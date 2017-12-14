Pep Guardiola, tarihe geçti!

Manchester City ile 15 maç üst üste kazanan Pep Guardiola, 129 yıllık İngiltere lig tarihinde bunu başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçti.
Guardiola, Premier Lig'den önce Bayern Münih ile 19 maç üst üste kazanarak Almanya Bundesliga'da, Barcelona'da 16 maç üst üste kazanarak İspanya La Liga'da bu rekorun sahibi olmuştu. Guardiola, çalıştığı 3 ligde de en uzun üst üste kazanma rekorlarını eline alarak inanılması güç bir başarıya imza atmış durumda.
İngiltere'de Arsenal'in 2002 yılındaki üst üste 14 maçlık kazanma serisini geçerek rekoru eline alan Manchester City'i 13 maçla izleyen diğer takımlar Chelsea (2016), Tottenham (1960), Sunderland ve Preston North End (1891).
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