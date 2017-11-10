Röportaj: Can Cangök (Balıkesirspor)

Transfer Merkezi'nin bugünkü konuğu, futbolculuk yıllarında da formasını giydiği Balıkesirspor'un zor günlerinde takımın başına geçen tecrübeli teknik adam Can Cangök. Muhammed Ekti ve Güven Şener'in yaptığı bu keyifli röportajı hep birlikte okuyalım.
''Ben pozitif düşünen bir insanım ve bu düşüncemi sahaya da yansıtmaya çalışıyorum...''
10 haftalık periyotta kötü oynadığımız maç sayısı gerçekten az. Ben pozitif düşünen bir insanım ve bu düşüncemi sahaya da yansıtmaya çalışıyorum. Geçen seneden beri bizim takımımız maçı kaybetse de oynamaktan vazgeçmedi. Bazen çok fazla pas yaptığımız doğru ama bunun nedeni güveni sağlamaktı. Geçen sezon takımın başına geldiğim zaman defans oyuncuları oyuna katılmıyor ve defanstan sağlıklı oyun kuramıyorduk. Ben de gerekirse pas sayımızı arttıralım, belki bu geriye dönük paslar seyircinin hoşuna gitmeyecek ama daha sağlıklı çıkalım diye bu şekilde oynamaya çalıştık. Çünkü bizim takımımız teknik kapasitesi yüksek bir takım. Geçen sezondan beri: “Defans ve orta saha oyuncu sayımız az.” diye söylüyorum. Onun için biz topa sahip olmalıyız. Bu durumu takımıma sezon başından beri anlatıyorum. Bu periyod içinde zaman zaman çok iyi oynadık, iyi oynadık ve yeri geldi basit hatalardan maçı verdiğimiz oldu. Bireysel hataları fazla yaptık. Erzurumspor maçı buna bir örnek. Ankara’da oynadığımız Samsunspor maçı hariç genel olarak iyi futbol oynayan bir Balıkesirspor vardı ve üstünlüğümüzü kabul ettirmiştik.
''Bazı şeyleri sezonun başında yaşamak ve tecrübe kazanmak ilerisi için önemli...''
Erzurumspor maçını şimdi oynasak o şekilde kaybedeceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Maçın sonlarına doğru 3-2 öndeyiz, sürekli ileriyi düşünüyorduk ve çıkarken yaptığımız hatalar ile 2 gol yiyerek maçı verdik. O günkü şartlarda hatalar yaptık kaybettik ve bu maç bize ders oldu. Bazı şeyleri sezonun başında yaşamak ve tecrübe kazanmak ilerisi için önemli. Bu maçın ardından, orada yaptığımız birçok hatayı yapmadık. Şu an için takımın durumundan memnunum ve fiziksel anlamda sıkıntımız yok.
''Çok gol atıp çok gol yememizin nedeni...''
İlk başlarda da belirtmiştim. Pozitif futbol oynatmaya çalışıyorum; takımımızın da teknik kapasitesi yüksek ve skoru her an değiştirebilecek isimler kadromuzda mevcut. Ligde çok gol atmamızın en önemli nedenlerinden bunlar. Evet golü atıyoruz ama yediğimiz gol sayısı da fazla. Çok gol yememizin nedeni ise gol attığımızda maçlarda oyununu tutabilecek oyuncu sayımız az. Bu sıkıntıyı geçen sezon da yaşıyorduk, haliyle transferi resmi olarak geç açınca takviyeyi yapamadık. Şu an için bu duruma takım içinde çözüm bulmaya çalışıyoruz.
''Transferlerden memnunum...''
Biz transfer sezonunu resmi olarak son günlerde açmış bile olsak Mahatma Otoo ve Steve Beleck ile zaten anlaşmıştık. Sedat Şahintürk biraz uzun sürdü çünkü kendisini İstanbulspor da istiyordu ancak tercihini bizden yana kullandı. Sadece İsmail Aissati’nin ismi son günlerde netleşti çünkü Dinamo Bükreş ile anlaşmak üzereydi ama Türkiye’de oynamak istediği için tercihini bizden yana kullandı. Son olarak defansif orta sahaya ihtiyacımız vardı onu da; Beşiktaş’ın altyapısında yetişmiş, bu liglerde tecrübe sahibi ve çok koşan Cumali Bişi’yi kadromuza katarak giderdik. Yaptığımız transferlerden memnunum ve bu transferleri daha önce yapabilseydik mutlaka 3-5 puan fazlamız olurdu diye düşünüyorum.
