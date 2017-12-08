Eski günlerini arayan BAL takımları

Bir dönem Bölgesel Amatör Lig'de başarılarıyla ya da aldığı sürpriz sonuçlarla dikkat çeken fakat şimdilerde eski günlerini arayan takımları sizin için derledik.
Balçova YaşamsporAslında herkesin tanıdığı bildiği bir İzmir ekibi Balçova Yaşamspor, 2012-13 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 8.Grup'ta yer alıyordu. Grubunda Uşakspor, Tirespor, Manisa BBSK gibi takımlar bulunurken; grubu tek mağlubiyetle zirvede bitirerek 3.Lig'e yükselmişti ki zaten o senelerde İzmir takımları gerçekten başarılıydı. 3.Lig'de de ilk sezon istediğini bulamasa da ligde kalmayı başarmıştı. Balçova Yaşamspor'u herkes 2014-15 sezonunda oynadığı maçlar ile tanıdı. O dönem Türkiye Kupası'nda sırasıyla Çine Madran, Balıkesirspor ve Elazığspor'u saf dışı bırakan İzmir ekibi gruplara kalmayı başarmış ve grupta Galatasaray, Eskişehirspor ve Amedspor'un yer aldığı gruba düşmüştü. Galatasaray’a 9-1 mağlup olmasıyla soysal medyada gündem olan Balçova, o dönem ligde kalma savaşı veriyordu. 3.Lig'de son hafta Kahramanmaraş BBSK ile karşılaşan İzmir ekibi sahadan 5-1’lik mağlubiyetle ayrılınca lige veda eden taraf olmuştu. Ertesi sezon Bölgesel Amatör Lig'e katılım hakkını kullanmayarak lige girmemişti.
İzmir Süper Amatör Lig'e katılma hakkını kullanan ekip, ligin 9. haftası itibari ile ligden çekilmiş ve Süper Amatör Lig’den 1.Amatör'e düşmüştü. Geçtiğimiz sezon 1.Amatör Lig’de sezona başlamasına rağmen sonradan ligden çekilmişti. Bu sene ise 2.Amatör Lig'e katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor…
EğirdirsporEğirdirspor, Isparta’nın Bölgesel Amatör Lig'e katılma anlamında en istikrarlı ve başarılı takımıydı. BAL'da yer aldığı senelerde birçok sürpriz skora imza atmış, zaman zaman zirve yarışında olan Kırmızı Yengeçler, 2014-15 sezonunda BAL ile tanışmıştı. Bodrumspor, Afjet Afyonspor, Utaş Uşakspor ve Muğlaspor’un yer aldığı bir nevi ölüm grubunda yer almış ve ilk senesinde böyle zor grupta yer alan Isparta ekibi, buna rağmen grubu 8. sırada bitirmiş ve o gruba göre başarılı bir şekilde ligi bitirmişti. 2015-16 sezonunda ise tam anlamıyla tarihinin en başarılı grafiğine imza atmıştı fakat o sene Afjet Afyonspor’un yeni yapılanmaya gitmiş ve yıldız oyuncularla güçlü bir kadro kurmuştu. İlçe takımı olarak Afyonspor'a çok iyi bir rakip olmuş ama kaybettiği sürpriz puanlar sebebiyle geriye düşerek puan farkını kapatamamıştı. Geçtiğimiz sezon ise BAL 7.Grup’ta Isparta ekipleri lige güçlü girmiş hem Isparta Davrazspor, hem de Eğirdirspor şampiyonluk parolasıyla yola çıkmıştı fakat bir sıkıntı vardı; TFF’nin kararı gereği Isparta’nın kontenjanı 1 takıma düşecekti. Eğirdirspor lige inişli çıkışlı başlamış ve gitgide puan farkının açılmasıyla beraber şampiyonluk umutlarını yitirmişti fakat Isparta Davrazspor’un şampiyon olması halinde baraj maçı oynayacaktı ki Isparta Davrazspor şampiyon olamayınca lige veda eden ekiplerden biri oldular. Bu sene ise Eğirdirspor liglere katılmadı. Gelecek senelerde liglere tekrar döner mi o da merak konusu…
Sorgun BelediyesporBölgesel Amatör Lig’de zamanında fırtınalar estiren Yozgat ekibi eski günlerini mumla arıyor. İlk BAL deneyimini 2010-11 sezonunda yaşan ekip, ligi 8. sırada bitirmişti. 2012’de İç Anadolu grubunda yer alan Yozgat ekibi önceki seneye göre nispeten daha iyi bir sezon geçirmiş ve baraj maçını da kazanarak diğer sezon adına yerini garantilemişti. 2012-13 sezonuna baktığımızda ise Yozgat ekibi yine bir çıkış sağlayamamış ve ligi ortalarda bitirerek ilk 3 sezonunda benzer sonuçlarla ortalama bir sıralamada bitirmişti. Sorgun adına çıkış dönemi diyebileceğimiz sezon 2013-14 sezonuydu. O dönemki statü gereği 3.Lig baraj maçları oynamak için ilk 2 sırada yer almak yeterliydi ve Sorgun Belediyespor, Zara Belediyespor’un ardından ligi ikinci sırada bitirmişti. Sıra Play Off maçlarına geldiğinde ise ilk rakip İstanbul Halide Edip Adıvar SK idi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşamada Selim ve Serdar penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Metin, Emre ve Anıl penaltıyı kaçırmış; Sorgun Belediyespor, hayallerini Ankara Ostim Stadı'na gömmüştü. Sorgun Belediyespor, ertesi sezon bir sürpriz yapmıştı ancak bu başarısıyla olmadı. Üst sıralarda yer alması sarı-siyahlılar, ligi 12. sırada bitirerek doğrudan lige veda etmişti.
