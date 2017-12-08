8 Aralık 2017 Cuma

Şampiyonlar Ligi'nde Eşleşme İhtimalleri...

Cuma, Aralık 08, 2017

          Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda takımların birbiriyle eşleşme ihtimalleri tek tabloda. Aynı ülke takımları ve aynı gruptan çıkanlar eşleşemediği için takımların birbiriyle eşleşme ihtimalleri farklı olabiliyor. Beşiktaş'ın Chelsea ile eşleşme ihtimali %28,1, en düşük eşleşme ihtimali Bayern Münih ile %10,8. Chelsea, sadece 3 takımla eşleşebiliyor. En muhtemel rakibi %43,7 oranla Barcelona. (Görsel: AS)
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