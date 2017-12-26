Röportaj: Sedat Şahintürk

Transfer Merkezi'nin bugünkü konuğu, sezon başında Beşiktaş'tan Balıkesirspor'a kiralanan taraftarının Sedat Şahintürk. Muhammed Ekti'nin yaptığı keyifli röportajı hep birlikte okuyalım.
''Zinedine Zidane'nın elinden kupa almıştık...''
Futbola 9 yaşımda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’da başladım. Burada 3 oynadım ve miniklerde Türkiye 2.’si olmuştuk. Orada güzel performans göstermeye başlamıştım ama daha sonra kulübün bazı problemleri oldu ve kapandı. Ben de şimdiki adı Osmanlıspor olan Ankaraspor’un altyapısına geçiş yaptım. 2 sene burada oynadım fakat benim için zor bir süreçti gidip gelmem sıkıntı oluyordu ayrıca çok süre de alamıyordum. Burada okul takımıyla başarı yakalamıştık ve Danone Türkiye Kupası’nı Zinedine Zidane'nın elinden almıştık. Burada güzel bir izlenim bırakmıştım. Ankara macerasının ardından Tekrar Kocaeli’ye döndüm ve Üçyol Doğuspor’da oynamaya başladım. Benim kariyerime büyük etkisi olan Nejat Ferhatoğlu, Kocaeli’de yetenekli çocuklarla beraber 1937 Sekaspor’u kurdu. Biz de U17 takımıyla Türkiye 3.’sü olduk ve İspanya'ya, Norveç'e, İngiltere’ye giderek turnuvalara katıldık. Burada gösterdiğimiz başarıların ardından büyük kulüplerin dikkatini çekmeye başladık. Ardından ben Beşiktaş altyapısına transfer oldum.
''Beşiktaş'a ilk gittiğimde epey zorluk yaşamıştım...''
Beşiktaş’a ilk gittiğim zaman U19 takımında kariyerime başladım. Ben gelmeden önce U17 takımı 3 kupa almıştı. Haliyle hepsi çok iyi ve yetenekli çocuklardı. İlk gittiğim zaman ben de epey zorluk yaşamıştım. Hem takımımız çok iyiydi hem de benim uyum sürecim vardı. Çok çalışarak bunların üstesinden geldim, takıma kendimi kabul ettirdim. Sonra üstüne koya koya A Takım seviyesine yükseldim.
''Beşiktaş altyapısına daha önce gelseydim yükseliş sürecim daha önce olabilirdi...''
Beşiktaş altyapısına daha önce gelseydim yükseliş sürecim daha önce olabilirdi. Çünkü benim çıkış sürecim biraz geç oldu. Geçmişte çok takım değiştirdim, Beşiktaş altyapısında bulunduğum için kendimi şanslı hissediyorum ama söylediğim gibi daha önce gelme şansım olsaydı en azından daha önce profesyonel olabilirdim.
''Beşiktaş ile A Takıma çıktığımda takımdaki abilerimin bana çok büyük katkısı oldu...''
Beşiktaş ile A Takıma çıktığımda takımdaki abilerimin bana çok büyük katkısı oldu. Futbol aslında kolay gibi gözüken ama ince detayların olduğu bir oyun. Onlarda bu işi profesyonel yapan ve kariyerli isimler. Özellikle bahsettiğim o ince detayları öğrenmemde bana katkıları büyük oldu.
''3 büyüklerin altyapısında yetişen futbolcuların A Takım düzeyinde şans pek fazla bulamaması ve sonucunda ayrılması bende baskı oluşturmuyor...''
3 büyüklerin altyapısında yetişen futbolcuların A Takım düzeyinde şans pek fazla bulamaması ve sonucunda ayrılması bende baskı oluşturmuyor ama söylediğiniz gibi 3 büyüklerde oynamak çok zor, bu bir gerçek. Aslında bunu 3 büyüklerle sınırlandırmak yanlış çünkü altyapı ülke futbolunun genel bir sorunu. Ben Beşiktaş altyapısında 4 sene oynadım, gerçekten iyi ve yetenekli arkadaşlarım var. Bu konuda biraz A takımın da öncülük edip şans vermesi gerektiğini düşünüyorum.