''Aras Özbiliz ve Batuhan Artarslan...''
Aras Özbiliz’i istemiştim ancak kendisi alt ligde oynamak istemediği ve Süper Lig’de birçok talibi olduğu için gelmek istemedi. Aras Özbiliz dışında Trabzonspor forması giyen Batuhan Artarslan’ı takımda çok görmek istemiştim ancak takımı bırakmadı. Batuhan Artarslan tarzında bir futbolcu bize çok büyük katkı sağlardı, en büyük eksiğimiz onu alamamak oldu ama bu transferin gerçekleşmemesi bizden kaynaklanan bir sorun değildi.
''Steve Beleck ancak şimdi kendine gelmeye başladı...''
Steve Beleck'i transfer ettiğimiz zaman hazır değildi. Ancak şimdi kendine gelmeye başladı ve şu an 60-70 dakikaya çıkaracak duruma geldi. Maç kondisyonu da kazanması gerek ancak 5 kişilik yabancı kontenjanı mevcut, hücum anlamında da iyi gidiyoruz. Haliyle bizde bu durumlardan dolayı kendisini dışarıda bırakmak zorunda kaldık.
''Şu haftalarda biz şampiyon olacağız tarzında söylemler bana çok popülist geliyor...''
Bu lig özellikle 2-3 seneden beri sürekli olgunlaşıyor ve kalite, seyredebilirlik artıyor. Huzurlu olan, istikrar sahibi ve eksiklerini doğru bir şekilde gideren takımlar şampiyonluğun en büyük adayı oluyor. Ligde en az 14 takım sezona şampiyonluk parolasıyla giriyor zaten. Futbolda hedefler elbette bitmez ama bizim ligimizde artık ''şampiyonluk'' kelimesi çok erken dillendiriliyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla girip küme düşen birçok takım gördük. Haliyle ben karakterim gereği yapılmamış bir seyi yapılmış gibi kabul edemem, önümüzde daha uzun haftalar var ve ligde maçlar anlık bir şekilde değişebiliyor. Henüz şu haftalarda “biz şampiyon olacağız” tarzında söylemler bana çok popülist geliyor.
''Başarı için şehrin pozitifliği çok önemli...''
Başarı için ''şehrin pozitifliği'' çok önemli ve bu kesinlikle takıma yansımalı. Bizim takımımız birlik ve beraberlikle Süper Lig'e çıkmıştı. Taraftar, esnaf, bürokrat vs. herkes bu markayı korumak için çaba sarf etmeli. Balıkesirspor, her zaman potansiyeli yüksek ve üst ligde olması gereken bir takım. Bunun için taraftar, oyuncu, yönetim, basın ve teknik direktör gibi önemli ayakları var. Bu ayakları güzel bir noktaya oturduğun zaman ortaya güzel şeyler çıkacaktır.
''Altyapı maçlarını elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum...''
Altyapı maçlarını elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum. Çoğunun maçı bizimle aynı güne denk geliyor bu gibi durumlarda hocalarımdan yardım istiyorum ve maçlar hakkında sürekli istişarelerde bulunuyoruz. İstişare sonucunda üst seviyede oynayabilecek oyuncu varsa hemen takıma alıyorum. Mesela son dönemde sürekli şekilde Görkem kardeşimiz bizimle antrenmanlara çıkıyor. Çünkü bu dönemleri artık eşik atlama zamanı. Bu dönemi iyi değerlendirmeleri gerek.
''Rahmi Anıl Başaran, yaşıtlarına göre oldukça iyi seviyede...''
Rahmi Anıl Başaran, geçen sezondan bu yana bizimle beraber antrenmanlara çıkmaya başladı. Bizde öğrendiklerini şimdi U21’de uygulamaya başladı. Henüz 17 yaşında ve oynadığı ligde gol krallığına oynuyor. Eksikleri var mı? Elbette var ama kısa dönemde A Takım’da birçok şeyi öğrendi. Yaşıtlarına göre oldukça iyi seviyede. Ceza sahası golcüsü ve Tanju Çolak’ı andırıyor.
''Okan Alkan ve Burak Çalık'ın durumuyla ilgili şu an bir gelişme yok''
Okan Alkan ve Burak Çalık’ın durumuyla ilgili şu an için bir gelişme yok. Artık bu saatten sonra durum bizi aşan pozisyonda. Yani artık yönetimin vereceği karara bağlı.
