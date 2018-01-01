Premier Lig'in en çok kazanan oyuncuları!

Premier League'in en çok kazanan 35 oyuncusunu yukarıdaki tabloda görebilirsiniz. Paul Pogba, haftalık 290 bin pound ile en çok kazanan oyuncu konumunda. Lukaku, Sergio Agüero, Yaya Toure, Zlatan Ibrahimovic, Kevin de Bruyne, David De Gea, Eden Hazard, Virgil Van Dijk ve Prilippe Coutinho ilk 10'a giren diğer isimler.
Tottenham Hotspur formasıyla 2017'de tüm gol rekorlarını kıran Harry Kane'in haftalık 110 bin Pound kazancıyla Premier League'de en çok kazanan ilk 30 oyuncu arasına girememesi de ilginç bir nokta olarak göze çarpıyor.
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