''Şenol Hoca ile çalışmak çok güzel bir duygu ve büyük bir şans...''
A Takım’a ilk çıktığımda çok heyecanlıydım, zaman geçtikçe bu heyecanımı yenmeyi başardım. Şenol Hoca ile çalışmak çok güzel bir duygu ve büyük bir şans. Şenol Hoca, genç/yıldız ayırt etmeden sürekli çalışıp üstüne koymamız gerektiğini söylüyordu. Çok iyi oynadığımız maçların ardından yapılan analizlerde takımı övüyor ama pek belli etmiyordu, daha çok hataların üstüne yoğunlaşıyordu. Geçen sene ligin en iyi futbolunu oynadığımız aşikardı ama oynanan o futbolun üzerine koymayı hedefleyen bir insandı ve buna yönelik çalışıyordu. Bence Şenol Hoca’nın başarısının en büyük sırrı bu.
''İlk profesyonel maçımın benim için ayrı bir önemi vardı...''
Beşiktaş formasıyla ilk profesyonel maçım söylediğiniz gibi Darıca Gençlerbirliği maçıydı. Çok heyecanlıydım ve bu maçın benim için ayrı bir önemi de vardı. Ben Kocaeliliyim ve bu formayla ilk maçımı Kocaeli Stadı’nda oynadım. Çok farklı, güzel ve unutamadığım bir duyguydu.
''Sezon başında Göztepe'ye transferim gerçekleşmedi...''
Sezon başında Tamer Hoca Göztepe ile anlaştığında beni aramıştı ve başkan ile görüşerek bizi alacağı yönünde konuştuğunu söyledi. Fakat daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı transferim gerçekleşmedi. Sonra A Takım ile kampa gittik. Sürekli çalışmaya devam ettik ve sanki kalacağımız yönünde bir durum belirdi. İlerleyen süreçte hocalarımız ile görüştüğümüzde şans bulmamızın zor olduğunu söylediler. Biz de sonuçta henüz profesyonel anlamda fazla maça çıkmamıştık. Transferin son günlerine doğru sportif direktörümüz Ali Naibi, benim kiralık gitmem konusunda hocayla görüşeceğini söyledi. Ertesi sabah kiralık gitmem konusunda onay çıktığını söyledi ve sonra transfer süreci gelişti.
''Balıkesirspor tercihimin; aldığım süre ve yaptığım katkı bakımından iyi olduğunu söylemeliyim...''
Balıkesirspor tercihim; aldığım süre ve yaptığım katkı bakımından iyi olduğunu söylemeliyim. Artık ilk 11 oynamaya da başladım. Daha önceleri oyuna sonradan girmeme rağmen güzel işler yaptığımı düşünüyorum. Şu an için kariyerim açısından her şey yolunda gidiyor diyebilirim. Her aldığım sürenin kıymetini bilmeye çalışıyorum. İdmanlardan önce ve sonra ekstra yapmaya özen gösteriyorum. Hedefimiz yüksek tutuyorum ve aldığım sürenin hakkını vererek takımıma katkı yapmaya çalışıyorum.
''Kendi futbol tarzımı tanımlamam gerekirse...''
Kendi futbol tarzımı tanımlamam gerekirse; dar alanda çabuk ve etkili, hızlı, attığı şutlarla tehlikeli yaratabilecek, pas yapmayı seven ve sol ayağını etkili kullanan bir futbolcuyum. Attığım goller ve gösterdiğim performansla bunu gösterdiğimi düşünüyorum.
''Bu zamana kadar inişli ve çıkışlı bir performans gösterdiğimiz doğru...''
