallerinden asla vazgeçme: Barış Telli

- "4 yaşında futbol topunun peşinde koşacağım diye aracın altında kalarak ayağımı kaybettim ama hayallerimi kaybetmedim..."
Geçen ay Ampute Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonu olunca hepimiz tanıdık Barış Telli'yi. Ondan önce de birçok başarısı vardı elbette ama medyada çok fazla yer bulamamıştı kendine. Malum ülkemizde spor, futboldan ibaret. Hatta 3 büyük takım dışındaki Anadolu takımları bile üvey evlat muamelesi görüyor. Ampute Futbol da bugüne kadar bir avuç insan dışında kimsenin dikkatini çekmemişti. A Milli Futbol Takımı kötü gitmese belki yine de birçoğumuzun haberi olmayacaktı bu kahraman çocuklardan. Gelelim şampiyonlukta büyük payı olan Barış'ın hikayesine..
1989 yılında doğan Barış Telli, 4 yaşında mahallede top peşinde koşarken arabanın altında kaldı. Kazayı yapan şoför kaçtı, Barış hastaneye zor yetiştirildi ancak kazadan sonra sağ bacağının dizden altını kaybetti. Hem de bu kötü günü, 1993 yılının 23 Nisan'ında, bir çocuk bayramında yaşadı. Küçük yaşta geçirdiği bu kazadan sonra çok sevdiği futboldan uzak kalmak zorundaydı ama onun hayallerinden vazgeçmeye hiç niyeti yoktu.
Küçükken arkadaşlarının düşer diye oyuna almadıkları Barış, onlar yapamazsın dedikçe yaparım dedi, hiç pes etmedi. Lise 1. sınıfta öğretmeni Bekir Murat Altıntaş sayesinde Ampute Futbol ile tanışan Barış, çok çalıştı ve sonunda profesyonel ampute futbolcusu oldu. Hayalleri olan yeşil sahalarda mücadele edip 6 yılda 160 gole imza attı. Birçoklarına göre Türkiye'nin en iyi ampute futbolcusu oydu artık. Milli Takım'da da 50 maçta 45 gol atmayı başardı. Ampute Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Dünya üçüncülüğü yaşadı, gol krallığı ve turnuvanın en iyi oyuncusu gibi bireysel ödüller kazandı.
Barış'ın spor aşkı futbolla sınırlı değildi. Engel tanımayan bu genç, 2013 yılında Gazi Üniversitesi’ndeki antrenörü Hacı Ahmet Pekel'in teşvikiyle atletizme başladı. Atletizm için gereken ilk protezini, TFF eski başkanvekillerinden Hadi Türkmen'in yaptırdığı Barış'ın olimpiyat sporcularıyla koşabilmesi için tek eksiği profesyonel bir koşu proteziydi. Yetenek Sizsiniz programında tanışma imkanı bulduğu Hülya Avşar sayesinde bu hayaline de kavuşan Barış, atletizmde 3 farklı kategoride yarıştı ve 100 metre, uzun atlama ve yüksek atlama dallarında Türkiye Şampiyonu oldu.
Türkiye Şampiyonası’nda 15.9 koşarak inanılmazı gerçekleştiren Barış, yüksek atlamada 1.59, uzun atlamada ise 3.79'luk derecesiyle Türkiye Şampiyonu olup olimpiyat barajını aştı. 2014'te Berlin'de düzenlenen Grand Prix şampiyonasından da üçüncülük ile dönen Barış, daha sonra atletizmde dünya ikinciliği de kazandı. Aynı zamanda tenis, yüzme gibi gibi sporlarla da ilgilenen Barış, 14. Hülya Avşar Tenis Cup turnuvasında da şampiyon oldu.
Barış, spor hayatındaki tüm bu başarılarının yanında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nü bitirip Türkiye'nin ilk bedensel engelli Beden Eğitimi Öğretmeni olmayı da başardı. Engellere karşı pes etmeyişi, tüm gençlere örnek olacak cinsten, ayakta alkışlanmayı hak eden bir başarı hikayesi...
Hazırlayan: Çetin KUZU | Bu yazının orijinali 21 Kasım 2018'de PratikTV.com sitesinde yayınlanmıştır.
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