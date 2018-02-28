Gol atamayan forvet Saido Berahino

Premier Lig'de son golünü 2 sene önce bugün atan Stoke City'nin forvet oyuncusu Saido Berahino, bu süre içinde 42 maçta 2324 dakika sahada kalıp 55 şut denemesi yaptı, 3 penaltı kaçırdı ama hala gol atamadı.
2016-17 sezonu devre arasında 13,9 milyon Euro bonservis bedeliyle Stoke City'e transfer olan 1993 doğumlu forvet oyuncusu, Premier Lig'de son golünü 27 Şubat 2016'da West Bromwich formasıyla Crystal Palace'a atmıştı. İngiltere alt yaş milli takımlarında da forma giyen Burundi asıllı golcü, henüz Stoke City formasıyla gol sevinci yaşayamadı.
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