Bu zamana kadar inişli ve çıkışlı bir performans gösterdiğimiz doğru. Ankaragücü maçını kazandık ve hemen ardından Elazığspor ile berabere kaldık. Bu maçlarından ardından güzel bir seri yakalayarak 3 maç üst üste kazandık çıkış yakaladık. Sonra hak ettiğimiz bir mağlubiyet alarak İstanbulspor’a kaybettik. Ertesi hafta kaybettiğimiz ama çok iyi oynadığımız Eskişehirspor maçı var. Giresunspor ve Ümraniyespor gibi zirveyi zorlayan 2 takıma yenilmedik ve ardından Play-off yolunda bizim önemli rakibimiz olan Gazişehir’i yenmeyi başardık. Bazı maçlarda şanssızdık. Ben açıkçası Play Off şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum, ilk 2 şansımız biraz zor olabilir ancak sonuna kadar mücadele edeceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.
''Takımımızın hücum hattının oldukça iyi olduğunu düşünüyorum...''
Takımımızın hücum hattının oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Ismail Aissati, Mahatma Otoo, Foxi ve Abdülkadir Özgen gibi yetenekli isimlerimiz var. Zaten ligin gol krallığında bizim takımımızdan da 2 isim mevcut. Gol yesek bile gol yada goller atacağımızı biliyoruz. İleride yetenekli oyuncularımızın olduğu için işi çözebiliyoruz.
''Hedefim öncelikle burada başarılı olmak ve kendimi geliştirerek en iyi şekilde Beşiktaş’a dönmek...''
Hedefim öncelikle burada başarılı olmak ve kendimi geliştirerek en iyi şekilde Beşiktaş’a dönmek. Örnek aldığım kişilere gelince Beşiktaş A Takım ile antrenmanlara çıkarken çoğu futbolcuyu örnek almakla birlikte Gökhan İnler'in çalışma disiplinini özellikle kendime örnek alıyordum, inanılmaz çalışıyordu. Dünya futbolunda futbol tarzı bana uyan isimleri sürekli takip ediyorum ama bir isim vermem gerekirse Eden Hazard diyebilirim.
''Her iki durumda da kendime önemli şeyler kattığımı söylemeliyim...''
Ben bir sezon boyunca Beşiktaş ile yıldızlarla antrenman yaptım. Bunun gelişimim açısından önemi büyüktü ancak 2 maçta forma giyebildim. Fakat oynayarak kendimi ispat etmem gerek. Onun için sürekli oynayabileceğim ve kendimi ispatlayabileceğim bir yere gitmek ilerisi ve gelişimim için oldukça önemliydi. Her iki durumda da kendime önemli şeyler kattığımı söylemeliyim.
''Beşiktaş’ta kalıcı olmak için çok çalışmak gerektiğinin farkındayım...''
Beşiktaş’ta kalıcı olmak için çok çalışmak gerektiğinin farkındayım. Öncelikle defansif anlamda kendimi geliştirmeliyim. Topu daha iyi kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Bazı pozisyonlarda daha garanti oynamalıyım. Ayrıca kuvvet çalışmaya da özen gösteriyorum. Bu konuda Beşiktaş’taki hocamdan bir program da aldım. Ama bahsettiğim gibi üzerinde çalışmam gereken en önemli şey defansif yönüm. Ayrıca antrenmanlarin ardından şut çalışması ve günümüz futbolunda oldukça önemli olduğunu düşündüğüm duran top çalışması yapıyorum.
''Bu sezon Beşiktaş’ta kalsaydım oynayabileceğimi çok düşünmüyordum açıkçası...''
Bu sezon Beşiktaş’ta kalsaydım oynayabileceğimi çok düşünmüyordum açıkçası. Kadroya baktığımızda benim oynadığım bölgede Babel, Quaresma, Lens ve Orkan Çınar gibi isimler var. Ayrıca Adriano, Talisca ve Caner gibi o bölgede oynayabilecek isimler de mevcut. Yani alternatif o bölgede oldukça çok. Kupa maçlarında forma giyebilirdim ama gelişimimi iyi sağlayıp Beşiktaş’a faydalı olmak için kiralık geldim.
