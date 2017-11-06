Transfer Raporu (Kasım)

06 Kasım 2017 Pazartesi
- 14:24 Eupen'in yeni antrenörü, bir dönemin efsane oyuncusu Claude Makelele oldu.
- 14:11 West Ham United, menajerleri Slaven Bilic'in görevine son verildiğini açıkladı.
02 Kasım 2017 Perşembe
- 16:55 Basketbol - Galatasaray Odeabank'ın anlaşmaya vardığı Birleşik Amerikalı oyun kurucu Jordan Taylor, İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçti.
- 14:12 Basketbol - Pınar Karşıyaka'da 100 bin dolar tutarındaki bonservisi ödenmediği için lisansı çıkarılamayan Dustin Hogue, sözleşmesini feshetti.
- 13:21 Elazığspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedilerek görevine son verildiğini açıkladı.
01 Kasım 2017 Çarşamba
- 14:55 Adana Demirspor, Giray Bulak'tan boşalan teknik direktörlük görevi için daha önce Bursaspor'un teknik ekibinde görev alan Ersel Uzgur ile anlaşma sağladı.
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