Zinedine Zidane, rekora koşuyor!

Real Madrid, Brezilya ekibi Gremio'yu 1-0 mağlup ederek FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu oldu. Zinedine Zidane, bu kupa ile birlikte Real Madrid'in başında geçirdiği 712 günde 8 kupa kazanmayı başarmış oldu. Futbolculuk hayatındaki gibi teknik direktörlük kariyerine de müthiş bir başlangıç yapan Zizou, iyi futbolcudan iyi teknik adam olmayacağı düşüncesini de çürütecek gibi görünüyor.
🏆🏆 Şampiyonlar Ligi
🏆🏆 UEFA Süper Kupa
🏆🏆 Dünya Kulüpler Kupası
🏆 La Liga şampiyonluğu
🏆 İspanya Süper Kupası
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