''Bu sezon iyi performans göstereceğimi açıkçası düşünüyordum...''
Bu sezon iyi performans göstereceğimi açıkçası düşünüyordum. Çünkü geçen sezon 2 maçta görev aldım iyi performans gösterdim ve ayrıca 1 gol attım. Yine sezon başında oynadığımız hazırlık maçlarında da iyi performans gösterdim ve Astra, Çaykur Rizespor ve Hollanda 2.Ligi ekibiyle oynadığımız hazırlık maçlarında gol attım. Yani aldığım süreleri iyi değerlendirdim.
''Milli Takım kadrosu için ilk açıklanan listede ismim yoktu...''
Milli Takım kadrosu için ilk açıklanan listede ismim yoktu. Sonra İstanbulspor maçını oynadık. Maçı kaybetmemize rağmen bireysel olarak iyi performans göstermiştim ve o maçın ardından lig milli araya giriyordu, 3 günlük iznimiz vardı. Ben de izin nedeniyle ailemin yanına Kocaeli’ye gittim. Sabah telefonum çaldı ve arayan Abdullah Ercan’dı. Beni Milli Takım’da görmek istediğini ve akşam antrenman olduğunu söyleyerek İstanbul’a çağırdı. Kampa katılış sürecim bu şekilde ani gerçekleşti. Oynanan ilk maçta forma giyemedim, 2. maçımızı Belçika ile oynadık ve ben yaklaşık 30 dakika forma giydim. 10 kişi kaldık, penaltı kaçırdık ve şanssız bir şekilde yenildik.
''Yabancı sınırının ben genç futbolcuları yetiştirmenin önünde bir problem olduğunu düşünmüyorum...''
Yabancı sınırının ben genç futbolcuları yetiştirmenin önünde bir problem olduğunu düşünmüyorum. Bence en önemli sorun altyapı. Ben ülkemizde gençlerin çok daha yetenekli olduğunu düşünüyorum ama altyapı eğitiminde eksiklikler olduğu kanısındayım. Altyapıda oynadığımız futbolla, A takımda oynadığımız futbol arasında çok büyük farklar var. Altyapıda alınan eğitim seviyesini arttırırsak gençlerimizin çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bir diğer sorun da genç futbolculara şans verilmiyor, genç futbolcuların eksiklikleri mevcut ama bir şekilde şans bulmaları gerek. Bunu genel olarak söylüyorum.
''Beşiktaş taraftarının beni her hafta takip etmesi çok çok önemli...''
Beşiktaş taraftarının beni her hafta takip etmesi, beni unutmaması ve benden gelecekte bir şeyler beklemesi benim için çok çok önemli. Onların bana verdiği destek sevindirici. Ayrıca bu durum bana farklı bir motivasyon ve inanç sağlıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. İyi performans gösterdiğimde Cenk Abi, Necip Abi, Oğuzhan Abi, Tolgay Abi bana tebrik mesajı atıyor. Onlar iyi performans gösterdiğinde ben de onlara mesaj atıyorum. Çok güzel ve motive edici şeyler bunlar benim için.
''Balıkesirspor taraftarına teşekkür ediyorum...''
Balıkesirspor'a geliş sürecimde yani görüşme surecinde taraftar bana sosyal medyada “come to Balıkesirspor” diye mesaj atmıştı. Bu durum benim çok hoşuma gitmişti. Buraya geldiğimde bana çok destek oldular. Yine maç öncesi ve maç sonrasında bana destekleri büyük. Bana her konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Taraftarı seviyorum, onların da beni sevdiğini düşünüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum.
Röportaj: Muhammed EKTİ
Bu röportaj TransferMerkez.com tarafından yapılmıştır, tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Bu röportaj TransferMerkez.com tarafından yapılmıştır, tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
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