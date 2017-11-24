Andreas Granqvist, Zlatan Ibrahimovic'in 10 yıl süren hakimiyetinden sonra İsveç'te Yılın Futbolcusu seçilen ilk farklı oyuncu oldu. İsveç Futbolu'nun efsane golcüsü Ibrahimovic, 2007 yılından bu yana aralıksız 10 yıldır yılın futbolcusu seçiliyordu. Zlatan'ın bu kez ödülü kaptırmasında ilerleyen yaşının yanı sıra sakatlığının da büyük etkisi vardı.
24 Kasım 2017 Cuma
Ibrahimovic'in 10 yıllık saltanatı yıkıldı!Cuma, Kasım 24, 2017
Andreas Granqvist, Zlatan Ibrahimovic'in 10 yıl süren hakimiyetinden sonra İsveç'te Yılın Futbolcusu seçilen ilk farklı oyuncu oldu. İsveç Futbolu'nun efsane golcüsü Ibrahimovic, 2007 yılından bu yana aralıksız 10 yıldır yılın futbolcusu seçiliyordu. Zlatan'ın bu kez ödülü kaptırmasında ilerleyen yaşının yanı sıra sakatlığının da büyük etkisi vardı.
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