''Bizim bundan sonra atacağımız adımlar geleceğe yönelik doğru adımlar olmalı...''
Biz kulüp bir yandan doğru yapılanmaya çalışıyoruz bir yandan borçlarımızı kapatmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar birçok borç ödedik. Bizim bundan sonraki atacağımız adım geleceğe yönelik doğru adımlar olmalı. Özelikle alt liglerden genç ve yetenekli oyuncular bulup bunları en kısa sürede bizim takımımızda oynayabilecek seviyeye getirmeliyiz. Bu benim şahsi görüşüm ve zaman zaman bunu yönetimle de paylaşıyorum. Yetenekli ve genç futbolcularla, tecrübeli futbolcuları doğru bir taktik ile birleştirmek çok önemli.
''Herkes Balıkesirspor'un adamı olmalı...''
Destek veren taraftarlarımız var ama şimdilik yeterince destek göremiyoruz. Süper Lig’den bu yana bir takım bölünmüşlükler var. Bunun adamı şunun adamı diye. Herkes Balıkesirspor’un adamı olmalı. Ben kimsenin adamı değilim ve Balıkesirspor çalışanıyım. İşimi iyi yaptığım sürece buradayım yoksa kimse gözümün yaşına bakmaz, gönderilirim. Balıkesirspor için herkes el birliğiyle destek olmalı, başarı istiyorsak buna birlik ve beraberlik ile ulaşacağımızı düşünüyorum. İnşallah sezon sonunda şehrimizi ve taraftarımızı mutlu edecek seviye de bitiririz. Ayrıca bana çok büyük bir destek veren teknik ekibim var ve onların emekleri çok büyük.
''Eğitimciler mutlaka eğitilmeli...''
Maalesef altyapılarda oynayan futbolcu kardeşlerimiz genel olarak iyi eğitilmiyor. Bunu kesinlikle altyapılarda çalışan teknik direktör arkadaşlarımızı kötülemek için söylemiyorum. Anlatmak istediğim eğitimcilerimizin de eğitilmesi konusu. Eğiticilerimiz mutlaka eğitilmeli. Ayrıca aile çok önemli. Aile konusunda örnek vermek gerekirse; geçtiğimiz günlerde 8-10 yaş grubunun maçını izlerken, futbolcu kardeşimiz boş kaleye golü kaçırdı ve anne/babası ''bu gol kaçar mı?'' diye tabiri caizse kafasını tavana vurdu. 8-9 yaşındaki çocuğa yüklediğimiz baskıya bak. O çocuk ilerleyen yaşında belki de bu baskının etkisinde olacak. Şimdi benim takımımda 4-5 tane gurbetçi futbolcu var, ayrı bir disiplinleri var. Biz işin kolayına kaçıyoruz ve bizde herkes tribüne oynuyor. Onlarda ise tribün sahaya oynuyor.
''Altınordu'nun sistemi hakkında...''
Bana göre bilinmeyen bir şey değil, aslında herkes bunun nasıl yapılabileceğini biliyor ama uygulamaya koymuyor. Altınordu kulübünün başkanı cesaret etti, güvendi ve şimdi meyvelerini alıyor. Şartları hazırladı, sistemi kurdu ve daha sonra İzmir ve çevresindeki genç yetenekli futbolcuları izlediler ve takıma kattılar. Mesela Cengiz Ünder, Balıkesirli. Bundan 10 sene önce Sındırgı’dan alıp kulübe kazandırdılar. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve daha niceleri. Artık sistem kurulmuş ve çark dönüyor.
''Oyuncu yetişmeme sorununu sadece yabancı kuralına bağlamak yanlış...''
Oyuncu yetişmeme sorununu sadece yabancı kuralını bağlamak yanlış. Onların yetiştirdiği futbolcular gelip burada oynayabiliyor da bizim gençlerimiz niye oynayamıyor. Demek ki biz oyuncularımızı iyi yetiştiremiyoruz. Doğru planlama ve yetiştirmeyle bizim gencimiz yabancı futbolcuların önüne geçecek potansiyele zaten sahip.
Röportaj: Muhammed EKTİ / Güven ŞENER
Bu röportaj TransferMerkez.com tarafından yapılmıştır, tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Bu röportaj TransferMerkez.com tarafından yapılmıştır, tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
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