Sonraki sezon Yozgat Amatör Lig'i 2. sırada bitirmiş ve baraj maçı hakkı kazanamamışlardı. Geçtiğimiz sezon ise Amatör Lig şampiyonu olmuş ve ancak baraj maçında Yozgat 1959’a 1-0 yenilmişlerdi. Bu sezon yine lider olan sarı-siyahlılar, BAL’a geri dönecek mi bu sezon izleyip göreceğiz.
Zara BelediyesporZara Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’de çoğu zaman başarıyla boy göstermiş, hatta 3.Lig’e yükselmiş ancak daha sonra düşüşe geçmişti. 2011-12'de daha ilk senesinde BAL’da Play Off’a kalan Sivas ekibi Zara Belediyespor, finalde 24 Erzincanspor’a mağlup olarak profesyonel lige çıkma umudunu ertesi sezonlara taşımıştı. 2012-13 sezonunda gümbür gümbür giden Kırmızı-Siyahlılar son hafta Bulancakspor’a mağlup olunca şampiyonluğu 1930 Bafraspor’a kaptırmıştı. Aslında Zara Belediyespor’a yazı değil kitap bile yazılır, neden derseniz BAL’da her sene bu kadar başarılı sonuç alıp 3.Lig’e çıkamamış başka bir örnek yok. TFF’nin alt liglerde kurduğu çarpık düzensiz sistemin kurbanı olan ekiplerden biri sadece Zara Belediyespor. 2013-14 sezonunda da şampiyon olan Zara Belediyespor, baraj maçında Zonguldak Kömürspor’a 2-0 mağlup olarak umutlarını yine başka bahara bıraktı. Zara Belediyespor, 2014-15 sezonunda da şampiyon oldu ve profesyonel lig hayaline tam 4 sezon sonunda kavuşabildi.
3.Lig'de istediğini bulamayan Zara Belediyespor, her ne kadar çabalasa da Bölgesel Amatör Lig'e geri dönmüştü. Geçtiğimiz sezon ise maddi krizin patlak verdiği ekipte ilk yarı işler iyi gitmemiş fakat 2. yarı memleketi için geri dönen Metin Kurt gibi oyuncuların katılmasıyla takım pozitif futboluyla iyi bir görüntü vermeye başlamıştı.(Bana göre BAL tarihinin en sağlam 10 numaralarından biri de tartışmasız Metin Kurt’tur). Aslında istediğini de başardı Zara Belediyespor fakat baraj maçında Sivas Amatör Lig’inden sağlam gelen Şarkışla Belediyespor'a 3-1 mağlup ederek Sivas Amatör Lig’ine düştü.
Bu sezon ise maddi sıkıntılarla boğuşan Zara Belediyespor, ilk galibiyetini 8. Hafta'da alabildi. Eski günlerini çok özledikleri bir gerçek fakat gelecek senelerde de işleri kolay görünmüyor. Ancak yeni bir yapılanma ile geri dönebilirler.
Sarıkamış Belediyespor2015’ten önce Sarıkamış Esnafspor adıyla mücadele eden ve 2015-16 sezonundan itibaren Sarıkamış Belediyespor adını alan Kars ekibi, Bölgesel Amatör Lig'de kendi adına iyi sezonlar geçirdi diyebiliriz. Sarıkamış Belediyespor, ilk sezonunda Karadeniz takımlarının yer aldığı grupta ilk 4 içinde tamamlayarak başarılı bir sezon geçirdi fakat asıl başarısını geçtiğimiz sezon gösterdi.Yine Karadeniz grubunda yer alan Kars ekibi, ilk 9 haftada 25 puan toplayarak müthiş bir başarıya imza attı. Ligin ilk yarısını lider kapatan Kars ekibi, bu başarılı grafiği ve futbolu ikinci yarıya yansıtamayınca inişli çıkışlı bir devre geçirdi ve şampiyonluk yarışından koptu. Baraj maçında ise Kars 36 Spor ile karşılaşan Sarıkamış Belediyespor, 1-0 geriye düştüğü maçta 86.dakikada beraberliği yakaladı fakat 90.dakikada Kars 36 lehine verilen penaltı kararı sonucu tekrar geriye düştüler. Maçın sonunda yaşanan olaylar nedeniyle Sarıkamış Belediyespor hükmen 3-0 mağlup sayıldı ve Kars Amatör Lig'ine düştü.
Bu sezon ise Kars Amatör ligine katılım hakkını kullanmayan Sarıkamış Belediyespor, futbol liglerine veda eden başka bir BAL takımı oldu.
Hazırlayan: Mete EKİZ
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